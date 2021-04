«Bienvenue ici, dans le magnifique pays de Dharawal», a déclaré Shannon Foster, une femme des Premières Nations de la région, lors de la Grande Finale de la Ligue W 2020-2021.

«C’est un pays d’eau douce, et c’est là que nous venons honorer nos femmes et la place qu’elles jouent dans nos communautés.

«Ce sont les ancêtres dont je viens – les incroyables militantes, artistes – qui ont surmonté tant d’oppression et tant d’adversité pour m’assurer d’être ici aujourd’hui pour pouvoir vous accueillir tous.

«Et je voudrais donc rendre hommage à toutes les femmes ici aujourd’hui qui jouent, mais aussi aux entraîneurs, aux arbitres, aux meilleurs amis, aux mamans, aux tantes, aux grands-mères, aux sœurs …

« Puissiez-vous toujours marcher au soleil. »

Il y avait quelque chose de particulièrement émouvant à propos de ces lignes alors que les caméras de diffusion tournaient lentement sur les joueurs du Sydney FC et du Melbourne Victory au Jubilee Stadium dimanche après-midi.

Ces mots et les images qui les accompagnaient étaient pour moi une sorte de coup de pinceau large qui a capturé l’histoire de ces deux clubs et de la W-League elle-même. Les joueurs qui sont apparus sur la scène de la ligue il y a plus de dix ans – Lisa De Vanna, Annalie Longo, Teresa Polias, Amy Jackson – étaient aux côtés de ceux qui émergent aujourd’hui: Kyra Cooney-Cross, Jada Mathyssen-Whyman, Angie Beard, Ally Green, Polly Doran, la princesse Ibini.

Il est donc normal que ces deux équipes aient fini par disputer la Grande Finale de cette saison – une saison qui a été, peut-être plus que jamais, consacrée au lent changement de page d’une génération de stars à l’autre.

Cela s’est produit avant, bien sûr, lorsque la dernière génération de joueurs seniors comme Lana Harch, Sarah Walsh, Catherine Cannuli, Kate Gill, Joey Burgess, Kate McShea, Thea Slatyer, Heather Garriock, Amy Chapman et Sally Shipard se sont retirées pour inaugurer le les acteurs du futur; dont beaucoup sont maintenant devenus le visage du football féminin en Australie et dans le monde.

En effet, la dernière fois que ces deux clubs se sont rencontrés lors d’une grande finale de la W-League en 2012-13, les deux femmes d’État aînées qui sont en partie venues définir chacun d’eux – Polias et De Vanna – se sont rendues sur le terrain aux côtés. des joueurs comme Sam Kerr, Steph Catley, Alanna Kennedy et Caitlin Foord qui continueraient à aider à faire entrer le football féminin dans sa nouvelle ère entièrement professionnelle.

Beaucoup de choses ont été écrites – en particulier dans cette chronique – sur ce qu’est la saison 2020-21 et ce qu’elle signifie pour l’avenir. Personne ne savait vraiment, compte tenu de toute l’incertitude des mois précédents, ce qui nous attendait lorsque ce premier ballon a été botté fin décembre.

Il y avait tellement de nouveaux visages, de nouveaux noms, de nouveaux enchevêtrements d’histoires individuelles et collectives. Les personnages sûrs et familiers que nous avions appris à connaître et à aimer avaient, naturellement, cherché des pâturages plus verts ailleurs.

Les conséquences involontaires du discours de la Génération Dorée – à savoir, les joueurs qui avaient été gardés dans leur ombre; la Génération Inconnue – ont été, tout d’un coup, obligés de jouer les rôles des joueurs pour lesquels ils n’avaient été que doublures. Naturellement, alors, il y avait des questions et des hésitations sur ce à quoi ressemblait vraiment l’avenir de la ligue et du football féminin.

Melbourne Victory a mis fin à sa sécheresse de sept ans pour le titre de la W-League avec une victoire méritée 1-0 en Grande Finale contre le Sydney FC. Jenny Evans / Getty Images

Mais la Grande Finale de dimanche a livré la riposte parfaite à ceux qui doutaient que l’Australie puisse offrir un groupe de joueurs locaux capables de générer la même excitation, la même passion, les mêmes intrigues captivantes et le même chaos sur le terrain qui a fait la W-League. une compétition si spéciale et inoubliable au cours des 13 dernières saisons.

Ce fut un match qui augmentait et diminuait, chaque camp gagnait et perdait de l’élan alors que 90 minutes passaient à 120. Un certain nombre de joueurs se sont démarqués à différents moments, offrant des halètements de menace offensive ou poussant des soupirs de soulagement défensif. Les barres transversales ont été secouées, les contre-attaques ont été à moitié exécutées, des arrêts impossibles ont été effectués, des pouces de protège-tibias ou des en-têtes lorgnants balancent le match dans un sens ou dans l’autre.

Le jeu lui-même incarnait ce que la saison 2020-21 de la W-League elle-même a endurée: parsemée de blessures inattendues et de remplaçants imprévus, de bottes cassées et de corps épuisés, de moments déchirants et déterminants pour la carrière, et le désir de prolonger la saison jusqu’au dernier. minute possible.

Ces joueurs miraculeux, qui sont presque tous des athlètes à temps partiel essayant de répondre aux attentes à plein temps, ont tout donné d’eux-mêmes pendant plus de 120 minutes, créant ce qui restera dans l’histoire comme l’une des fins les plus excitantes de l’une des les saisons les plus palpitantes de la W-League à ce jour, couronnées par un moment symbolique de l’individu olimpico brillance par la sensation adolescente Cooney-Cross.

Il y a eu un moment après le temps plein, cependant, qui restera avec moi en tant qu’image déterminante de ce match et de cette saison. Parmi les vagues de fans, de membres du personnel, de joueurs et de familles, le détenteur du record de tous les temps de la W-League – Polias – et le meilleur buteur de tous les temps du pays – De Vanna – ont embrassé.

Polias, à peine capable de se tenir debout sur ses deux pieds, était visiblement dévastée. Mais elle a été soutenue par son adversaire et collègue, De Vanna, qui a gardé un bras fort et ferme autour de ses épaules affaissées pendant plusieurs minutes alors qu’ils regardaient leurs jeunes apprentis s’effondrer en larmes et en triomphe autour d’eux; prenant en compte à quel point la ligue et le sport qu’ils ont tous deux donné tant de leur vie étaient venus.

C’était l’illustration la plus claire, pour moi, des mots d’ouverture de Foster. Ces deux joueuses – et les nombreuses autres qu’elles représentent – sont, de la manière la plus respectueuse, les ancêtres du football féminin; les femmes qui ont tant souffert et reçu si peu en retour, dont nous ne comprendrons ou ne rembourserons peut-être jamais pleinement les contributions et les sacrifices.

Il y a, je pense, une conclusion que nous pouvons tirer des campagnes 2020-2021: que, malgré toute l’adversité à laquelle elle a été confrontée – les émissions désastreuses, les agencements changeants, les contrôles aux frontières, les verrouillages, les surfaces de jeu inacceptables, le blessures, la fatigue – ces joueurs remarquables, et donc cette ligue remarquable, perdure.

Il a appris à endurer des joueurs comme Polias et De Vanna, qui ont commencé avec rien mais ont tout donné de toute façon. Aucun d’eux, semble-t-il, n’a décidé à quoi ressemblerait son propre avenir. Mais une chose est sûre: il y a un avenir dont ils feront toujours partie, car c’est un avenir qu’ils ont créé pour eux-mêmes et pour ceux qui viendront après eux; le soleil dans la lumière chaude duquel le jeu féminin marchera pour toujours.