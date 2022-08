La grande fille notoire T’yanna paie une caution de 1 million de dollars pour son petit ami

Dans la chanson “Sky’s The Limit”, le regretté grand Notorious BIG a rappé une fois, “…amenez ma fille à l’université, pour qu’elle n’ait pas besoin d’homme”. Il n’a pas rappé “… donne à ma fille ce plan pour l’université afin qu’elle puisse laisser tomber sept chiffres sur son petit ami téméraire **”.

Selon NYPost, ce dernier était quelque chose que T’yanna Wallace, la fille de Biggie, a jugé sage de faire. Le bae de longue date de Wallace, Tyshawn Baldwin, aurait fui un arrêt de la circulation dans le Queens et aurait percuté son véhicule contre trois personnes, une mère, sa fille de 2 ans attachée à une poussette et un livreur de nourriture. Baldwin s’est d’abord conformé aux demandes des agents, mais lorsqu’il est revenu que son permis avait été suspendu et qu’il était sur le point d’être arrêté, il s’est enfui.

Baldwin a été arrêté six jours plus tard et les accusations découlant des blessures qu’il a causées sont les suivantes : 17 chefs d’agression au premier degré, mise en danger imprudente, mise en danger du bien-être d’un enfant et plusieurs autres accusations. Si la poussière ne retombe pas de son côté, il pourrait être condamné à 25 ans de prison. À ce stade, il doit avoir peur de passer une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Nous ne savons pas s’il chante “Me and my B!tc#” ou “One More Chance”, mais lui et ses avocats vont devoir chanter une sacrée chanson s’ils veulent éviter le bing.

Incroyable.