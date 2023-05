La grande faucheuse a-t-elle assisté au couronnement du roi Charles III ?

Le couronnement du roi Charles III à Londres samedi dernier a attiré l’attention du monde entier, des millions de personnes restant scotchées devant l’écran de télévision pendant les heures de cérémonie.

Mais seuls les téléspectateurs les plus attentifs ont remarqué un curieux incident pendant les festivités. Dans une vidéo qui a été téléchargée sur Twitter et qui est devenue virale par la suite, une silhouette vêtue de robes sombres et d’une cagoule noire et tenant un bâton peut être vue se précipitant à travers l’entrée de l’abbaye de Westminster pendant les cérémonies.

Naturellement, cela a conduit à de folles spéculations en ligne sur l’identité de la mystérieuse figure, allant de personnes faisant des allusions aux films de Harry Potter, à des plaisanteries sur Megan Markle ayant peut-être trouvé un moyen d’assister à la cérémonie après tout.

La Faucheuse de Westminster

D’autres commentaires ont donné à la discussion une tournure plus sombre. « Quelqu’un d’autre vient de remarquer le Grim Reaper à l’abbaye de Westminster? » a demandé l’une des personnes qui avaient téléchargé le court clip.

Un autre commentateur a posté une photo d’une explication sur les rituels de sorcière, qui incluent l’utilisation de robes noires similaires à celle portée par la mystérieuse figure et d’autres ont convenu qu’il devait s’agir d’une sorcière.

Quelqu’un d’autre vient-il de remarquer la Faucheuse à l’abbaye de Westminster ? #Couronnement pic.twitter.com/77s4XIY17i – Joe (@realjoegreeeen) 6 mai 2023

Avant la cérémonie de couronnement, un groupe de sorcières et de païens avaient annoncé qu’ils accompagneraient les festivités d’un rituel qui leur serait propre, au cours duquel ils jetteraient des sorts pour le beau temps pendant le couronnement et la santé du nouveau monarque, Le soleil signalé.

Un autre angle de spéculation a conduit à des discussions sur les liens du nouveau roi avec les francs-maçons. « Le monarque britannique a un lien de longue date avec la franc-maçonnerie écossaise », a affirmé un utilisateur de Twitter.

Il a poursuivi en disant que «le rite écossais rectifié des maçons utilise une robe à capuche noire lors de certaines cérémonies. Leur quartier général se trouve à Mark Masons Hall en face du palais St James où Charles a été proclamé monarque l’année dernière.

Un autre commentateur a choisi de prendre la question plus à la légère et a plaisanté « La Grande-Bretagne sans la franc-maçonnerie est comme du jambon sans œufs, alors à quoi pouvez-vous vous attendre? »

L’homme vert

Ces allégations sauvages continuent les discussions sur le paganisme et le symbolisme occulte entourant le couronnement tant attendu de Charles III.

L’une des principales pommes de discorde était l’invitation officielle à la cérémonie de couronnement, qui comprenait une représentation de «l’homme vert» au bas de la carte.

La proéminence de « l’homme vert » sur l’invitation de Charles – un symbole mystique et païen de la renaissance – est une déclaration de ce qu’il a vraiment l’intention de faire pour son règne, se cachant à la vue de tous. Alors prêt pour le roi mystique ! pic.twitter.com/5xbw0ajqdF – Freddie Sayers (@freddiesayers) 5 avril 2023

L’homme vert est un ancien motif anglais qui apparaît sur les plafonds des églises médiévales ou est souvent sculpté sur les pavés de jardin, mais on pense également qu’il a des connotations païennes.

Le député britannique Zac Goldsmith a répondu aux allégations sur les liens païens en déclarant : « C’est un symbole, entre autres choses, de notre relation avec le monde naturel (ou en termes chrétiens, la création de Dieu). C’est beau. »