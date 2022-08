La grande étendue de la forêt boréale du Canada change en raison du changement climatique. Mais tout espoir n’est pas perdu

CBC Alberta et Saskatchewan se sont associés pour une nouvelle série pilote sur le temps et les changements climatiques dans les Prairies. La météorologue Christy Climenhaga apportera sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

C’est la plus grande forêt du monde la moins perturbée. Une étendue d’arbres balayant le monde entier, représentant un tiers de la superficie forestière de la Terre.

On parle de la forêt boréale. La forêt la plus froide de la planète – un énorme réservoir de carbone accumulé pendant des milliers d’années et un écosystème florissant pour les plantes et les animaux.

Au Canada, plus de 300 millions d’hectares de forêt boréale s’étendent du Yukon jusqu’à la moitié nord des provinces, à l’est vers Terre-Neuve. La forêt boréale abrite la moitié des espèces d’oiseaux du pays et 3,7 millions de personnes.

À mesure que notre climat change, cette grande étendue de forêt froide se réchauffe. Selon Environnement et Changement climatique Canada, les températures moyennes dans les Prairies sont supérieures de 1,9 C depuis le milieu du 20e siècle.

Les hivers deviennent globalement plus courts et plus doux. Les étés deviennent plus chauds avec pas assez d’humidité pour compenser la chaleur. Bien que certains de ces changements puissent sembler minimes, ils ont de grands impacts sur nos écosystèmes locaux, y compris la forêt boréale.

Alors, qu’adviendra-t-il de ce phare de la nature sauvage canadienne alors que notre climat continue de changer? Va-t-il survivre ?

Les scientifiques disent que nous assistons déjà à un changement.

Boréal change constamment

Le changement n’est pas nouveau pour la forêt boréale. Elle subit la pression constante des perturbations naturelles – des choses comme le feu et les insectes – qui peuvent aider la forêt à se renouveler et à devenir plus résiliente.

Mais que se passe-t-il lorsque ces perturbations se produisent plus souvent, lorsqu’elles commencent à devenir la nouvelle norme ?

C’est la lentille à travers laquelle nous regardons alors que nous continuons à voir notre climat changer à un rythme rapide.

“Si nous pensons à la sécheresse, aux incendies, aux insectes et aux maladies, cette vaste étendue est constamment confrontée à toutes ces menaces. Mais avec le changement climatique, au moins certaines de ces menaces vont devenir plus graves”, déclare Janice Cooke, une professeur de sciences biologiques à l’Université de l’Alberta.

Stress hydrique et arbres

Lorsque le mercure monte, l’évaporation se produit plus facilement et les plantes perdent de l’eau à un rythme élevé par transpiration. Lorsqu’il n’est pas remplacé, nous commençons à entrer dans des déficits d’humidité. Et plus ces déficits durent longtemps, plus ils stressent nos plantes.

“Lorsque les arbres sont confrontés à un manque d’eau, c’est assez grave. Ils ferment les pores de leurs feuilles et ils essaient de tenir le coup”, explique Cooke.

En essayant de conserver l’eau, ils n’obtiennent pas les sucres ou les ressources dont ils ont besoin pour grandir.

Cooke dit que la croissance est ralentie, les arbres perdent également un peu de leur capacité à éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce qui commence à se transformer en un cercle vicieux.

“Nous savons que ces températures élevées créent plus de sécheresse. C’est une boucle de rétroaction dangereuse.”

Le stress hydrique pourrait affecter la croissance le long de la lisière sud de la forêt boréale avec les changements climatiques. (David Bajer/CBC)

La boréale et les Prairies

Bien que vous puissiez imaginer un horizon de prairies sans fin, la forêt boréale couvre plus de la moitié de nos provinces des Prairies.

En Alberta et en Saskatchewan, la moitié nord des deux provinces est enracinée dans la région boréale, et au Manitoba, elle s’étend encore plus au sud, couvrant les trois quarts de la province.

Mais la santé de cette forêt est déjà en train de changer dans les Prairies.

Ted Hogg, chercheur émérite du programme sur les changements climatiques du Service canadien des forêts, étudie la détérioration de la santé des forêts.

« Les gros impacts que nous constatons se situent dans le nord de l’Alberta, où nous avons connu de fréquentes sécheresses sévères depuis 2002 », dit-il.

Hogg dit que la sécheresse de 2002 a entraîné une importante perte d’arbres dans la forêt-parc à trembles et la forêt boréale du sud entre Edmonton et Saskatoon. Mais les récentes sécheresses étendent ce stress vers le nord.

“Ce que nous avons vu plus récemment, c’est que d’autres parties dans des endroits près de Peace River, dans le nord-ouest de l’Alberta, et même dans les Territoires du Nord-Ouest, ont vu des choses similaires se produire… donc la mortalité des trembles est allée plus loin que prévu.”

Selon Diana Stralberg, chercheuse scientifique au Centre de foresterie du Nord de Ressources naturelles Canada, ces facteurs de stress pourraient entraîner un déplacement de la forêt vers un système de prairies.

“Lorsque vous avez un incendie suivi d’une sécheresse, où les graines ou les semis ne survivent pas et qu’ils sont ensuite à nouveau touchés par un incendie, vous pouvez avoir un risque qui peut entraîner un manque de régénération de la forêt.”

Selon Stralberg, alors que nous assistons à la mortalité massive dans les parcs et les régions boréales du sud de l’Alberta, nous pourrions voir la forêt se déplacer vers le nord.

La fumée et les flammes des incendies de forêt éclatent derrière une voiture sur l’autoroute près de Fort McMurray, Alberta, Canada, le 7 mai 2016. Selon Ressources naturelles Canada, le changement climatique pourrait potentiellement doubler la quantité de forêt boréale du Nord brûlée d’ici 2100 par rapport aux dernières décennies . (Mark Blinch/Reuters)

Une marche vers le nord

Ce changement d’écosystème n’est pas une mince affaire, mais c’est quelque chose que de plus en plus de scientifiques constatent.

Logan Berner, professeur adjoint de recherche à la Northern Arizona University, a étudié l’état de la région boréale mondiale.

« Il y a de plus en plus de preuves qu’à mesure que le climat continue de se réchauffer, la forêt boréale pourrait se déplacer vers le nord », dit-il.

Ce changement signifierait une expansion des arbres et des arbustes boréaux dans la toundra arctique et alpine, et potentiellement une contraction de la forêt le long des marges sud, selon Berner.

Dans ses recherches, Berner étudie le brunissement et le verdissement des arbres – essentiellement, où la croissance augmente et où elle diminue.

Berner a examiné un certain nombre de sites dans la forêt boréale entre 1985 et 2019 pour voir comment les tendances de croissance ont changé. Il dit qu’ils ont vu un verdissement accru à la lisière nord de la forêt.

L’étude de Berner a montré une plus grande croissance de la forêt dans l’Arctique et une plus grande mortalité dans la forêt boréale des Prairies. (Logan Berner, Scott Goetz/Université de l’Arizona du Nord)

“Nous pensons que cela est principalement dû aux températures plus élevées, permettant aux arbres et aux arbustes de grossir, d’étendre leur empreinte et de s’étendre le long de la forêt.”

Berner dit que contrairement au verdissement du nord, il y a eu des déclins significatifs des gradients de végétation dans certaines parties de la forêt boréale du sud en Amérique du Nord et en Eurasie.

“Ce sont en quelque sorte des premières indications qu’un… changement pourrait se produire.”

Mais même si les arbres commencent à peupler plus au nord, selon Stralberg, cela ne compensera peut-être pas l’habitat perdu dans le sud.

“Vous pouvez perdre une forêt beaucoup plus rapidement qu’elle ne peut se développer et fournir un habitat à la faune. Donc, si vous perdez une forêt plus ancienne ici dans le sud, vous n’avez pas vraiment la possibilité de la rattraper très bientôt.”

Stralberg dit que cela signifie que de nombreuses espèces qui dépendent des forêts matures plus anciennes, en particulier les forêts de conifères, pourraient avoir des difficultés.

“Comme nous avons plus de forêts ouvertes et plus de conditions de prairies, vous pouvez voir différentes espèces arriver. Mais le fait est que ces choses se produisent si rapidement qu’il est vraiment facile d’avoir des pertes, surtout lorsque vous vous combinez avec toutes les autres activités humaines. .”

Le stress des nuisibles

Les insectes constituent une autre pièce du puzzle climatique boréal alors que nous continuons à voir le réchauffement.

Alors que les arbres luttent contre le manque d’eau, cela pourrait signifier des ouvertures pour les insectes, explique Jennifer Klutsch, chercheuse scientifique à Ressources naturelles Canada et entomologiste forestière.

« Le stress dû à la sécheresse peut faire en sorte que ces arbres ne soient pas très bien défendus non seulement contre les insectes et les agents pathogènes indigènes, mais aussi contre l’expansion de l’aire de répartition, comme le dendroctone du pin ponderosa », dit-elle. “Cela peut entraîner des épidémies, une fréquence et une gravité plus importantes.”

Les forêts verdoyantes du parc national de Jasper et des environs sont de plus en plus gâchées par des arbres rouges de couleur rouille, signe que le dendroctone du pin ponderosa a dévasté les régions. (Alex Zabjek/CBC)

Cela dépend aussi du timing, dit Klutsch. Les insectes, avec leurs cycles de vie plus courts, peuvent réagir plus rapidement aux changements de température et d’humidité que les arbres.

“Ils peuvent constituer des populations et les arbres ne sont pas vraiment capables de s’adapter à ce nouveau régime de perturbations qui s’annonce.”

Et avec des hivers plus chauds, les populations d’insectes pourraient augmenter.

“Si nous n’obtenons pas les hivers froids auxquels nous nous attendons dans la région boréale, cela peut entraîner le maintien des populations de scolytes en raison de l’absence d’événements de mortalité hivernale.”

C’est trop tard?

Eh bien, voici la lueur d’espoir.

Alors que nous voyons clairement des changements dans notre région boréale, des changements peuvent encore être apportés.

“Je pense que dans une certaine mesure, il est inévitable que nous soyons sur cette trajectoire de réchauffement à laquelle nous devons répondre et nous adapter”, déclare Stralberg. “Je pense que dans une certaine mesure, nous pouvons réduire les dégâts.”

Elle dit qu’il est possible d’examiner le paysage, de trouver les zones les plus résilientes et d’essayer de les protéger ou de les conserver.

“Les zones qui ont de plus grands complexes de tourbières et plus d’interfaces entre les forêts des hautes terres et les tourbières, je pense que là, vous avez plus de potentiel pour vraiment garder cette eau dans le paysage”, dit-elle.

Selon Stralberg, des changements topographiques à petite échelle à des endroits spécifiques où vous pouvez avoir un peu d’ombre et de protection contre le soleil direct, et la capacité de maintenir l’eau, ont également un potentiel.

Cooke convient qu’il est encore temps d’agir pour protéger cet écosystème vital.

“Est-il jamais trop tard pour faire quelque chose de mieux? Je dirais non. Nous pouvons toujours essayer de faire mieux et espérer que cela aura un effet, mais nous ne pourrons jamais remonter le temps.”

