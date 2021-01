Quand avez-vous mis les pieds pour la dernière fois dans une banque? Ouais, je ne me souviens pas non plus. Il est si facile de tout faire en ligne que je ne vois pas grand-chose revenir à la banque physique, même après la pandémie.

Si vous effectuez vos opérations bancaires via votre ordinateur ou votre téléphone, faites-le de manière intelligente. Cela ne prend que quelques minutes. Supposons que vous serez piraté et suivez ces six étapes pour vous assurer que votre argent est en sécurité.

Pour plus de sécurité, je recommande de configurer un Chromebook réservé uniquement aux services bancaires en ligne et au paiement de factures. Ils sont abordables, difficiles à pirater et très faciles à utiliser. Appuyez ou cliquez pour mes meilleurs choix de Chromebook.

Vous devez également faire attention à la plus grande erreur que les gens commettent lorsqu’ils déposent des chèques depuis leur téléphone.

Avez-vous déjà fait ça?

En théorie, déposer un chèque via votre smartphone est aussi simple que de suivre quelques étapes:

• Ouvrez votre application bancaire mobile.

• Connectez-vous à votre compte et sélectionnez Dépôt de chèque. Vous pouvez être invité à choisir le compte sur lequel vous souhaitez effectuer un dépôt à ce stade.

• De là, prenez une photo du recto et du verso de votre chèque. Assurez-vous de garder une prise stable sur votre téléphone ou votre tablette – vous ne voulez pas de chiffres flous.

• Si vous ne l’avez pas déjà fait, choisissez le bon compte de dépôt.

• Inscrivez le montant inscrit sur le chèque. (Cette étape pourrait arriver plus tôt, selon votre banque.)

• Confirmez les détails et sélectionnez Dépôt. Confirmez tout et vous êtes prêt à partir.

C’est alors que vous recevrez un message indiquant que votre chèque est en cours de traitement. Mais il serait préférable que vous n’annuliez pas immédiatement cela comme fait – il reste encore beaucoup à faire.

Surveillez les chèques qui n’ont pas été effacés

Il est tentant de simplement télécharger votre chèque, puis de le déchiqueter ou de le jeter. Après tout, vous pourriez penser: « Maintenant c’est fini. Il est temps de passer à des choses plus grandes et meilleures! »

Pas si vite. Votre chèque prendra un certain temps à être effacé. Bien sûr, il y a quelques facteurs différents à considérer:

• Le montant du chèque

• Depuis combien de temps êtes-vous à la banque

• Le statut du compte du payeur

Habituellement, les chèques s’effacent assez rapidement. Mais vous voulez vous laisser suffisamment de temps pour vous assurer d’avoir votre argent. C’est pourquoi je recommande d’attendre deux semaines jusqu’à ce que vous jetiez un chèque.

Définir un rappel dans 14 jours à partir de maintenant

Une fois que vous avez déposé un chèque via votre application bancaire, accédez à l’application que vous utilisez pour définir des rappels. J’utilise Google Agenda, où je garde une trace de toutes mes réunions et rendez-vous. Voici 12 conseils et astuces pour vous aider à rester organisé si vous utilisez également Google Agenda.

Choisissez la date deux semaines à compter du jour où vous avez téléchargé le chèque. Il est maintenant temps de ranger votre chèque dans un endroit sûr.

Pourquoi passer par les étapes supplémentaires? Imaginez que vous receviez un chèque de 500 $. Vous le téléchargez sur votre application et jetez la copie papier lorsque vous avez terminé. Dans le pire des cas, le chèque rebondit et vous n’avez aucun moyen de prouver que l’argent devrait être là.

C’est là que ce rappel pratique entre en jeu. Après deux semaines, vous recevrez un coup de pouce numérique pour voir si le chèque est passé.

Assurez-vous de déchiqueter le chèque une fois que vous avez terminé

Maintenant que de plus en plus d’Américains utilisent les services bancaires en ligne, vous devez surveiller votre argent comme un faucon. Obtenez ceci: 91% des Américains ont effectué leurs opérations bancaires virtuellement en juillet, selon une étude récente de DepositAccounts.

Malheureusement, les cybercriminels le savent et il y a plus de menaces que jamais en ce qui concerne votre argent. Voici quelques derniers conseils:

• Utilisez toujours l’authentification à deux facteurs. Cette étape ajoute une couche de protection supplémentaire entre votre compte et quelqu’un qui cherche à s’introduire par effraction. Configurez-le dans votre application bancaire.

• Ne configurez jamais de connexions automatiques sur vos applications bancaires. Configurez votre application pour exiger votre mot de passe, votre empreinte digitale ou une autre méthode de connexion à chaque fois que vous l’ouvrez.

• Sécurisez votre téléphone avec un mot de passe fort. C’est un moyen simple et simple de protéger tout ce qui se trouve sur votre téléphone contre les voleurs et les fouisseurs.

• Ne comptez jamais sur le Wi-Fi public. Vous ne savez jamais qui pourrait chercher. Votre meilleur pari si vous effectuez vos opérations bancaires loin de chez vous utilise un VPN.

De nos jours, nous essayons tous de rester en sécurité – physiquement et financièrement. Quelques étapes supplémentaires valent bien l’effort si cela signifie protéger votre portefeuille.

