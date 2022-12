La grande entrée de Desi Bride sur Chandelier suscite de drôles de réactions sur Internet

L’extravagance est le nom du jeu dans de nombreux mariages de nos jours. Les couples qui se marient semblent déterminés à ce que chaque cérémonie, tenue et entrée soit aussi grandiose et accrocheuse que possible lors de leur journée spéciale. Cela n’a fait que devenir plus extrême, des feux d’artifice sans fin aux personnes tirant des balles à l’entrée du marié. Une de ces entrées somptueuses, dans laquelle une mariée, accompagnée de son père, est vue arriver dans un immense lustre en mouvement, faisant lentement la navette à travers la pièce, au-dessus du public rassemblé. Cependant, l’entrée littéralement exagérée, qui est maintenant devenue virale, n’a pas bien plu aux utilisateurs des médias sociaux.

Dans la vidéo téléchargée sur Twitter, la mariée et son père peuvent être vus debout dans le lustre en mouvement – ou “chandelevator”, comme l’a dit un utilisateur – se faisant transporter à travers la pièce. Il y a un projecteur sur eux et une musique douce joue dans Les invités regardent avec admiration, capturant le moment sur leurs téléphones.

Cependant, les utilisateurs de Twitter ne semblent pas du tout impressionnés par la cascade ! “S’il vous plaît, ne laissez pas cela devenir une chose”, a écrit la personne qui a posté la vidéo.

Dans la section des commentaires, les gens ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont l’entrée est grincheuse, dangereuse et inutilement vantarde. Les réponses sont remplies de mèmes et de plaisanteries amusantes que les utilisateurs font.

“Cela n’aurait de sens que si la mariée descendait du lustre ambulant, puis d’une voix rauque dit” Je suis Batman “”, a écrit un utilisateur. Un autre a déclaré que les choses deviendraient assez gênantes si le courant s’éteignait, laissant le duo suspendu dans les airs.

Cela n’aurait de sens que si la mariée descendait du lustre ambulant, puis d’une voix rauque dit “Je suis Batman”.— Maaz 🚩 (@MaazPervez) 9 décembre 2022

Cela peut devenir gênant agar light chali jaye— Zohad (@Zohadtweets) 8 décembre 2022

Un utilisateur a commenté sarcastiquement les dépenses inutiles pour de si grandes entrées, en disant « pourquoi pas quand vous avez de l’argent, alors pourquoi ne pas le bafouer de la manière la plus grincheuse et la plus scandaleuse ? Je salue le courage des deux dans cette chose.”

pourquoi pasquand vous avez de l’argent, pourquoi ne pas le bafouer de la manière la plus grincheuse et la plus scandaleuse? Je salue le courage des deux dans cette chose.— Irfan_Baloch.PDF (@Irfan_BalochPDF) 8 décembre 2022

Que pensez-vous de cette entrée nuptiale ?

