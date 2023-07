La grande démonstration de force des 38 partis du BJP après l’union de 26 partis d’opposition

Le méga rassemblement du BJP de 38 partis a commencé ce soir au moment où la réunion de l’opposition unie s’est terminée par une déclaration de son nom – INDE – avec le Premier ministre Narendra Modi rencontrant et saluant les alliés. « C’est une immense joie que nos précieux partenaires de la NDA de toute l’Inde assistent à la réunion à Delhi aujourd’hui. La nôtre est une alliance éprouvée qui cherche à faire progresser le progrès national et à répondre aux aspirations régionales », avait-il tweeté plus tôt dans la journée.

C’est une immense joie que nos précieux partenaires NDA de toute l’Inde assistent à la réunion à Delhi aujourd’hui. La nôtre est une alliance qui a fait ses preuves et qui cherche à faire progresser le progrès national et à répondre aux aspirations régionales. — Narendra Modi (@narendramodi) 18 juillet 2023

Il s’agit de la première réunion de ce type de l’Alliance nationale démocratique avant les élections générales de l’année prochaine – un fait sur lequel l’opposition s’est penchée depuis que la réunion a été annoncée il y a quelques jours.

Bien que la plupart des 38 soient des alliés plus petits avec des poches d’influence et peu ou pas de députés, le chiffre dépasse de loin le décompte des 26 partis annoncé plus tôt par le Congrès – un avantage psychologique que le parti au pouvoir espère déployer à l’approche de élections générales de l’année prochaine.