La grande démission : quand faut-il quitter son emploi ?

Au cours des deux dernières années, au milieu de la pandémie de COVID-19, de nombreux Canadiens se sont demandé s’ils devaient quitter leur emploi, reflétant une tendance économique qui a été surnommée la « grande démission ».

Un sondage d’octobre 2021 mené par LifeWorks a révélé que 35 % des Canadiens envisageaient de quitter leur emploi depuis le début de la pandémie. L’entraîneure en développement personnel Hina Khan a déclaré que la pandémie avait un « impact émotionnel » important qui a incité de nombreux Canadiens à réévaluer leur vie.

“Il s’est passé tellement de choses et cela nous a fait penser : ‘Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je veux faire ?’ Et je pense que ce sont des questions vraiment importantes, parce que nous devrions avoir une vie satisfaisante, que nous apprécions, et nous passons tellement de temps au travail”, a déclaré Khan à l’émission Your Morning de CTV mercredi.

Cependant, déterminer quand ou si vous devez arrêter peut être une tâche ardue. Pour vous aider, Khan dit qu’il y a quelques conversations que vous pouvez avoir avec vous-même pour décider de quitter votre emploi.

PRÉPAREZ-VOUS MENTALEMENT

Même si vous aimez votre rôle actuel, Khan suggère de vous rappeler que vous n’êtes pas lié à votre travail et que vous êtes autorisé à démissionner.

“Donnez-vous l’espace nécessaire pour dire : ‘Je peux partir si je veux.’ Ensuite, vous pouvez vraiment réfléchir à votre rôle et peut-être qu’il y a un avenir là-bas. Peut-être qu’il y a plus de croissance à faire là-bas ou peut-être que vous l’avez dépassé, mais c’est une façon de gagner en clarté.

Même si vous travaillez depuis longtemps dans le même emploi ou dans le même domaine, Khan dit que vous pouvez toujours choisir de quitter cet emploi s’il ne vous convient pas. Cependant, elle dit que cela ne signifie pas que c’était une perte de temps.

“Nous ne voulons pas changer les choses parce que nous nous disons, ‘Mais je suis allé à l’école pour ça’ ou ‘C’est ce que je fais depuis 20 ans.’ Cela ne signifie pas qu’il est gaspillé. Nous sommes autorisés à grandir et à évoluer et à avoir la prochaine itération de nous”, a-t-elle déclaré.

DEMANDEZ-VOUS ‘QU’EST-CE QUE JE VEUX ?’

Si vous avez vraiment du mal à décider de rester ou non à votre emploi actuel, Khan suggère de prendre du recul et de vous demander : « Qu’est-ce que je veux vraiment ?

“Mais c’est une grande question pour beaucoup de gens. Vous pouvez donc même commencer par : ‘À quoi ressemblerait ma journée idéale ? Est-ce que je travaille à domicile ? Est-ce que je fais ce genre de travail ? …. Sur quel genre de choses est-ce que je travaille ? ?'” elle a expliqué

“Ce sont les types de choses que vous pouvez faire pour commencer à clarifier ce que vous voulez.”

COMMENT VOULEZ-VOUS ÊTRE SOUVENIR?

Si vous décidez de donner un préavis, Khan dit que vous devriez vous demander : “Comment voulez-vous qu’on se souvienne de vous ?”

“Donc, l’une des choses que je dis, c’est que vos deux premières semaines et vos deux dernières semaines comptent parfois le plus dans un travail”, a-t-elle déclaré. “Vous voulez qu’on se souvienne de vous d’une manière dont vous vous sentez fier et partir de cette façon.”

Ce faisant, Khan dit que vous configurez votre entreprise et votre successeur pour qu’ils fassent “du mieux qu’ils peuvent”, tout en faisant une impression durable à votre sortie.



Regardez l’interview complète de Khan dans la vidéo en haut de cet article.