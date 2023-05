Moins de personnes quittent leur emploi jusqu’à présent en 2023 : en mars, le nombre de démissions est tombé à environ 3,9 millions, le niveau le plus bas depuis mai 2021, selon le dernier rapport du Département du travail. Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre .

Des opportunités d’emploi abondantes, des pénuries de main-d’œuvre et des augmentations de salaire importantes pour les travailleurs qui ont changé d’emploi ont tous alimenté cette vague historique de démissions – maintenant, cependant, cette dynamique s’atténue et la grande démission ressemble à « une chose du passé », déclare Nela Richardson, l’économiste en chef d’ADP.

En 2022, plus de 50 millions de travailleurs américains ont quitté leur emploi, le plus grand nombre de démissions depuis que le gouvernement a commencé à suivre en 2000, selon les données fédérales.

Pour être juste, les travailleurs qui conservent leur emploi voient également leur salaire baisser, mais à un rythme beaucoup plus faible : les salaires des personnes qui restent dans leur emploi ont chuté de 0,2 % entre mars et avril 2023, par rapport à ce qu’ils étaient il y a un an, selon ADP. . Richardson s’attend à ce que les gains salariaux des personnes qui changent d’emploi diminuent à un rythme plus rapide que ceux qui restent dans leur emploi au cours des prochains mois.

En avril, les personnes qui changent d’emploi ont vu leur salaire augmenter de 13,2 % d’une année sur l’autre, contre 14,2 % un mois plus tôt, Rapports ADP . C’est le rythme de croissance des salaires le plus bas que les changeurs d’emploi aient connu depuis novembre 2021.

Cela est particulièrement vrai pour les travailleurs qui cherchent à changer d’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie, souligne Richardson, car cette industrie est habituée à un roulement élevé et les employeurs se sentent moins obligés de payer une prime pour les nouvelles embauches.

Ceux qui changent d’emploi, ajoute-t-elle, sont « beaucoup moins susceptibles » de voir une augmentation importante de leur salaire qu’il y a neuf mois. Dans certains cas, « vous auriez fait mieux et gagné plus d’argent si vous aviez plutôt conservé votre emploi actuel », ajoute-t-elle.

« Si vous vous demandez à quoi ressembleront les six prochains mois, nous pouvons nous attendre à voir un marché du travail qui commence à se rééquilibrer », explique-t-elle. « Cela signifie que les emplois deviendront plus compétitifs et que les avantages pour les employeurs ont été offrir juste pour faire entrer les gens, comme le travail à distance, facilitera. »

Maintenant que les entreprises ont plus ou moins récupéré les millions d’emplois qu’elles ont perdus à cause de la pandémie, les travailleurs ont perdu une certaine influence, dit Richardson.

Dans le même temps, le nombre de personnes retournant sur le marché du travail a augmenté : au plus fort de la pandémie, le taux d’activité est tombé à moins de 80 %, mais a de nouveau légèrement augmenté pour atteindre 83,3 % en avril, le taux le plus élevé en 25 ans, ce qui a stimulé les embauches.

La génération Z et la génération Y pourraient voir les gains de salaire les plus importants en ne démissionnant pas, même s’ils le sont plus susceptibles que les autres générations de démissionner cette année.

Près de 72 % des membres de la génération Z et 66 % des milléniaux envisagent de changer de carrière au cours des 12 prochains mois, contre 55 % des membres de la génération X et 30 % des baby-boomers, selon un récent Sondage LinkedIn trouvé.

Les Gen Zers, en particulier, explorent leurs options après avoir commencé leur carrière dans des environnements hybrides ou éloignés fracturés au début de la pandémie, a déclaré Karin Kimbrough, économiste en chef chez LinkedIn, à CNBC Make It en janvier.

Cependant, de nombreux jeunes qui changent d’emploi regrettent leur décision de démissionner. Près de 90% des Gen Zers qui ont quitté leur emploi lors de la grande démission regrettent d’avoir démissionné et, par conséquent, leur santé mentale se détériore, selon un récent sondage Paychex de 825 travailleurs.

La génération Z et les milléniaux qui restent à leur emploi pendant plus de 12 mois ont vu les augmentations de salaire les plus importantes par rapport aux autres générations de travailleurs, probablement parce qu’ils « avaient les salaires les plus bas au départ », souligne Richardson.

Les salaires des travailleurs âgés de 16 à 34 ans qui ont conservé leur emploi sont en moyenne de 10 à 15 % supérieurs à ce qu’ils étaient il y a un an, Rapports ADP.

Quelle que soit la génération à laquelle vous appartenez, Richardson souligne à quel point il est important de prendre en compte tous les facteurs au moment de décider de changer d’emploi, y compris les avantages et la flexibilité.

« Si un salaire plus élevé est votre priorité numéro 1, vous devrez être plus sélectif », déclare Richardson. « Mais si vous êtes prêt à peser les autres avantages d’un emploi, y compris la flexibilité, vous aurez peut-être plus d’options à votre disposition. »

