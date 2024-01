La Grande Démission est-elle terminée ?

(NEXSTAR) – Dans le dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis, derrière les 9 millions d’offres d’emploi répertoriées en décembre 2023, se trouvait un autre chiffre. Le nombre d’Américains qui quittent leur emploi est tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2021, a annoncé mardi le gouvernement fédéral.

Le nombre d’Américains qui démissionnent est généralement un signe de leur confiance dans leur capacité à trouver un meilleur poste. Cette confiance a atteint un sommet fin 2021 et début 2022, lorsque les taux d’abandon du tabac ont atteint un point jamais vu dans le monde. Enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre du Bureau of Labor Statistics des États-Unisqui a débuté en 2000. Cette période a valu le surnom de Grande Démission.

Mais à la fin de 2023, la confiance nécessaire pour s’enfuir semblait avoir disparu pour la plupart des gens. Le nombre de personnes qui ont quitté leur emploi était revenu aux taux d’avant la pandémie en octobre, Fortune rapportée.

Fin 2023 et début 2024 ont également été marqués par des licenciements massifs, notamment dans les secteurs de la technologie et de la vente au détail. Levi’s, Microsoft, REI, TikTok, Amazon, Riot Games et Google ont tous annoncé récemment des suppressions d’emplois.

Les travailleurs pourraient considérer les nombreuses annonces de licenciements comme un signe qu’ils devraient rester sur place.

“Les candidats démissionnent et recherchent un emploi lorsqu’ils se sentent optimistes quant au marché”, a déclaré Laura Mazzullo, propriétaire de la société de recrutement East Side Staffing. Yahoo finance. Lorsque la peur à l’égard du marché du travail augmente, ils deviennent plus réticents à prendre des risques.

Nela Richardson, économiste en chef d’ADP, l’a comparé à un jeu de chaises musicales dans une interview avec le New York Times. Personne ne veut prendre le risque de se retrouver debout, sans chaise pour s’asseoir.

“Tout le monde sait que la musique est sur le point de s’arrêter”, a-t-elle déclaré. “Cela va amener les gens à rester sur place un peu plus longtemps.”

Il y a également eu un ralentissement des embauches, de sorte que les travailleurs qui cherchent à déménager pourraient voir moins d’options disponibles. Les employeurs américains ont créé 2,7 millions d’emplois l’année dernière, contre 4,8 millions en 2022 et un record de 7,3 millions en 2021.

La fin de la Grande Démission signifie peut-être moins de démissions, mais le nombre de licenciements n’atteint pas non plus les niveaux de la récession. Malgré la vague de licenciements très médiatisée, le nombre de suppressions d’emplois dans l’ensemble de l’économie reste relativement faible.

Le taux de chômage a passer en dessous de 4 % pendant 23 mois consécutifs, la plus longue séquence de ce type depuis les années 1960. Et le nombre de personnes demandant des allocations de chômage – un indicateur des licenciements – est resté inhabituellement faible.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.