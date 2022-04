La Grande Démission devient une « grande crise de la quarantaine »

Avec la flambée des prix et les analystes prédisant une récession à l’horizon, cela pourrait ne pas sembler être le meilleur moment pour quitter votre emploi. Mais cela n’empêche pas les travailleurs américains, en particulier les plus âgés et les plus titularisés, de le faire.

Les travailleurs mieux payés quittent de plus en plus leur emploi, alors que la Grande Démission – également connue sous le nom de Grand Remaniement – ​​entre dans sa deuxième année. Plus tôt dans la pandémie, la tendance était menée par des travailleurs plus jeunes et moins permanents dans des secteurs à faible rémunération comme le commerce de détail, la restauration et les soins de santé. Désormais, la principale croissance des taux de démission provient des travailleurs plus âgés et plus titulaires dans des secteurs mieux rémunérés comme la finance, la technologie et d’autres domaines des travailleurs du savoir, selon les données de deux sociétés distinctes de ressources humaines et d’analyse. Ces travailleurs disent qu’ils recherchent des avantages moins tangibles comme le sens et la flexibilité.

Cette composition changeante de ceux qui arrêtent de fumer brosse un tableau de plus en plus compliqué de l’état du travail en Amérique et suggère que si les taux d’abandon ont légèrement diminué par rapport à leurs sommets de l’année dernière, le phénomène ne s’est pas encore arrêté.

“La Grande Démission est presque comme un train, où il a construit tout cet élan et il est difficile de ralentir, mais certains travailleurs descendent du train et de nouveaux travailleurs arrivent”, a déclaré Luke Pardue, économiste chez Gusto, qui fournit logiciels de gestion de la paie, des avantages sociaux et des ressources humaines pour les petites et moyennes entreprises.

Les taux de démissions sont toujours les plus élevés chez les jeunes travailleurs – ceux qui ont tendance à être moins investis dans leur emploi et dont la vie est moins stable. Cela était vrai au début de la pandémie, lorsque ces travailleurs ont quitté leur emploi au milieu d’une demande accrue pour obtenir de meilleurs salaires et conditions ailleurs (bien que ces gains ne soient probablement pas permanents). Mais ces taux d’abandon ont diminué. Les données de Gusto, qui travaille généralement avec des entreprises qui comptent environ 25 employés, montrent que l’ancienneté moyenne des personnes qui ont démissionné a augmenté dans tous les groupes d’âge et dans presque tous les secteurs. En d’autres termes, les personnes âgées qui ont occupé un emploi plus longtemps démissionnent également.

Un changement similaire se produit dans les grandes entreprises, selon les données du fournisseur d’analyse de personnes Visier.

Entre le premier trimestre 2021 et 2022, la plus forte croissance des démissions a été observée chez les personnes âgées de 40 à 60 ans et celles ayant une ancienneté de plus de 10 ans, selon un ensemble de données Visier d’entreprises de plus de 1000 employés. Les personnes plus âgées et plus titulaires sont particulièrement susceptibles de démissionner dans les secteurs des travailleurs du savoir comme la finance et la technologie.

Leurs raisons sont innombrables.

“Ne cherchez pas une seule chose qui motive la grande démission”, a déclaré Ian Cook, vice-président de l’analyse des personnes chez Visier, à Recode. “Il est en fait composé d’une combinaison de différents modèles et continuera de changer à mesure que le marché du travail change et que la reprise économique change.”

Parmi les groupes les plus stables financièrement, les démissions sont motivées par tout, de l’envie de continuer à travailler à distance à une plus grande recherche de sens en passant par simplement avoir les moyens de le faire.

Adam Galinsky, professeur à la Columbia Business School, appelle cette itération de la Grande Démission la « grande crise de la quarantaine ».

“Au milieu de la vie, nous prenons conscience de notre propre mortalité, et cela nous permet de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous”, a déclaré Galinsky. La pandémie a amplifié cet effet. “Une pandémie mondiale amène évidemment les gens à réfléchir sur leur propre mortalité en termes de peur de mourir eux-mêmes ou de voir un être cher ou une famille et des collègues décéder.”

Il est important de noter que les personnes qui démissionnent pour occuper les emplois qu’elles souhaitent ou renoncent complètement au travail sont généralement celles qui ont les moyens financiers de le faire.

Galinsky, qui est actuellement en congé sabbatique à Hawaï, dit qu’il l’a vu parmi ses pairs et parmi d’autres travailleurs du savoir bien rémunérés qui travaillent maintenant depuis son escapade insulaire. Il a mentionné un employé de Bloomberg qui a démissionné après que la publication financière a rappelé les travailleurs au bureau et qui travaille maintenant sur un camion de pâtes.

Ces travailleurs, en raison de leurs économies ou des revenus de leur conjoint, ont la liberté de chercher un autre travail, y compris un travail à la demande ou de créer leur propre entreprise. Une enquête Gusto sur les nouvelles entreprises montre qu’elles sont passées des startups de commerce électronique au début de la pandémie à des services plus professionnels, comme, par exemple, un comptable qui crée sa propre entreprise plutôt que de travailler pour quelqu’un d’autre.

Bon nombre de ces travailleurs, en particulier ceux qui sont plus âgés et plus stables dans leur carrière, ont désormais la possibilité de réfléchir à ce qu’ils attendent vraiment de leur vie et de leur travail.

Après plus de deux ans de travail réussi à domicile, de nombreux travailleurs du savoir répugnent à retourner au bureau, et certains quittent le navire s’ils se sentent obligés de le faire. Ça a du sens. Les données de l’enquête en cours de Slack auprès de 10 000 travailleurs du savoir viennent de révéler qu’avec un tiers d’entre eux maintenant de retour au bureau cinq jours par semaine, leur stress et leur anxiété liés au travail ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de l’enquête en 2020.

La croissance des démissions des travailleurs du savoir pourrait également être simplement le fait que les gens se copient les uns les autres.

“Les travailleurs qui ont cette expérience, qui ont changé d’emploi, qui sont devenus plus flexibles, en parlent et comment ils ont vécu une expérience formidable, et cela amène leur voisin ou leur ami à faire de même”, a déclaré Pardue.

Ils démissionnent aussi parce qu’il y a beaucoup d’emplois pour eux. Le nombre d’offres d’emploi dans les services aux entreprises et professionnels est à un niveau record, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Selon le site d’emploi En effet, le nombre d’offres d’emploi bien rémunérées n’a pas autant diminué que celui des offres d’emploi peu rémunérées (les offres pour les deux restent supérieures aux niveaux d’avant la pandémie).

Ainsi, alors que l’avenir peut sembler sombre, le présent semble très bien pour ces travailleurs, qui sont confiants dans le marché du travail actuel tendu. Comme l’a dit Galinsky, “les gens croient moins au réchauffement climatique les jours où il neige”.