La grande décision de Pelosi: “Il y a une vie là-bas, non?”

WASHINGTON (AP) – La présidente Nancy Pelosi a déclaré que l’attaque de son mari, Paul, par un intrus dans leur maison familiale l’avait amenée à penser à rester en tant que leader démocrate à la Chambre parce qu’elle “ne pouvait pas leur donner cette satisfaction” de l’intimider. de la politique.

Mais Pelosi a déclaré jeudi qu’elle était prête à se retirer et se sentait “équilibrée” quant à sa décision de faire place à une nouvelle génération de dirigeants.

Elle reste membre du Congrès de San Francisco mais n’a pas l’intention d’approuver un successeur ou de se mêler des nouveaux dirigeants.

“Je n’ai aucune intention d’être la belle-mère dans la cuisine en disant:” Mon fils n’aime pas la farce de cette façon “”, a déclaré Pelosi dans une large interview avec des journalistes du Capitole.

“Ils auront leur vision, ils auront leur plan.”

Quant à l’orientation future des démocrates de la Chambre, elle a déclaré: “C’est à eux de décider, je veux que ce soit ce qu’ils veulent que ce soit.”

Pelosi, qui a 82 ans, s’est entretenue avec des journalistes dans la salle “The Board of Education”, un espace historique autrefois fréquenté après les heures de travail uniquement par les hommes du Congrès, après avoir annoncé sa décision de démissionner après 20 ans en tant que chef du parti. Son action a suivi les élections de mi-mandat qui ont donné aux républicains le contrôle de la Chambre.

Élue pour la première fois en 1987, alors qu’il n’y avait que 12 femmes démocrates au Congrès, Pelosi a déclaré qu’elle avait choisi de porter du blanc pour prononcer son discours sur le sol de la Chambre jeudi en clin d’œil aux suffragettes – notant une peinture des femmes avec le 19e amendement qu’elle avait installé dans la salle de réunion dorée à côté de l’un des ponts du Golden Gate de San Francisco.

Creusant dans un paquet de biscuits – aux pépites de chocolat, bien sûr – l’orateur ne dirait pas exactement quand elle a pris sa décision de se retirer.

Elle garde une emprise sur ses décisions les plus importantes, et même maintenant, une fois que cela s’est répandu au grand jour, elle a déclaré que la façon dont elle était finalement arrivée à son choix était quelque chose à laquelle elle pourrait devoir réfléchir davantage. On savait qu’elle avait emporté chez elle deux versions de son discours pour les revoir mercredi soir.

“Pour être franc, personnellement, je suis prête à partir depuis un certain temps”, a-t-elle déclaré. « Parce qu’il y a des choses que je veux faire. J’aime danser, j’aime chanter. Il y a une vie là-bas, non ? »

Pelosi a déclaré qu’après 20 ans, “je ne me sens pas triste de ne pas avoir de poste de direction. … Je me sens équilibré à ce sujet.

Elle a déclaré que l’attaque contre Paul Pelosi, qui s’était fracturé le crâne lorsqu’un intrus avait fait irruption dans leur maison quelques semaines avant les élections à sa recherche, avait pesé sur sa décision. Mais elle a déclaré jeudi que cela avait “l’effet inverse” de ce que certains avaient interprété.

“Cela m’a fait repenser à rester”, a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas leur donner cette satisfaction.

Si les démocrates avaient pu conserver le contrôle majoritaire de la Chambre, a-t-elle indiqué, cela aurait également pu entraîner un résultat différent: “J’aurais prié pour cela.”

Pelosi a insisté sur le fait qu’elle avait beaucoup à faire pour représenter son district californien, mais a déclaré qu’elle n’accepterait probablement aucune affectation de comité généralement convoitée par d’autres législateurs – en particulier un siège au comité des crédits qui élabore les projets de loi de financement fédéraux qui sont importants pour les États.

Et elle prévoit de se mettre au travail en examinant les résultats des élections de 2022 et en se préparant pour les prochains grands votes en 2024.

Longtemps considérée comme une figure puissante, une personne qui contrôle et même microgère de nombreux aspects de la direction de la Chambre – de la façon dont les projets de loi sont rédigés au calendrier des votes en passant par le déroulement des campagnes du Congrès – elle a déclaré qu’elle ne s’attendait à jouer aucun rôle dans l’orientation de la prochaine génération de dirigeants.

“Ils doivent apporter leur propre perspective nouvelle, en pensant de manière entrepreneuriale”, a-t-elle déclaré.

Elle n’approuvera pas un successeur avant les élections du parti à la fin du mois – “Je ne pensais pas que c’était la bonne approche, oindre quelqu’un”, a-t-elle déclaré. Elle a dit qu’il est “vraiment important que les gens aient la légitimité d’avoir été choisis” par leurs collègues.

Son conseil à ceux qui suivent son leadership : « Soyez vous-même.

Quant aux batailles politiques à venir, elle s’est demandé si le républicain Kevin McCarthy, un compatriote californien, aurait le soutien nécessaire pour devenir président.

Et elle a dit qu’elle “n’assume aucune responsabilité” pour les divisions politiques au Congrès, la blâmant sur l’extrémisme républicain : “Ils ne croient pas à la gouvernance”.

Alors que Pelosi a exprimé un certain regret que les démocrates n’aient pas été en mesure de rendre permanent un crédit d’impôt pour enfant élargi ou un congé médical familial payé comme ils l’avaient envisagé au début de la présidence de Joe Biden, elle pense que son parti aura un certain poids au nouveau Congrès à cause de la Chambre Petite majorité des républicains.

“Il doit y avoir du travail pour d’autres personnes à faire”, a-t-elle déclaré.

Pelosi a déclaré que son mari depuis près de 60 ans continue de se remettre de l’agression – l’intrus l’a frappé à la tête avec un marteau – mais que le chemin à parcourir est long.

Rester immobile, sans trop de monde – limiter les visites avec les enfants et les petits-enfants – et éviter les souvenirs récurrents de l’agression sont essentiels, a-t-elle expliqué.

“C’est vraiment dur”, dit-elle, reconnaissant une forme de “culpabilité de la survivante” puisque l’attaque la visait et a transformé leur maison en “scène de crime”.

Mais la dirigeante longtemps vilipendée par les républicains en tant que libérale de San Francisco a annoncé qu’elle était partie pour faire la chose la plus anti-californienne qu’elle fasse la plupart des jours de travail : “Je vais maintenant prendre un hot-dog très nutritif pour le déjeuner.”

Lisa Mascaro, Associated Press