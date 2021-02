Janet Woodcock, actuelle commissaire intérimaire de la FDA, est l’une des deux meilleures candidates au poste permanent. | Appel nominal Tom Williams / CQ

Le commissaire de la FDA jouera un rôle important dans l’administration Biden. Voici les deux meilleurs candidats.

Celui que le président Joe Biden choisira pour diriger la Food and Drug Administration sera confronté à un défi de taille: la reconstruction d’une agence démoralisée et ternie à l’époque Trump.

La réhabilitation de la réputation de l’agence sera un élément important de l’effort en cours pour éradiquer Covid-19. D’autres vaccins contre les coronavirus devraient être approuvés dans les mois à venir, et une confiance renouvelée dans les régulateurs fédéraux pourrait apaiser certaines des préoccupations du public concernant les vaccins. (Pour rappeler à quel point les choses s’étaient mal passées dans l’administration Trump, l’ancien président a accusé la FDA de faire partie de l ‘«État profond» lors de son examen des vaccins.)

Les conseillers de Biden m’ont dit avant l’élection présidentielle qu’autant que les changements opérationnels qu’ils pourraient apporter au pouvoir, il appartiendrait à son administration de restaurer la confiance du public dans le leadership scientifique américain. Ce travail commence à la FDA.

«Une grande partie de leur rôle va être de réparer les dommages qui ont été causés à la réputation de l’agence sous l’administration Trump», m’a dit Rob Smith, qui suit la FDA pour la société de conseil en investissement Capital Alpha. «Avoir un commissaire fort qui est considéré comme indépendant d’esprit, non redevable à la Maison Blanche ou à l’industrie, je pense que ce sera important.

Pourtant, le choix de Biden pour le commissaire de la FDA devrait nous dire quelque chose sur les plans politiques de la nouvelle administration. Le champ semble être restreint à deux candidats, sur la base de divers rapports médiatiques: l’actuelle commissaire par intérim Janet Woodcock et l’ancien sous-commissaire principal Joshua Sharfstein, maintenant à Johns Hopkins.

L’un ou l’autre des candidats serait chargé de restaurer le lustre de la FDA. Mais au-delà de cet objectif principal, ils représentent deux voies différentes pour l’agence sous Biden.

Janet Woodcock: le choix institutionnel

Woodcock est le commissaire par intérim de la FDA, prenant le relais le premier jour du mandat du nouveau président jusqu’à ce qu’un candidat permanent soit nommé et confirmé par le Sénat. Elle avait dirigé le Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de l’agence, la division responsable de l’évaluation des médicaments sur ordonnance, pendant la majeure partie des 25 dernières années.

En raison du long mandat de Woodcock et de son rôle établi dans la réponse fédérale Covid-19 – elle avait supervisé le travail de l’opération Warp Speed ​​sur les thérapies potentielles – les experts ne semblent pas trop préoccupés par le manque de commissaire confirmé par le Sénat à la FDA pour le moment. étant. La bécasse est une main ferme au volant.

La question est de savoir si elle obtient le poste à temps plein. Son expérience et son influence au sein de l’agence sont des points forts sur son CV.

« Elle est une fonctionnaire de carrière, pas un pirate politique », a déclaré Smith. «En termes de moral de l’agence, avoir l’un des vôtres à la première place pourrait être très utile.»

La longue expérience de Woodcock explique également l’une de ses vulnérabilités: des groupes axés sur l’épidémie d’opioïdes exhortent Biden à ne pas la nommer de manière permanente étant donné le rôle de CEDR dans l’approbation des opioïdes sur ordonnance.

En général, Woodcock représenterait probablement plus une approche «business as usual», après avoir été installé dans la FDA pendant un quart de siècle. Son expérience est son argument de vente. Un éditorial du Los Angeles Times d’un groupe de chercheurs sur le cancer et de défenseurs des patients a cité la capacité de Woodcock à «restaurer la confiance dans la FDA» pour justifier sa nomination.

Le prochain commissaire aura une assiette pleine même une fois que la pandémie de Covid-19 sera sous contrôle. Biogen est au milieu d’une évaluation controversée d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer. La FDA doit parvenir à un accord sur les frais d’utilisation avec l’industrie pharmaceutique et le Congrès dans les mois à venir. Cette législation incontournable, qui fixe le budget de l’agence, est souvent le vecteur de changements à la politique de la FDA, de sorte que le commissaire joue un rôle important dans ces discussions.

Joshua Sharfstein: le candidat réformateur

Le principal rival apparent de Woodcock, Sharfstein, apporterait également son expérience à la FDA au poste de chef de file – mais son programme devrait également diverger de manière importante.

Le Marylander, qui a déjà travaillé sous le président du comité de santé de longue date, le représentant Henry Waxman, était le principal sous-commissaire de l’agence dans les premières années de l’administration Obama. Il a quitté pour diriger le département de la santé de son État d’origine en 2011, puis a rejoint l’école de santé publique de Johns Hopkins en 2014.

Au cours de son précédent mandat à la FDA, Sharfstein a publié une revue interne fustigeant la récente approbation par l’agence d’un implant de genou; il a ensuite cherché à revoir la manière dont les dispositifs médicaux sont évalués. Il a proposé dans des articles universitaires que le commissaire de la FDA publie des données qui ne sont actuellement pas divulguées sur les médicaments examinés par l’agence, une mesure qui, selon lui, pourrait être prise sans action du Congrès.

« Dans les cercles du centre-ville, Sharfstein est celui que les gens craignent un peu », a déclaré Smith. «Il va être plus ouvert aux réformes, davantage de la partie de gauche du Parti démocrate.»

Il aurait également «parfois affronté» le personnel de carrière, selon Politico, ce qui aurait donné à l’équipe de Biden une pause pour le nommer commissaire.

Un autre nom a parfois été répandu pour le commissaire de la FDA: Amy Abernethy, qui a rejoint la FDA sous Trump et a obtenu des éloges internes pour son travail de modernisation de la technologie de l’agence. Mais elle est considérée plus comme un cheval noir que comme une des meilleures candidates aux côtés de Sharfstein et Woodcock.

Le travail de la FDA sera un pivot de l’administration Biden. Les deux meilleurs candidats, tous deux avec leurs propres forces et faiblesses potentielles, présentent un choix difficile.