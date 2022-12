La grande concession antitrust d’Amazon dans l’UE n’est peut-être pas du tout une concession

Amazon a évité une amende potentielle massive de plusieurs milliards de dollars cette semaine lorsqu’il a accepté d’apporter une série de modifications à son site d’achat et à ses pratiques commerciales en Europe qui, espèrent les régulateurs, contribueront à uniformiser les règles du jeu pour les centaines de milliers de commerçants qui vendent des biens via le site, ainsi que des entreprises de logistique qui concurrencent le géant de la technologie.

L’accord marque la première fois dans l’histoire d’Amazon qu’il a apporté une multitude de changements à la suite d’une enquête gouvernementale, et il pourrait servir de modèle pour des accords que les régulateurs aux États-Unis pourraient pousser pour des préoccupations de comportement anticoncurrentiel.

Mais au moins l’un des grands changements que les responsables antitrust de l’UE envisagent comme une concession Amazon était déjà à l’étude au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années, selon deux sources proches de l’initiative. Un autre changement qu’Amazon a accepté d’apporter en Europe – cesser d’utiliser certaines données qu’il collecte sur les vendeurs sur son marché tiers – est un changement qui n’aura pas réellement d’impact sur l’entreprise car ces données ne sont pas particulièrement utiles, a déclaré une source à Recode.

Ainsi, bien que l’accord d’Amazon semble être une victoire pour les régulateurs, il peut inclure des changements que l’entreprise peut facilement accepter car ils n’affecteront pas matériellement son avantage concurrentiel.

“Il semble que la stratégie d’Amazon ait toujours consisté à donner l’impression qu’elle abandonnait des choses qu’il était parfaitement confortable d’abandonner”, a déclaré l’une des sources.

Amazon a jusqu’à l’été pour apporter ces modifications et d’autres convenues, qui s’appliqueront à ses sites d’achat dans toute l’UE, à l’exception de l’Italie, où le gouvernement a mené sa propre enquête sur le géant de la technologie.

Amazon et les porte-parole de la commission antitrust de l’Union européenne n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Dans le premier cas, le changement en question concerne la “Buy Box” d’Amazon, la section du site d’achat qui indique le prix et la date de livraison d’un produit donné, ainsi que les boutons “Ajouter au panier” et “Acheter maintenant”. Lorsque plusieurs parties vendent le même produit, l’algorithme d’Amazon choisit quelle entreprise « remporte » la Buy Box et obtient la vente. Avec l’accord avec l’UE, Amazon a accepté de commencer à afficher deux boîtes d’achat sur ses sites en Europe lorsqu’il existe une deuxième offre concurrente dont le prix et/ou la vitesse de livraison sont sensiblement différents. L’idée est que les vendeurs tiers auront désormais une meilleure chance de se présenter devant les acheteurs lorsqu’ils sont en concurrence avec Amazon pour la vente du même produit.

Pourtant, au sein d’Amazon, une idée similaire avait déjà été discutée depuis au moins 2018, avant toute enquête antitrust majeure connue sur l’entreprise, selon plusieurs sources. Baptisée Project Packard, l’initiative visait à montrer plusieurs offres Buy Box aux acheteurs dans le but d’offrir plus d’options aux clients, y compris la possibilité d’attendre plus longtemps pour un article si cela signifiait l’obtenir à un prix moins cher. Plus tard, l’idée de plusieurs offres Buy Box a également été considérée en interne comme une branche d’olivier potentielle pour les vendeurs qui se sont plaints publiquement de la difficulté de remporter ce premier placement.

“Pour Amazon, “concéder” et montrer plusieurs offres est … quelque chose qu’ils auraient probablement fait de toute façon”, selon un ancien responsable d’Amazon familier avec l’initiative.

L’UE déclare qu’elle peut demander des modifications à la présentation si la deuxième offre Buy Box n’attire pas “l’attention adéquate des consommateurs”.

L’accord de l’UE interdit également à Amazon d’utiliser « des données non publiques relatives à ou dérivées des activités des vendeurs indépendants sur sa place de marché, pour son activité de vente au détail. Cela s’applique à la fois aux outils automatisés d’Amazon et aux employés qui pourraient utiliser les données d’Amazon Marketplace pour des décisions de vente au détail. L’utilisation de ces données a été considérée comme injuste car elle pourrait aider le commerce de détail d’Amazon, qui stocke et vend une partie des mêmes marchandises que ses vendeurs, à acquérir un avantage concurrentiel sur ces vendeurs. Les données pourraient également être utilisées pour aider Amazon à cloner des produits populaires pour ses marques de distributeur.

Amazon avait déjà une politique contre ses employés ou ses systèmes utilisant des données non publiques de vendeurs Amazon individuels, mais cette politique était parfois enfreinte, selon des rapports publiés. Le nouvel accord interdit à Amazon d’utiliser ces données, mais également les données regroupées ou agrégées de plusieurs vendeurs, ce que les employés et les systèmes d’Amazon étaient auparavant. capable d’utiliser. Cependant, selon une source, les dirigeants ont discuté en interne du fait que les données agrégées ne sont de toute façon pas particulièrement précieuses.

“Les données agrégées vous indiquent simplement que le [product] la catégorie est chaude », selon la source. “Vous n’avez pas besoin de consulter des données non publiques pour cela.”

“C’est pourquoi les gens jouaient avec le système pour utiliser les données des vendeurs individuels”, ont-ils ajouté.

Que les données soient utiles ou non, Amazon a accepté de ne pas les utiliser pour sa propre activité de vente au détail, ainsi que pour son activité de marque maison, qui comprend des marques comme Amazon Basics. Plus tôt cette année, Recode a rapporté que certains dirigeants d’Amazon avaient été d’accord avec l’idée de se retirer complètement de l’activité de marque de distributeur si cela signifiait éviter des recours plus sévères dans toute enquête antitrust potentielle. Cependant, Amazon est toujours dans ce secteur et le nouvel accord avec l’UE n’affecte pas directement ce secteur d’activité.

L’accord comprend également plusieurs changements liés au rôle joué par Amazon Prime pour l’entreprise. Le premier permet aux vendeurs de se qualifier pour le badge Prime, même s’ils n’utilisent pas le service d’entreposage et d’expédition d’Amazon, connu sous le nom de Fulfillment by Amazon. Un autre accord interdit à Amazon d’utiliser les informations recueillies par Prime sur les performances ou les tarifs des prestataires logistiques externes au profit des activités de logistique et de livraison d’Amazon.

L’accord sur les changements dure entre cinq et sept ans. Mais s’ils se traduisent par une expérience plus compétitive pour les commerçants, grands et petits, qui vendent et concurrencent Amazon, est une question ouverte.