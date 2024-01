La grande chose du SVP : réflexion sur les matchs de championnat de l’AFC et de la NFC

Le premier Super Bowl à Las Vegas est fixé et ce sont les Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco.

Le premier match de championnat dimanche a suivi un scénario – non, ce n’était pas le cas. scénarisé, mais j’ai suivi les indices évidents qui étaient là. Les deux meilleures défenses de la NFL étaient les Ravens de Baltimore et Kansas City. Il est bien plus intéressant de faire des émissions de télévision et des podcasts sur les quarterbacks. Mais les Ravens et les Chiefs, dans cet ordre, ont été les plus avares de toute la saison et dimanche à Baltimore a été tout cela.

Après que les Chiefs aient marqué lors de leurs deux premiers disques, cela s’est transformé en une bagarre absolue. Tout au long de la saison, il a été suggéré que, aussi génial que soit Patrick Mahomes, ce L’équipe des Chiefs est aussi bonne qu’elle l’est en grande partie grâce à la défense. L’unité de Steve Spagnuolo a tenu en échec le présumé MVP de la ligue, Lamar Jackson.

L’Jarius Sneed, qui a été brillant toute la saison, a forcé le chiffre d’affaires clé du match au début du quatrième quart-temps, ce qui a maintenu l’écart à 10. Jackson a été repéré dans la zone des buts lors du prochain drive et les Chiefs ont pris d’assaut à leur quatrième participation au Super Bowl en cinq ans.

J’ai dit toute la saison que je voulais juste voir Patrick Mahomes partir sur la route à un moment donné de sa carrière en séries éliminatoires. Maintenant, il a laissé des cœurs brisés à Buffalo et à Baltimore au cours des deux derniers week-ends et a une chance d’atteindre trois Lombardis avant l’âge de 29 ans. C’est un travail incroyable.

Avant de passer au dernier verre, que diriez-vous de cibler Márquez Valdes-Scantling pour glacer le jeu ? L’homme qui a laissé tomber le ballon contre les Eagles de Philadelphie lors d’une défaite lundi soir. Il y avait parfois des doutes sur cette équipe. Qui sont-ils? Quels sont-ils? Ce sont les champions de l’AFC… encore une fois.

Ils affrontent une équipe de San Francisco qui a réussi à récupérer près de 70 ans de préparation. Au Kezar Stadium en 1957, San Francisco avait une avance de 24-7 à la mi-temps sur les Lions de Détroit lors d’un match éliminatoire de la Conférence Ouest. Les Lions ont effacé le déficit, puis ont écrasé les Browns de Cleveland pour le championnat de la NFL. Dimanche, c’est exactement la même histoire et le même score qui se sont déroulés à l’envers. Cela crée une opportunité de récupération dont beaucoup d’entre nous se souviennent d’il y a quatre ans : Chiefs vs 49ers.

C’est un chapitre épuisant pour les Lions, qui ont tellement réécrit la perception de qui ils sont cette saison. Ils restent l’une des quatre franchises de la NFL à n’avoir jamais participé au Super Bowl. San Francisco, qui possède sur ses étagères des volumes de livres racontant son histoire, compte cinq Lombardis.

Je dois admettre que cette partie du scénario a dû être plus que modifiée dans la seconde moitié et j’ai eu un commentaire sarcastique à propos de Journey chantant “Don’t Stop Believin'” à la mi-temps. Il a fallu une combinaison de San Francisco restant présent et engagé dans le prochain jeu alors que Detroit a commis suffisamment de revirements et de chutes coûteux pour créer une voie pour que les 49ers puissent s’écraser.

Il y aura des montagnes de contenu à dévorer pour toutes nos émissions du matin et de jour. Campbell aurait-il dû se lancer ? Ou essayé de monter de trois scores ? Je ne sais pas ce que nous faisons de la conversation avec le gestionnaire de jeu de Brock Purdy pour l’instant. Hé, peut-être que vous pourrez terminer celui-là dans quelques semaines s’il perd contre le gars qui a une fiche de 14-3 dans sa carrière en séries éliminatoires et qui est en quelque sorte à nouveau un outsider lors du prochain match malgré ce qui s’est passé au cours des deux dernières semaines.

Il ne nous reste plus qu’un match à jouer et les deux prochaines semaines pour tout régler.