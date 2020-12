TipRanks

3 actions «Achat fort» qui pourraient atteindre de nouveaux sommets

Les marchés ont été sur une larme ces derniers temps malgré les vents contraires présentés par la nouvelle pandémie de coronavirus. La question est de savoir combien de temps cela va durer? Dans un écrit de Goldman Sachs, le stratège en chef des actions américaines de la société, David Kostin, affirme que les marchés surclasseront les autres investissements et les attentes des analystes au cours des deux prochaines années. Il voit le S&P 500 atteindre 4600 d’ici la fin de 2022, ce qui représenterait un gain de 25%. Revenant sur sa position, Kostin donne quatre raisons à son optimisme. Les trois premières raisons sont les plus évidentes: l’économie s’améliore, les bénéfices augmentent et les taux d’intérêt sont bas – tout cela attire les investisseurs vers les actions. Mais sous eux, tout est «Tina» (il n’y a pas d’alternative). Le marché boursier est actuellement le seul endroit où les investisseurs peuvent trouver de gros rendements et, selon Kostin, «les actions deviennent l’opportunité par défaut». Les investisseurs se tournant vers les actions, ils vont chercher des données pour étayer leurs choix. Après tout, même sans alternative, les investisseurs veulent trouver les bons mouvements. Dans cet esprit, nous avons utilisé la base de données TipRanks pour identifier trois actions avec une note de consensus Strong Buy et un Perfect 10 Smart Score. Le Smart Score est un outil d’analyse de données qui utilise les informations en temps réel collectées dans la base de données. Les données boursières sont rassemblées selon 8 facteurs distincts, dont chacun est connu pour prédire la croissance et l’appréciation des actions. Les facteurs sont moyennés ensemble et donnés sous la forme d’un score à un chiffre, sur une échelle de 1 à 10, permettant aux investisseurs de savoir en un coup d’œil la voie à suivre pour une action.La notation Strong Buy et le Perfect 10 ne sont pas obligés de le faire. vont de pair, mais c’est un signe positif fort pour les investisseurs lorsqu’ils le font. Regardons de plus près. Turning Point Brands (TPB) Turning Point n’est peut-être pas un nom familier – mais il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de certaines de ses marques. La société possède à la fois Zig Zag, le fabricant bien connu de papiers à rouler et de matériel de marque, et le tabac à chiquer Stoker. Turning Point propose une gamme de «produits de consommation contenant des ingrédients actifs», notamment du tabac à chiquer, ainsi que du tabac à priser et des vapoteurs. La société a enregistré une augmentation de ses bénéfices du 4T19 au 1T20, contrecarrant la tendance corona, et a vu ses revenus trimestriels se stabiliser à 104 millions de dollars au T3, en hausse de 15% par rapport au premier trimestre. Les bénéfices ont augmenté de façon constante au cours des trois derniers trimestres, avec un BPA au troisième trimestre de 75 cents. Les actions de la société ont également augmenté. Les actions de TPB sont en hausse impressionnante de 50% depuis le début de l’année, effaçant toutes les pertes subies lors des politiques de fermeture de l’hiver dernier. Pour Craig-Hallum, l’analyste 5 étoiles Eric Des Lauriers recouvre ce titre. Il évalue les actions TPB à un achat, et son objectif de prix de 60 $ suggère une marge de croissance de 41% dans l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Des Lauriers, cliquez ici) Soutenant sa position haussière, l’analyste écrit: «Turning Point Brands (TPB) a livré un autre battement fort et a augmenté le trimestre, battant toutes les estimations des analystes alors que les deux entreprises de base bénéficiaient d’une sécularité à long terme. tendances et initiatives de croissance… [We] s’attendent à ce que les fortes tendances des activités de base se poursuivent jusqu’en 2021 et s’attendent à une rentabilité considérablement accrue de NewGen à mesure que les concurrents quittent le marché. Avec la reprise des investissements stratégiques et des fusions-acquisitions, nous sommes de plus en plus optimistes sur les perspectives à long terme de TPB… »Dans l’ensemble, la note consensuelle Strong Buy sur Turning Points Brands est unanime, reposant sur 5 évaluations Buy-side. L’action se vend à 42,60 $, et son objectif de prix moyen de 46,46 $ implique une hausse d’environ 9% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse boursière de TPB sur TipRanks) Gladstone Lands (LAND) La prochaine étape est une FPI unique, une fiducie d’investissement immobilier. Gladstone possède et gère des terres agricoles, acquérant des fermes de haute qualité et des propriétés connexes qu’elle loue ensuite à des agriculteurs indépendants ou à des sociétés agricoles. Les propriétés de la société sont activement impliquées dans la production d’un large éventail de cultures, notamment les fraises, les framboises, les myrtilles, le chou et les pastèques. Gladstone revendique une occupation à 100% de ses propriétés, une position enviable pour toute FPI.Au cours du premier trimestre, alors que la plupart des entreprises ont ressenti la douleur des politiques de verrouillage, Gladstone a affiché ses meilleurs bénéfices et revenus de 2020. Les résultats les plus récents, pour le T3, a affiché un chiffre d’affaires de 13,99 millions de dollars, en hausse de 10% en séquentiel. Depuis le troisième trimestre, Gladstone a acquis quatre nouvelles fermes, totalisant près de 1 400 acres, et a encaissé 99% des loyers dus en octobre. Mieux encore, pour les actionnaires, le portefeuille de l’entreprise a dépassé 1 milliard de dollars en valeur totale. Comme la plupart des FPI, Gladstone verse un dividende régulier. Le paiement, de 4,4 cents par action régulière, est versé mensuellement. À un taux annualisé de près de 53 cents par action, il donne un rendement de 3,6%. Parmi les taureaux se trouve l’analyste Maxim Michael Diana qui a écrit: «Nous avons couvert LAND depuis son introduction en bourse en janvier 2013, et avons toujours considéré sa thèse d’investissement (appréciation de la valeur des terres agricoles) comme solide, sa stratégie (axée principalement sur les des produits de base comme les fruits et légumes) comme supérieure, et son exécution (acheter des fermes de haute qualité à des taux de plafonnement raisonnables) comme forte. »À cette fin, Diana attribue à LAND une note d’achat et un objectif de prix de 20 $ sur un an, ce qui indique une marge de manœuvre pour une croissance de 35%. (Pour regarder l’historique de Diana, cliquez ici.) Dans l’ensemble, avec sa note consensuelle Strong Buy, les actions LAND ont un objectif de cours moyen sur 12 mois de 18,17 $. Cela suggère un potentiel de hausse d’environ 23% dans le (voir l’analyse du stock LAND sur TipRanks) MarineMax (HZO) Le dernier stock sur notre liste est un détaillant, dans le créneau des loisirs nautiques. MarineMax vend des bateaux, des yachts et des services d’assistance tels que l’hivernage, neufs et d’occasion, à travers le spectre des prix. L’entreprise fait de la publicité lui-même en tant que détaillant récréatif axé sur les marques haut de gamme. HZO a connu une forte appréciation en 2020, combattant le coronavirus. Les actions sont en hausse de 89% depuis le début de l’année, dépassant de loin le NASDAQ et le S&P 500.La croissance de l’action a été basée sur de puissants résultats pour l’exercice de la société, qui s’est terminé le 30 septembre. a baissé séquentiellement, mais a largement dépassé les prévisions. Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 398 millions de dollars. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élevait à 1,5 milliard de dollars et reflétait une croissance des ventes des magasins comparables de 25% au cours de l’année. Le BPA pour l’exercice 2020 était de 3,37 $, soit plus du double du chiffre de l’année précédente. L’analyste de B. Riley, Eric Wold, est impressionné par les ventes à magasins comparables de MarineMax et sa position globale dans son créneau de vente au détail. Il écrit: «HZO a signalé une croissance impressionnante du SSS au 4T20 de + 33%, contre une pile de comp sur deux ans de + 13%, et comparée à notre estimation de + 25% et à l’estimation consensuelle de + 14%. Nous pensons que le vaste réseau de magasins de vente au détail de l’entreprise, les relations solides avec les fabricants et les investissements dans une plate-forme numérique / virtuelle peuvent aider l’entreprise à prendre une part significative – et même dans les situations où la plupart sont fermées pendant une pandémie. »Conformément à ses commentaires, Wold donne le stock une note d’achat. Son objectif de prix de 40 $ implique une hausse d’environ 27% au cours de l’année prochaine. (Pour voir les antécédents de Wold, cliquez ici) Dans l’ensemble, la note consensuelle Strong Buy de MarineMax est basée sur 6 avis, se répartissant en 5 achats et 1 attente. L’action se vend 31,53 $, et son objectif de cours moyen de 35,80 $ suggère qu’elle a une marge de croissance de 13,5% à partir de ce niveau. (Voir l’analyse des actions HZO sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.