La GRANDE-BRETAGNE va probablement imposer un boycott politique aux Jeux olympiques d’hiver en Chine, peut révéler The Sun.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé hier qu’il éviterait les jeux de Pékin l’année prochaine alors que la pression monte pour une non-présentation ministérielle et royale complète.

La Grande-Bretagne va probablement gifler un boycott politique des Jeux olympiques d’hiver en Chine Crédit : Reuters

Les athlètes britanniques concourront, mais il devient de plus en plus probable que le gouvernement organise une protestation snobée.

Les relations diplomatiques avec la superpuissance communiste sont dans le congélateur à cause des violations des droits de l’homme, des mensonges de Hong Kong et de Covid.

Les députés anti-chinois ne veulent pas que le Royaume-Uni envoie une représentation politique à l’année des jeux comme le boycott de la Coupe du monde de Russie 2018.

Et hier soir, une source gouvernementale a déclaré qu’il était désormais très peu probable qu’un ministre assiste à l’événement de 2022.

Il a déclaré qu’il est « de plus en plus difficile de justifier l’idée que des ministres se lancent pour regarder le sport dans un pays où vous savez que des choses terribles et horribles se produisent juste en bas de la route ».

Les États-Unis consultent leurs alliés sur une « approche commune » des Jeux olympiques d’hiver au milieu des critiques mondiales contre les violations des droits humains par la Chine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait présent, M. Raab a déclaré à Sky News: « J’en doute ».

« Je pense qu’il serait très peu probable que j’y aille », a-t-il ajouté.