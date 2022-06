La Grande-Bretagne va marquer certains migrants avec des dispositifs de surveillance électronique

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le plan lancé cette semaine, que le ministère de l’Intérieur a décrit comme un projet pilote d’un an, peut impliquer des adultes qui risquent l’expulsion, imposer un couvre-feu à certains ou permettre la détention et la poursuite de ceux qui ne respectent pas les nouvelles règles.

LONDRES – La Grande-Bretagne commencera à placer des dispositifs de marquage électronique sur certains demandeurs d’asile après leur arrivée sur de petits bateaux via la Manche ou par ce que le gouvernement appelle des «routes dangereuses et inutiles».

Le ministère de l’Intérieur britannique a déclaré que le plan permettra de tester si la surveillance des migrants avec des appareils GPS aidera à « maintenir un contact régulier » et à « faire avancer plus efficacement leurs demandes », ainsi qu’à collecter des informations sur le nombre d’évadés. Mais les défenseurs des réfugiés l’ont dénoncé comme traiter les désespérés personnes cherchant refuge en tant que criminels.

Alors que le gouvernement a déclaré que faire voler des migrants au Rwanda dissuaderait les traversées dangereuses de la Manche et arrêterait les passeurs, la politique a suscité un tollé, notamment de la part des militants des droits de l’homme, des Nations Unies et du plus ancien évêque de l’Église d’Angleterre.