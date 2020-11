La Grande-Bretagne va freiner Google et Facebook avec des règles de concurrence plus strictes

LONDRES: la Grande-Bretagne imposera un nouveau régime de concurrence l’année prochaine pour empêcher Google et Facebook d’utiliser leur position dominante pour expulser les petites entreprises et désavantager les consommateurs.

Le code sera appliqué par une unité dédiée au sein de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), qui a déclaré cette année qu’elle avait besoin de nouvelles lois pour garder les géants de la technologie sous contrôle.

Google et Facebook dominent la publicité numérique, représentant environ 80% des 14 milliards de livres dépensés en 2019, a déclaré le régulateur britannique de la concurrence, la CMA.

Les deux sociétés américaines se sont déclarées déterminées à travailler avec le gouvernement britannique et le régulateur sur la publicité numérique, notamment en donnant aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données et les publicités qui leur sont diffusées.

Bien qu’il soit «sans vergogne pro-tech», le secrétaire britannique au numérique, Oliver Dowden, a déclaré qu’il y avait un consensus croissant sur le fait que la concentration du pouvoir dans un petit nombre d’entreprises réduisait la croissance, réduisait l’innovation et avait des impacts négatifs sur les personnes et les entreprises qui en dépendent.

«Il est temps d’aborder cela et de déclencher une nouvelle ère de croissance technologique», a déclaré Dowden vendredi.

L’unité des marchés numériques nouvellement créée, qui commencera ses travaux en avril, pourrait être habilitée à suspendre, bloquer et annuler les décisions prises par les entreprises technologiques et à imposer des sanctions financières en cas de non-conformité.

Les entreprises devront être plus transparentes sur la manière dont elles utilisent les données des consommateurs et les restrictions qui rendent difficile l’utilisation des plates-formes concurrentes seront interdites, a déclaré le gouvernement, ajoutant que les règles soutiendront également l’industrie de l’information, rééquilibrant la relation entre les éditeurs et les plates-formes.

La CMA a déclaré lundi qu’elle évaluait si une plainte concernant la technologie Google justifiait une enquête formelle.

Marketers for an Open Web (MOW), une coalition de sociétés de technologie et d’édition, a déclaré que Google modifiait son navigateur Chrome et ses outils de développement Chromium pour lui donner un plus grand contrôle sur les éditeurs et les annonceurs.

Google a déclaré que les pratiques publicitaires devaient s’adapter à l’évolution des attentes concernant la manière dont les données étaient collectées et utilisées.