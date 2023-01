La Grande-Bretagne va envoyer des chars Challenger 2 en Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

Des missiles russes ont plu sur des villes ukrainiennes lors d’une attaque majeure samedi, avec une frappe sur un immeuble d’appartements dans la ville centrale de Dnipro faisant au moins cinq morts. Vidéos partagées par des responsables ukrainiens sur les réseaux sociaux montré de la fumée s’échappant du bâtiment à plusieurs étages aplati, alors que les sauveteurs s’efforçaient de dégager les résidents des décombres. Plus de trois douzaines de personnes ont été blessées dans l’attaque, dont sept enfants. L’un d’eux, une fillette de neuf ans, était dans un état critique samedi.

Plus tôt, des explosions ont réveillé les habitants de Kyiv dans ce que l’armée de l’air ukrainienne a qualifié de “très probable” une attaque de missiles balistiques. L’Ukraine n’a pas la capacité de détecter les missiles balistiques, de sorte que les habitants de Kyiv n’ont entendu les sirènes qu’après l’attaque. Le maire de la ville a déclaré que des fragments de missiles ont atterri dans une partie non résidentielle de la ville, déclenchant un incendie qui n’a fait aucune victime.

À Lviv et Kharkiv, les autorités régionales ont signalé des frappes de missiles ciblant des infrastructures.

L’attaque est survenue alors que la Grande-Bretagne confirmait son intention d’envoyer des chars de combat lourds en Ukraine, répondant à une demande de longue date de Kyiv alors que sa lutte contre l’invasion de la Russie approche d’un an sans aucun signe de ralentissement.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré samedi à Zelensky lors d’un appel téléphonique que son pays fournirait des chars Challenger 2 ainsi que des systèmes d’artillerie supplémentaires, selon un communiqué de presse du 10 Downing Street.

L’annonce marque une escalade significative de l’aide militaire aux forces ukrainiennes alors qu’elles cherchent à reprendre plus de territoire et à repousser une potentielle offensive printanière de la Russie. Les alliés occidentaux s’étaient auparavant retenus, en partie par crainte de provoquer une confrontation plus large avec la Russie.

On ne sait pas combien de chars la Grande-Bretagne enverra et quand ils pourraient arriver. Des rapports précédents indiquaient que la Grande-Bretagne remettrait environ 10 chars.

L’action est “entièrement symbolique”, a déclaré le colonel à la retraite Mark Cancian, conseiller principal du programme de sécurité internationale du Centre d’études stratégiques et internationales. “La Grande-Bretagne n’a qu’environ 250 de ces chars, elle ne peut donc pas en envoyer beaucoup sans affaiblir gravement ses propres forces.”

Mais l’Ukraine espère que cette décision encouragera d’autres alliés à emboîter le pas. En particulier, Kyiv a recherché des chars Leopard 2 de fabrication allemande, dont plus de 2 000 sont dispersés à travers l’Europe.

“Le soutien toujours fort du Royaume-Uni est désormais impénétrable”, Zelensky tweeté samedi, ajoutant qu’il avait remercié Sunak “pour les décisions qui non seulement nous renforceront sur le champ de bataille, mais enverront également le bon signal aux autres partenaires”.

Ambassade de Russie à Londres averti cette décision « ne servirait qu’à intensifier les opérations de combat » et que les chars deviendraient des « cibles légitimes à grande échelle ».

L’annonce de Sunak est intervenue une semaine après que les États-Unis, l’Allemagne et la France ont convenu d’envoyer des véhicules de combat d’infanterie avancés en Ukraine. Ces véhicules – le Bradley de fabrication américaine, le Marder allemand et l’AMX-10RC français – sont plus légers que les chars de combat principaux et destinés à transporter des soldats, à repérer les positions des troupes ennemies et à tirer sur les véhicules blindés ennemis.

Les responsables ukrainiens ont exprimé leur gratitude pour les dons, mais ont également demandé des chars lourds. Jusqu’à présent, les forces de Kyiv ont utilisé des chars de l’ère soviétique tels que le T-64 et le T-72.

Depuis que les forces ukrainiennes ont repris de vastes étendues de territoire à la Russie lors de vastes contre-offensives cet automne, la guerre s’est essentiellement arrêtée le long d’une ligne de front s’étendant sur des centaines de kilomètres à travers l’est et le sud de l’Ukraine. Zelenski Raconté Les dirigeants occidentaux se sont réunis en Lettonie le mois dernier pour dire que les chars aideraient l’Ukraine à obtenir plus de succès sur le champ de bataille.

Pendant ce temps, la Russie a frappé des villes ukrainiennes et des infrastructures critiques lors d’attaques répétées depuis octobre, laissant des millions d’Ukrainiens sans électricité, sans chauffage ni eau alors que l’hiver s’installait.

« Souvenir éternel à tous ceux dont la vie a été prise par la terreur russe ! » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky m’a dit dans un article de Telegram après la grève de Dnipro samedi. “Le monde doit arrêter ce mal.”

Les Challenger 2 est le char de combat principal de l’armée britannique, en service depuis 1994. Conçu pour détruire d’autres véhicules blindés, le char est doté d’un blindage lourd et d’un canon de char rayé de 120 mm, ainsi que d’un canon à chaîne de 7,62 mm et d’une mitrailleuse montée séparée. L’armée britannique l’a utilisé dans des opérations militaires en Bosnie, au Kosovo et en Irak.

Le char est construit pour traverser un terrain dégagé, ce qui pourrait s’avérer particulièrement utile dans les champs de l’est de l’Ukraine. Il est capable de réaliser des avancées fortes et rapides qui choquent les forces ennemies, selon l’armée britannique.

“Avec des chars de type OTAN, nous avancerons beaucoup plus rapidement vers la victoire”, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. m’a dit dans un communiqué publié sur la chaîne Telegram du ministère.

Les analystes disent que le Challenger 2 peut être difficile à utiliser et à entretenir.

Les chars « poseraient pas mal de défis logistiques aux Ukrainiens car ce sont des véhicules très lourds », a déclaré Sonny Butterworth, analyste chez Janes, la société de renseignement. “Ils vont devoir être en mesure de soutenir ces véhicules sur le terrain de manière appropriée, sinon ils ne pourront pas les déployer là où ils doivent aller.”

Les troupes ukrainiennes devront être formées pour faire fonctionner les chars, et elles auront besoin de beaucoup de pièces de rechange et de munitions, a déclaré Butterworth. Pour compliquer les choses, le Challenger 2 utilise un canon rayé qui diffère du standard OTAN.

La Pologne a indiqué mercredi son intention de transférer une compagnie de Leopard 2 à l’Ukraine dans le cadre d’un ensemble plus large soutenu par une coalition internationale. Mais la réexportation des chars de fabrication allemande nécessite l’approbation de Berlin, que le chancelier allemand Olaf Scholz n’a pas encore accordée.

Les États-Unis sont tout aussi hésitants. “Nous sommes absolument d’accord sur le fait que l’Ukraine a besoin de chars”, a déclaré Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe américaine à la Défense, aux journalistes plus tôt ce mois-ci.

Les États-Unis se sont associés aux Pays-Bas pour fournir des T-72 remis à neuf, mais Cooper a indiqué que des inquiétudes subsistaient quant à la capacité des forces ukrainiennes à s’occuper des chars Abrams.

“Nous savons certainement que le réservoir Abrams, en plus d’être un gros consommateur d’essence, est assez difficile à entretenir”, a-t-elle déclaré.

Sunak a déclaré à Zelensky que lui et son gouvernement travailleraient “intensément” avec des partenaires internationaux pour envoyer davantage d’aide militaire, selon le communiqué de Downing Street. Les ministres de la Défense de dizaines de pays se réuniront vendredi pour une réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne dirigé par les États-Unis en Allemagne, où ils discuteront des besoins de défense de l’Ukraine.

Andrea Salcedo, Ellen Francis, David Stern et Stefanie Le ont contribué à ce rapport

