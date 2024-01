La Grande-Bretagne va désigner le Hizb ut-Tahrir comme groupe « terroriste » | Actualités politiques

Le gouvernement britannique affirme que le groupe est antisémite et encourage le « terrorisme ».

La Grande-Bretagne a décidé d’interdire le groupe Hizb ut-Tahrir, affirmant qu’il est antisémite et devrait être désigné comme organisation « terroriste ».

Le Parlement débattra cette semaine d’une proposition visant à rendre illégale l’adhésion au groupe au Royaume-Uni en vertu des lois sur le terrorisme, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur.

« Le Hizb ut-Tahrir est une organisation antisémite qui promeut et encourage le terrorisme, notamment en louant et en célébrant les effroyables attentats du 7 octobre », a déclaré le ministre de l’Intérieur, James Cleverly.

La célébration par le Hizb ut-Tahrir des attaques du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël et les descriptions des membres du Hamas comme des héros sur son site Internet constituent une promotion et un encouragement du « terrorisme », a déclaré Cleverly.

Cleverly a déclaré que l’organisation avait l’habitude de louer et de célébrer les attaques contre le peuple juif.

Peu après les attaques du Hamas et la guerre qui a suivi contre Gaza, le groupe a appelé les pays musulmans à « rassembler vos armées et à éliminer les occupants sionistes ».

Les anciens Premiers ministres Tony Blair et David Cameron ont tenté d’interdire le groupe alors qu’ils étaient au pouvoir, mais tous deux ont abandonné leur projet.

Le groupe, fondé en 1953 et dont le siège est au Liban, opère dans 32 pays, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et l’Australie. Son objectif à long terme est d’établir un califat régi par la loi islamique, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Le groupe est déjà interdit dans plusieurs pays, dont le Bangladesh, l’Égypte et l’Allemagne.

Selon le ministère de l’Intérieur britannique, si le Parlement est d’accord avec cette désignation, le label entrera en vigueur vendredi, plaçant le groupe sur un pied d’égalité avec d’autres groupes désignés, notamment al-Qaïda et l’EIIL (ISIS).

Cette interdiction érigera également en infraction le fait de soutenir le groupe, ce qui serait passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison et pourrait conduire à des saisies d’actifs.

Selon le site Internet du gouvernement, Cleverly peut qualifier un groupe d’organisation « terroriste » en vertu de la loi britannique si l’organisation est considérée comme « concernée par le terrorisme, et il est proportionné à le faire ».

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Parti travailliste, Yvette Cooper, a salué cette annonce.

« Il est vrai que le gouvernement a examiné de toute urgence les preuves et les informations dont il dispose sur la menace posée par le Hizb ut-Tahrir, et nous saluons et soutenons la décision de les interdire », a-t-elle déclaré.

“Ceux qui incitent à la violence et promeuvent ou glorifient le terrorisme n’ont pas leur place dans les rues britanniques et doivent faire face à toute la rigueur de la loi.”

Sur le site Internet du Hizb ut-Tahrir le mois dernier, le groupe a déclaré que l’appel à interdire l’organisation en Grande-Bretagne était « un signe de désespoir ».