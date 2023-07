La Grande-Bretagne va débloquer 50 milliards de livres sterling de fonds de pension pour les startups technologiques

La Grande-Bretagne a annoncé son intention de garantir que des milliards de livres sterling de fonds de pension seront débloqués pour investir dans des entreprises en démarrage, cherchant à stimuler la croissance économique au milieu des critiques selon lesquelles le Royaume-Uni devient un endroit peu attrayant pour la technologie.

Dans un discours lundi soir, le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a présenté une série de réformes qui, selon lui, augmenteraient les rendements des retraités de 1 000 £ (1 283 $) par an en leur permettant de récolter les rendements à long terme des investissements dans des startups privées.

Parmi les mesures introduites par le gouvernement figurait un accord entre les plus grands prestataires de retraite à cotisations définies du pays pour allouer 5% des actifs de leurs fonds par défaut à des actions non cotées d’ici 2030.

Cela pourrait débloquer jusqu’à 50 milliards de livres sterling (environ 64 milliards de dollars) d’investissements dans des entreprises à forte croissance si tous les autres régimes de retraite à cotisations définies emboîtaient le pas, a déclaré Hunt.

Pendant ce temps, les pots de retraite des salariés moyens pourraient augmenter jusqu’à 12% pour atteindre 16 000 £ avec des régimes de retraite à cotisations définies s’engageant à des investissements plus efficaces, a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni possède le plus grand marché des pensions d’Europe, d’une valeur de plus de 2,5 billions de livres sterling.

« Nous voulons être la prochaine Silicon Valley du monde et une superpuissance scientifique, en adoptant de nouvelles technologies comme l’IA d’une manière qui rassemble les compétences de nos financiers, entrepreneurs et scientifiques pour faire de notre pays une force pour le bien dans le monde, tout en menant le sur la sécurité de l’IA », Hunt devait dire dans son discours à Mansion House, selon des remarques préparées partagées avec CNBC par le département du Trésor.

« Cela signifie s’assurer que notre secteur des services financiers, traditionnellement si agile et agile, dispose de la bonne architecture pour fournir la meilleure sécurité possible aux investisseurs ainsi que des capitaux aux entreprises, et les meilleurs talents ici au Royaume-Uni pour y arriver. »

Hunt s’est également engagé à créer une « plate-forme de négociation intermittente » qui permet aux investisseurs des marchés publics de négocier des actions d’entreprises non cotées. Cela agirait comme une maison de transition pour les entreprises privées à la recherche d’autres moyens de lever des capitaux pour les coter en bourse.