Cette décision est considérée par certains comme une tentative du Royaume-Uni de s’attirer les faveurs de la nouvelle administration Biden et d’encourager Washington à examiner plus gentiment les propositions d’un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni après le Brexit, dont les perspectives ont été mises en doute par Joe. La victoire électorale de Biden.

«En fin de compte, nous voulons désamorcer le conflit et parvenir à un règlement négocié afin que nous puissions approfondir nos relations commerciales avec les États-Unis et tracer une ligne sous tout cela», a-t-elle déclaré.

L’administration Trump souhaitait vivement un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais dans une interview avec Le New York Times plus tôt ce mois-ci, Joe Biden a déclaré: «Je ne conclurai aucun nouvel accord commercial avec qui que ce soit tant que nous n’aurons pas fait d’importants investissements ici chez nous et chez nos travailleurs».