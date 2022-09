La Grande-Bretagne va accueillir plus d’immigrants – gouvernement – RT World News

Bien que l’immigration soit au premier plan du débat sur le Brexit, le gouvernement conservateur britannique veut plus de travailleurs étrangers

Le gouvernement britannique a dévoilé son plan de croissance économique, qui vise à sortir le Royaume-Uni de la récession avec des réductions d’impôts et une augmentation de l’immigration. Alors que la Première ministre Liz Truss a promis de réprimer l’entrée illégale au Royaume-Uni, son gouvernement souhaite recruter davantage de travailleurs qualifiés, non qualifiés et saisonniers à l’étranger.

Dévoilé vendredi par Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng, le plan de croissance du gouvernement comprend les réductions d’impôt les plus importantes en 50 ans – les salariés les plus riches envisageant une réduction du taux maximal d’impôt sur le revenu de 45% à 40%, et les employés les moins bien rémunérés s’attendant à une réduction du taux de base de 20% à 19%. Combiné avec des aides aux Britanniques confrontés à des factures énergétiques en spirale, le paquet devrait coûter au Royaume-Uni 161 milliards de livres sterling (174 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années.

Kwarteng espère compenser ce coût en inondant le Royaume-Uni de main-d’œuvre étrangère. Prétendre que l’immigration “joue un rôle important dans la croissance économique, la productivité et l’innovation”, le plan du chancelier stipule que “Le gouvernement établira un plan dans les semaines à venir pour s’assurer que le système d’immigration soutient la croissance tout en maintenant le contrôle.”















Le document indique que “flux importants de migration” pourrait aider à soutenir l’économie britannique.

Alors que le plan met en évidence les immigrants qualifiés comme la clé de la croissance économique, le Times a rapporté que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, étendra un programme permettant aux agriculteurs et aux producteurs d’embaucher des travailleurs non qualifiés de l’étranger pendant plus longtemps que la limite actuelle de six mois, tandis que Truss lèvera probablement le plafond annuel actuel de 40 000 sur les travailleurs saisonniers.

Ces décisions vont probablement bouleverser de nombreux électeurs du Parti conservateur. Truss a soutenu le Brexit après le succès du référendum en 2016, en grande partie à cause du ressentiment des électeurs conservateurs face aux niveaux élevés d’immigration au cours des décennies précédentes.

Alors que Truss a promis de sévir contre le nombre record d’immigrants illégaux entrant au Royaume-Uni par voie maritime, elle a été accusée par l’équipe de son rival Rishi Sunak d’avoir trahi les électeurs du Brexit et de lui montrer “vraies couleurs restantes” en soutenant l’augmentation de l’immigration lors de la course à la direction du parti le mois dernier.