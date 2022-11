La Grande-Bretagne “trop ​​​​profondément” dans la guerre contre l’Ukraine, selon l’ambassadeur de Russie | Nouvelles du monde

L’ambassadeur de Russie a averti le Royaume-Uni qu’il était “trop ​​​​profondément” dans la guerre en Ukraine – mais a déclaré que Moscou n’utiliserait pas d’armes nucléaires dans le conflit.

Dans une interview avec Sky’s Mark Austin, le diplomate Andrei Kelin a déclaré : “La guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et elle ne devrait jamais être menée. Et nous nous en tenons fermement à cette déclaration.”

Il a également affirmé qu’il avait la preuve que les forces spéciales britanniques étaient impliquées dans une attaque de drone ukrainien contre la flotte russe de la mer Noire en Crimée et avait remis des preuves à l’ambassadeur britannique.

Invité à fournir des preuves des affirmations de la Russie, M. Kelin a déclaré: “Nous connaissons parfaitement [the] participation de spécialistes britanniques [the] formation, préparation et exécution de la violence contre l’infrastructure russe et la flotte russe en mer Noire. Nous savons que cela a été fait.”

Poutine “affaibli” après une “erreur catastrophique” – dernières mises à jour

Pressé de témoigner publiquement sur l’accusation de Moscou selon laquelle l’attaque contre la flotte russe en mer Noire a été menée sous la direction et la direction de spécialistes de la marine britannique, M. Kelin a déclaré qu’il avait été remis à l’ambassadeur britannique et a ajouté qu'”il rendu public très bientôt », peut-être aujourd’hui, peut-être demain.

Il a ajouté: “C’est dangereux parce que cela aggrave la situation. Cela peut nous amener à la ligne de je dirais pas de retour, le retour est toujours possible. Mais de toute façon, nous devons éviter l’escalade.

“Et c’est en fait un avertissement que la Grande-Bretagne est trop impliquée dans ce conflit. Cela signifie que la situation devient de plus en plus dangereuse.”

Lorsqu’on lui a demandé si Moscou pouvait utiliser une arme nucléaire tactique dans le conflit, M. Kelin a répondu : “Non. Le monde a toutes les assurances que la Russie n’utilisera pas [a] arme nucléaire tactique dans [the] Conflit ukrainien.”

Russie a accusé l’Occident d'”encourager les provocations avec des armes de destruction massive”.

Moscou intensifie sa rhétorique nucléaire depuis son invasion Ukraine, plus récemment en accusant Kyiv de planifier l’utilisation d’une “bombe sale”, bien qu’il n’ait fourni aucune preuve. Kyiv a nié avoir un tel plan.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il craignait que les cinq puissances nucléaires déclarées ne soient “au bord d’un conflit armé direct”.

Il a ajouté : “Nous sommes fermement convaincus que dans la situation compliquée et turbulente actuelle, causée par des actions irresponsables et impudentes visant à saper notre sécurité nationale, la tâche la plus immédiate est d’éviter tout affrontement militaire entre puissances nucléaires”.

Image:

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin



La marine britannique accusée d’être impliquée dans l’attaque d’un drone