La Grande-Bretagne tente d’effacer tout Liverpool dans un essai de tests massifs de coronavirus

“Mon message aux gens est de le faire pour vous-même, de le faire pour votre famille, de le faire pour votre communauté, de le faire pour votre lieu de travail, de le faire pour le NHS et les hôpitaux de la ville”, a déclaré le maire de Liverpool, Joe Anderson, qui a perdu son frère à cause du virus le mois dernier, avant le début du programme pilote.

Après trois semaines de projection, les politiciens britanniques affirment que la campagne a été un succès. Anderson a déclaré que près de 1 000 personnes qui ne savaient pas qu’elles étaient infectées avaient été testées positives et “s’isolent et ne propagent pas le virus”. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les tests de masse à Liverpool avaient contribué à une baisse “très substantielle” des infections et étaient une “réussite que nous souhaitons que d’autres régions du pays suivent”.

Si l’Angleterre sort du lock-out la semaine prochaine, les villes de “ niveau 3 ” – notamment Manchester, Leeds, Newcastle, Birmingham et Bristol – se verront également offrir un “ essai de six semaines ”.

Lors d’une conférence de presse jeudi, on a demandé à Johnson comment il prévoyait de mener des tests de masse sur les 40% de la population éligibles à compter du 2 décembre.

“Je ne veux pas exagérer à quel point il est facile de le faire”, a-t-il déclaré, ajoutant que la prise de contrôle serait volontaire, mais que l’armée aidera avec la logistique, comme à Liverpool. Le déploiement fait partie de l ‘«Opération Moonshot Vision» du gouvernement qui consiste à éliminer 10 millions de personnes par jour pour un coût de plus de 130 milliards de dollars.

Mais certains responsables de la santé publique remettent en question l’efficacité et le coût d’une stratégie de dépistage massive. Loterie Angela, professeur associé honoraire à l’Université de Bristol, a déclaré lors d’un récent point de presse que les plans de Moonshot étaient “les propositions les plus contraires à l’éthique pour l’utilisation de fonds publics ou la projection que j’aie jamais vues.”

La Grande-Bretagne est l’un des rares endroits au monde où des tests de coronavirus généralisés sont effectués. La Slovaquie a récemment tenté de tester l’ensemble de sa population adulte, la Chine affirme avoir testé les 11 millions d’habitants de Wuhan et l’Islande a également effectué des tests à grande échelle.

À Liverpool, une ville de 500 000 habitants, environ 160 000 personnes, soit un tiers de la population, ont participé à des tests de masse depuis leur lancement début novembre. 25 000 autres provenant des régions voisines ont également été testés. Jeudi, 970 personnes qui, sans le savoir, avaient le virus avaient été testées positives.

Les résidents se voient d’abord proposer un test rapide de «flux latéral». Anderson, le maire, a déclaré qu’il s’était rendu dans un centre de tennis local, s’était essuyé le nez et la gorge et avait appris en moins d’une heure qu’il avait été testé négatif. Si un échantillon retourne positif, les résidents se voient proposer un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui est plus précis.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a fait l’éloge des tests de masse, affirmant que “la transmission asymptomatique est le plus grand défi de cette maladie”. Dans la région de Liverpool, a-t-il déclaré, les cas avaient chuté “des deux tiers de notre point de départ”, ce qui était “beaucoup plus que ce que j’avais espéré”.

Le 3 novembre, le taux hebdomadaire de cas de covid-19 à Liverpool était de 300 cas pour 100 000 habitants. Le 21 novembre, le taux était de 158 pour 100 000 habitants.

Mais il est difficile de démêler l’impact des tests et l’impact des restrictions gouvernementales. Liverpool est devenue la première ville d’Angleterre à être placée dans le «tier 3» à la mi-octobre, avec les restrictions les plus élevées. Les tests de masse ont commencé le 6 novembre – un jour après qu’un verrouillage national a déclenché de nouvelles restrictions.

Le nombre de cas en Angleterre a depuis diminué, ce qui suggère que le verrouillage fonctionne peut-être.

D’autres experts en santé publique se sont demandé si des tests sur une période de plusieurs semaines offrent de nombreux avantages, car les tests ne sont qu’un instantané de l’infection des personnes le jour où elles ont été nettoyées.

Pour que les tests de masse fonctionnent, Raffle a déclaré: “Vous devez le faire sur tout le monde tous les quelques jours.”

Liverpool a un objectif plus modeste – mais toujours ambitieux – d’encourager tout le monde à passer deux tests, à environ une semaine d’intervalle, pendant le pilote. Des tests quotidiens seront également proposés prochainement, mais uniquement aux contacts de ceux dont le test est positif, au lieu d’une quarantaine de deux semaines par ailleurs obligatoire.

Des tests quotidiens comme celui en cours à Liverpool pourraient aider à “mettre fin à l’isolement automatique” des contacts étroits, a déclaré Johnson au Parlement cette semaine – via un lien vidéo, alors qu’il se mettait en quarantaine après avoir contacté un législateur. qui a été testé positif. Johnson a respecté les règles, bien qu’il ne soit probablement pas infecté. Il a eu le virus au printemps et a été testé négatif après sa récente exposition.

“Le système n’a pas encore été essayé et il y a bien sûr de nombreuses inconnues, mais s’il fonctionne, nous devrions pouvoir offrir à ceux qui testent négatif la perspective de moins de limitations, par exemple en rencontrant dans certains endroits avec d’autres qui ont également testé négatif . », A déclaré Johnson.

Sally Sheard, experte en politique de la santé à l’Université de Liverpool, a déclaré que des tests de masse permettraient idéalement une sorte de passeport à court terme pour certaines activités. Cela peut également aider à éduquer les fonctionnaires sur la manière de mettre en œuvre des vaccinations de masse le moment venu. Où devraient être les centres de test? Est-il utile de placer de petits emplacements pop-up près des centres commerciaux ou d’envoyer des fourgonnettes en banlieue? Quelles incitations fonctionnent?

Anderson, le maire, a déclaré que les tests de masse ne sont pas une «panacée», mais une «opportunité» de sauver des vies sans limitations sérieuses. Il a déclaré que les tests peuvent également aider à la santé mentale. «Si vous obtenez un test et qu’il est négatif, vous obtenez un petit coup de pouce:« Oh, c’est bon à savoir », dit-il.

Ecrire au BMJMike Gill, ancien directeur régional de Public Health England, et Muir Gray, professeur invité à Oxford, ont appelé à une “interruption immédiate” du pilote de Liverpool et à reconsidérer une tentative nationale de “Moonshot”.

«L’équivalent de dépenser 77% du budget annuel des revenus du NHS sur un programme national sous-conçu non évalué qui conduit à une intervention régressive et sous-soutenue – dans de nombreux cas pour les mauvaises personnes – ne peut être défendu», ont-ils écrit.

Dans certaines des communautés les plus pauvres de Liverpool, seulement 4% de la population a participé aux tests, selon une analyse BBC Newsnight. Dan Carden, un député de la région, a suggéré au diffuseur que les personnes qui ne peuvent pas se permettre de s’absenter du travail pour se mettre en quarantaine ne veulent pas savoir si elles ont le virus. Bien que le gouvernement offre des subventions aux personnes qui perdraient leur salaire en restant à la maison, une grande partie des demandes sont rejetées.

Les responsables de la ville affirment que le taux de participation est le plus élevé dans les zones aisées et qu’ils s’efforcent d’augmenter le taux de participation dans les zones plus défavorisées, en particulier dans le nord de la ville. Ils ont essayé de frapper à la porte, des unités de test mobiles et d’envoyer des kits de test à domicile.