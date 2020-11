La Grande-Bretagne tente de calmer les inquiétudes d’AstraZeneca, le PDG vante un nouvel essai de vaccin

LONDRES – Les ministres du gouvernement et les experts britanniques ont ouvertement soutenu un vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford, après que des doutes ont été soulevés aux États-Unis cette semaine.

Le chiffre de 70% provenait de la combinaison d’un plus petit groupe de personnes qui ont reçu une dose involontairement plus faible du vaccin qui a produit une efficacité de 90%, et un groupe plus grand qui a reçu une dose plus élevée, ne montrant qu’une efficacité de 62%.