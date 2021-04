La Grande-Bretagne est sur le point de signer un accord commercial historique avec l’Australie – qui pourrait être signé le mois prochain.

L’accord de 20 milliards de livres sterling pourrait être scellé en quelques semaines après que les deux parties se sont serrées la main sur toutes les parties principales du traité.

La Grande-Bretagne est sur le point de signer un accord commercial historique avec l’Australie, en photo Liz Truss avec son homologue Dan Tehan Crédit: Simon Dawson / No10 Downing Street

Des aides proches de la ministre du Commerce, Liz Truss, ont promis de sceller l’accord cette semaine en forçant son homologue australien Dan Tehan à s’asseoir sur des chaises en bois inconfortables au ministère des Affaires étrangères.

Mais Mme Truss a courtisé son homologue avec de la nourriture vietnamienne jeudi soir, avant de gâter le contingent de Down Under avec du poisson-frites hier.

Et elle a même offert à M. Tehan des tasses Emma Bridgewater et une théière de la London Pottery Company en cadeau.

Le Sun comprend qu’une partie de l’accord verra le whisky écossais se diriger vers la franchise de droits d’Oz, ce qui donnera un coup de pouce majeur aux producteurs écossais.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré: «Nous avons fait des percées majeures ces derniers jours et un accord est maintenant en vue.

«Je tiens à remercier Dan personnellement pour la contribution qu’il a apportée et pour son désir de conclure cet accord.

«C’est un accord qui sera bénéfique pour la Grande-Bretagne et toutes les parties de notre économie.

«C’est une situation gagnant-gagnant pour les deux nations.

«Il s’agit d’un accord fondamentalement libéralisateur qui soutiendra l’emploi dans tout le pays et nous aidera à sortir plus forts de la pandémie, renforçant les liens entre deux démocraties qui partagent une croyance féroce en la liberté, l’esprit d’entreprise et le fair-play.

«Nous passerons les prochaines semaines à aplanir les détails et à résoudre les problèmes en suspens, en vue de parvenir à un accord d’ici juin.»

Liz Truss a déclaré: « C’est un accord qui fournira à la Grande-Bretagne et à toutes les parties de notre économie » Crédit: Darren Fletcher – Le soleil

Le Royaume-Uni était le cinquième partenaire commercial de l’Australie en 2019 et est le premier accord négocié à partir de «zéro» depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE.

Une source du ministère du Commerce a déclaré: «Cet accord montre en fin de compte ce dont nous sommes capables en dehors de l’UE.

«C’est le premier accord que nous aurons fait totalement à partir de zéro et c’est une autre grande victoire pour Liz.»