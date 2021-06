La Grande-Bretagne «sur la bonne voie» pour la Journée de la liberté alors que 60% des adultes ont les deux vaccins Covid

SIX adultes sur 10 ont maintenant reçu les deux doses de vaccin Covid – alors que la Grande-Bretagne se précipite vers le Jour de la liberté.

Les héros du NHS ont livré plus de 31,5 millions de secondes doses de vaccin Covid, à seulement cinq millions de moins que l’objectif avant de rouvrir le 19 juillet.

Six adultes britanniques sur dix ont désormais reçu deux doses de vaccin Covid Crédit : Getty Images – Getty

La principale conseillère en santé du gouvernement, le Dr Susan Hopkins, a précédemment déclaré que sept Britanniques sur 10 devaient être pleinement protégés avant que les restrictions ne soient complètement levées.

Hier, de nouvelles données de l’Office for National Statistics ont montré que près de neuf adultes sur 10 (86,6%) en Angleterre ont désormais des anticorps, provenant soit de vaccins, soit d’une infection à Covid.

Les données étaient similaires au Pays de Galles (88,7 %), en Irlande du Nord (85,4 %) et en Écosse (79,1 %), soit une moyenne britannique de 85 %.

Les décès dus à Covid restent faibles au Royaume-Uni. 27 autres ont été enregistrés hier – le plus élevé depuis début mai, mais toujours une fraction des centaines qui mouraient chaque jour au début de l’année.

Le nombre de nouveaux cas de Covid s’élevait à 11 625. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Nous constatons un ralentissement de la croissance des taux de cas. Heureusement, le nombre d’hospitalisations n’augmente pas très rapidement. Et encore plus heureusement, le nombre de personnes décédées du Covid reste très très faible.

«Je dirais que nous sommes sur la bonne voie pour la réouverture le 19 juillet. Nous surveillerons avec vigilance, mais les données de la semaine dernière environ ont été encourageantes. Cela montre que le vaccin fonctionne pour nous sortir de là. »

Environ 31,5 millions de seconds jabs ont été livrés, à seulement cinq millions de moins que l’objectif avant la dernière étape de déverrouillage le 19 juillet Crédit : Alamy

Le Dr Susan Hopkins a déclaré que 70% des Britanniques devaient être pleinement protégés avant la levée des restrictions Crédit : PA

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « Je dirais que nous sommes sur la bonne voie pour rouvrir le 19 juillet » Crédit : 3

Le nombre exact de vaccins administrés en Angleterre n’était pas disponible hier en raison d’un problème informatique. Cependant, même sans la mise à jour quotidienne de l’Angleterre, le total britannique a montré que 59,8% des adultes avaient reçu les deux doses. Des sources ont déclaré que le nombre réel était supérieur à 60%.

On estime qu’au moins 70 % des adultes devront être complètement vaccinés pour que le Royaume-Uni puisse obtenir une immunité collective. Dimanche, la scientifique de SAGE, le Dr Susan Hopkins, a déclaré: « Nous devrions pouvoir atteindre le chiffre de 70% de personnes avec deux doses avant le 19 juillet. »

Hier, les chiffres de l’ONS ont montré que le nombre de personnes de plus de 16 ans avec des anticorps Covid provenant de jabs et d’infections a déjà dépassé ce niveau – à 85%.

Parmi les personnes de plus de 34 ans, ce chiffre est supérieur à 90 pour cent, et dans les groupes d’âge de 60 à 79 ans, il est supérieur à 95 pour cent. Le professeur Paul Hunter, de l’Université d’East Anglia, a déclaré: « C’est un taux remarquablement élevé et la majeure partie de cela sera due à l’impact des vaccins. »

Le professeur Kevin McConway, de l’Open University, a déclaré : « Ces chiffres fournissent davantage de preuves du succès du programme de vaccination. Le pourcentage de personnes ayant reçu deux doses de vaccin a augmenté assez rapidement au Royaume-Uni. Les enquêtes sur l’efficacité du vaccin contre une maladie grave, impliquant en particulier la variante Delta, ont montré à quel point il est important d’avoir les deux doses. »

Sarah Crofts, de l’ONS, a déclaré : « À travers le Royaume-Uni, au moins 80 % des adultes ont désormais un certain niveau de protection par anticorps contre Covid. Les niveaux d’infection augmentant à nouveau en Angleterre, cette protection protégera, espérons-le, la majorité contre les symptômes graves. »

Des séances sans rendez-vous « Grab a Jab » ciblant les jeunes sont mises en place dans les zones où la vaccination est plus faible.

Hier, Matt Hancock a déclaré que des travaux étaient en cours pour voir si des injections de rappel de Covid pouvaient être administrées parallèlement à des injections contre la grippe après que des experts eurent mis en garde contre une épidémie potentielle de grippe cet hiver.

M. Hancock a déclaré: « Nous nous attendons à ce que cet hiver soit difficile, mais nous travaillons dur pour le gérer. »