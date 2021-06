La Grande-Bretagne subira une vague de chaleur de 28 ° C pour des euros la semaine prochaine après que les orages ont déclenché le dévastation du week-end

Les fans de FOOTBALL devraient marquer des points alors que les températures grimpent à 28°C lors des huitièmes de finale des affrontements de l’Euro la semaine prochaine.

Le soleil sera un soulagement bienvenu après que les orages ont déclenché un week-end de dévastation misérable.

Les visiteurs de Brighton profitent du temps chaud sur la plage cette semaine Crédit : LNP

Après les pluies récentes, une période de températures élevées et d’ensoleillement est prévue dans le sud Crédit : PA

De grosses vagues se brisent sur la promenade Seaburn à Sunderland alors que les gens passent hier après-midi Crédit : NNP

Hier soir, une « tornade » et des crues éclair ont laissé une traînée de destruction dans l’est de Londres.

Des arbres ont été vus voler dans les airs, des briques de murs renversés éparpillés sur des voitures et des routes submergées à Barking et Dagenham.

Et les averses devraient se poursuivre tout au long du week-end, aujourd’hui et dimanche devraient apporter plus de nuages, avec des zones de pluie et des averses descendant vers le sud.

Lundi apportera également de la misère aux amoureux du soleil, car le Met Office dit qu’il y a un potentiel pour plus de fortes pluies dans le sud.

Mais les températures commenceront à grimper à partir de mardi prochain – avec un maximum de 23 °C attendu pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley.

Le mercure atteindra ensuite 24 °C mercredi et atteindra un maximum de 25 °C pour le reste de la semaine.

Une zone de haute pression provenant de l’ouest et du nord de l’Europe apportera des températures chaudes lors de son déplacement à travers la Grande-Bretagne Crédit : NETWEATHER

Patauger dans l’eau à St John’s Wood, au nord de Londres, où un tuyau éclaté a provoqué des inondations dans un certain nombre de rues de la région Crédit : LNP

Un ciel plus chaud avec des températures montantes devrait inaugurer en juillet grâce à la haute pression venant de l’ouest et du nord de l’Europe.

Un jet d’air lent entraînera le temps chaud et créera des poches de haute pression lorsqu’il traversera la Grande-Bretagne.

Selon les prévisions à long terme de la BBC, une vague de chaleur pourrait frapper la majeure partie du pays le mois prochain.

Certaines cartes thermiques montrent des pics de près de 30 °C en juillet.

Certaines parties du nord-ouest, dont Manchester et Coventry, pourraient atteindre 28 °C le 5 juillet.

Les Yorkshire Dales et Leeds devraient atteindre un maximum de 27 ° C le même jour.

Pendant ce temps plus au sud, ceux de Londres, Kent et Essex pourraient atteindre 25C.

Les prévisions de la BBC pour les premières semaines de juillet indiquent : « Vers la mi-juillet, la tendance sera probablement assez changeante avec des périodes mixtes de sécheresse et de chaleur et une probabilité accrue d’une brève vague de chaleur.

« L’étendue de l’influence des hautes pressions en Europe occidentale et septentrionale est la principale source d’incertitude pour les prévisions.

« Les modèles informatiques sont très enthousiastes à l’idée de développer un fort anticyclone à l’est au-dessus de l’Allemagne et en Scandinavie d’ici la mi-juillet.

« Ce serait un modèle très chaud pour le Royaume-Uni avec un potentiel de vagues de chaleur. »

Les prévisions du Met Office au Royaume-Uni pour les cinq prochains jours indiquent qu’il y aura un temps instable pour le reste de la semaine, avec des nuages ​​et de la pluie pour la plupart.

Hier, une tornade a fait des ravages à Barking, dans l’est de Londres, faisant tomber des murs Crédit : UNKIP

Près de Dagenham, une route est inondée après une violente tempête hier