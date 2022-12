La Grande-Bretagne sera soufflée par jusqu’à 4 pouces de neige dans les 48 prochaines heures alors que le Met Office émet des alertes de -15 ° C les nuits à venir

La Grande-Bretagne sera soufflée par jusqu’à 4 pouces de neige alors que le grand gel resserrera son emprise.

Le Sud sera le plus durement touché au cours des prochaines 48 heures.

Les trucs blancs sont déjà ici à Burnopfield Crédit : PA

Consett a également été frappé par la neige car la Grande-Bretagne sera soufflée par jusqu’à 4 pouces de neige au cours des 48 prochaines heures Crédit : PA

Les North Downs et South Downs sont susceptibles de recevoir le plus de neige

Le Met Office a émis des alertes pour Londres et le sud-est hier après que les températures soient tombées à -9 ° C.

Il a averti d’un possible -15C les nuits à venir, avec des journées à peine au-dessus de zéro.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a émis une rare alerte de niveau trois, avertissant les personnes vulnérables de chauffer les maisons à 18 ° C.

Les municipalités ont stocké 1,4 million de tonnes de sel, mais 63 % ont du mal à trouver des chauffeurs de poids lourds pour poncer les routes.

Cela survient alors que les conditions arctiques ont continué de geler la nation aujourd’hui alors que les températures ont chuté, avec de nombreux avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace émis par le Met Office.

Une femme promène son chien dans la neige pendant la nuit dans le comté de Durham Crédit : PA

Les avertissements météorologiques jaunes du Met Office pour la neige et la glace sont en place aujourd’hui Crédit : © JASPERIMAGE.COM

Un gel épais recouvre les véhicules à Londres ce matin après la chute des températures Crédit : LNP

La neige a recouvert le comté de Durham pendant la nuit Crédit : PA

Moray et Aberdeenshire ont été durement touchés par les chutes de neige hier Crédit : © JASPERIMAGE.COM

Un couvert de givre Blackheath Common à Londres Crédit : LNP

Des gens vus marcher dans la neige à Édimbourg hier Crédit : Getty

Le Met Office a mis en garde contre le temps glacial ce week-end, ainsi que les averses hivernales.

Et le service météorologique a émis un avertissement jaune de neige et de glace pour Londres et le sud-est de 9h00 dimanche à 9h00 lundi.

Le prévisionniste britannique a déclaré: “La neige pourrait pénétrer dans certaines parties de l’est et du sud-est de l’Angleterre, entraînant un risque de perturbation des déplacements, en particulier lundi matin.”

Le service météorologique a également émis une alerte de niveau 3 – Cold Weather Action, prolongeant l’alerte existante jusqu’au vendredi 16 décembre prochain.

Le temps froid est maintenant établi à travers le pays avec des “nuits très froides” attendues au cours du week-end jusqu’au début de la semaine prochaine.

Les températures ont presque atteint -10 ° C la nuit dernière dans ce qui était le plus bas enregistré en Angleterre pour décembre en près d’une décennie.

Alors que le «Troll de Trondheim» a provoqué des perturbations en forçant de nombreuses écoles en Écosse à fermer ou à retarder leurs heures d’ouverture hier.

Une prévision du Met Office pour aujourd’hui a indiqué que ce serait un “début glacial” avec des températures “très froides”, en particulier dans les zones rurales.

La plupart des régions du pays verront des sommets à peine au-dessus de zéro au cours de la journée.

Le Met Office a déclaré: “Malgré un peu de soleil, les températures grimperont à peine au-dessus de zéro dans certaines régions.”

Et les prévisionnistes ont averti les conducteurs que les averses hivernales créeront de nouvelles plaques de glace dangereuses sur certaines routes ce week-end.

Le service météorologique a également exhorté les piétons à faire attention en raison des surfaces glacées ou des risques de blessures.

Quatre personnes ont déjà été tuées à travers le Royaume-Uni dans des collisions routières alors que des automobilistes s’attaquaient à de dangereuses routes verglacées.

Un certain nombre d’écoles en Écosse ont été contraintes de fermer jeudi en raison du temps très froid avec 5 cm de neige tombant à Aboyne, dans l’Aberdeenshire, et à Althnaharra dans les Highlands.

Le météorologue en chef du Met Office, Steve Willington, a averti qu’il y avait “un risque croissant de neige à mesure que la semaine avance”.

Cela survient après que 2 000 maisons de Sheffield ont été laissées sans chauffage pendant cinq jours, avec un incident majeur déclaré.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également convenu d’un plan d’urgence, qui comprend la protection des sans-abri contre les intempéries.

