La Grande-Bretagne sera plus chaude que les CARAÏBES aujourd’hui à 35 ° C… mais la pluie tombera dans quelques jours

La GRANDE-BRETAGNE devrait être plus chaude que les CARAÏBES aujourd’hui alors que les températures atteignent 35 ° C.

Le torride devrait voir une sécheresse déclarée dans certaines parties de l’Angleterre vendredi – les Britanniques devant attendre dimanche pour le prochain épisode de pluie.

Les festivaliers ont afflué sur la plage pour Boardmasters à Newquay ce week-end Crédit : @camerafirm

Danni Wright de Bristol a profité au maximum du soleil brûlant de Cornwall Crédit : @camerafirm

De la boue séchée et fissurée est exposée alors qu’une vague de chaleur continue provoque de faibles niveaux d’eau au réservoir de Pontsticill près de Merthyr Tydfil, en Angleterre Crédit : Getty

Les températures devraient atteindre 35 ° C dans le sud cet après-midi, rendant la Grande-Bretagne plus chaude que les Bahamas, la Jamaïque et la Barbade.

Pendant ce temps, le National Drought Group se réunira pour discuter de la longue période de sécheresse.

Un avertissement orange de quatre jours pour la chaleur extrême est actuellement en place dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles jusqu’à dimanche, avec des avertissements d’impacts sur la santé et de perturbation des voyages.

Il existe également une alerte sanitaire à la chaleur de la UK Health Security Agency, avec des experts conseillant aux gens de faire attention aux personnes plus âgées ou ayant des problèmes de santé existants, ainsi qu’aux jeunes enfants.

Le prévisionniste du Met Office, Craig Snell, a déclaré: “Ce sera une journée incroyablement chaude et très ensoleillée dans tous les domaines, avec des températures légèrement supérieures à celles que nous avons vues jeudi.”

Les conditions de sécheresse persistantes, combinées à la vague de chaleur record du mois dernier, ont épuisé les rivières, les réservoirs et les aquifères et asséché les sols, touchant l’agriculture, l’approvisionnement en eau et la faune et augmentant le risque d’incendies de forêt.

Et on s’attend à ce que la sécheresse soit déclarée dans les régions les plus touchées de l’Angleterre dans le sud et l’est, après le mois de juillet le plus sec jamais enregistré pour certaines régions et le premier semestre le plus sec depuis 1976.

Les mesures verront l’Agence pour l’environnement et les compagnies des eaux appliquer davantage leurs plans pour gérer les impacts des bas niveaux d’eau, ce qui peut inclure des actions telles que l’interdiction des tuyaux d’arrosage.

Yorkshire Water est devenue la dernière entreprise à annoncer une interdiction des tuyaux d’arrosage, les restrictions entrant en vigueur le 26 août.

Le directeur de l’eau de Yorkshire Water, Neil Dewis, a déclaré: “Notre décision d’introduire une interdiction des tuyaux d’arrosage est basée sur le risque que les stocks d’eau continuent de baisser dans les semaines à venir et sur la nécessité d’être prudent quant à l’approvisionnement en eau potable et à la santé à long terme des rivières. “

Quatre compagnies des eaux en Angleterre et au Pays de Galles ont déjà interdit les tuyaux d’arrosage ou ont signalé leur intention de le faire, tandis que les Wildlife Trusts ont appelé à une interdiction des tuyaux d’arrosage à l’échelle de l’Angleterre pour protéger la nature et les rivières.

Mais certaines compagnies des eaux n’ont pas atteint leurs propres objectifs de réduction des fuites domestiques et de l’utilisation domestique, beaucoup accusant le fait que plus de personnes sont à la maison.

Ofwat, le régulateur d’eau. a déclaré dans un communiqué: “Des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire, c’est pourquoi nous poussons les entreprises à réduire les fuites, à améliorer leurs performances environnementales et à devenir plus résilientes financièrement tout en maintenant des factures abordables et en aidant les clients réduire leur consommation.

“Lorsque nous constatons que les entreprises ont échoué, nous agirons – au cours des cinq dernières années, par exemple, nous avons imposé des sanctions et des paiements de plus de 250 millions de livres sterling.”

Cela survient après que les températures ont atteint 34,2 ° C à Wiggonholt, West Sussex, jeudi après-midi, tandis que de nombreuses régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles ont atteint les 30 degrés.

Des incendies se sont déclarés dans différentes régions, notamment à Londres, Essex, Gloucestershire, Surrey et Cheshire.

De la boue séchée et fissurée est exposée alors qu’une vague de chaleur continue provoque de faibles niveaux d’eau au réservoir de Pontsticill Crédit : Getty

Cette image satellite montre que plus de la moitié de la Grande-Bretagne a été cuite au four pendant l’été des canicules