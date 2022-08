La Grande-Bretagne sera plus chaude que le MEXIQUE aujourd’hui alors que la vague de chaleur des jours fériés 26C commence

La GRANDE-BRETAGNE devrait être plus chaude que le Mexique aujourd’hui – et tous les deux jours ce week-end – alors que la vague de chaleur des jours fériés 26C commence.

Bien que la canicule prévue ne soit pas susceptible de frapper le Royaume-Uni ce jour férié, elle devrait être une pause chaude et sèche pour la plupart.

Les Britanniques vont passer un beau long week-end, avec des températures qui devraient atteindre le milieu des années 20 dans une grande partie du pays Crédit : ©Graham Hunt

Londres devrait être l’un des points les plus chauds du Royaume-Uni ce jour férié – atteignant 26 ° C Crédit : Alamy

Et les températures plus chaudes seront bien accueillies par les amateurs de soleil et les vacanciers, car 15 millions de personnes devraient profiter au maximum du long week-end et partir.

Vous pouvez également respirer un signe de soulagement si vous restez à la maison et prévoyez de dépoussiérer votre barbecue ou de retrouver des amis à proximité.

Londres cherche à être l’endroit le plus chaud du Royaume-Uni tout le week-end, avec des maximums de 25C et 26C.

Les températures de la capitale seront plus élevées qu’au Mexique, qui devrait être un peu plus froide – avec des orages dispersés tout le week-end.

Le beau temps arrive seulement 24 heures après que des millions de Britanniques se sont réveillés sous des orages et des averses, qui ont inondé les routes du sud-est.

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré que les longues périodes de beau temps sec pour beaucoup étaient provoquées par un anticyclone des Açores.

Aidan a déclaré: «Les Açores sont un groupe d’îles au milieu de l’Atlantique. haute pression semi-permanente se trouve ici pendant une grande partie de l’année.

“Mais ce qui s’est passé cette année jusqu’à présent et surtout pendant l’été, c’est que la haute pression des Açores continue de s’étendre à travers le Royaume-Uni, d’où l’été chaud et l’été très sec que nous avons eu.

“Et ce schéma répétitif se répète encore ce week-end.”

Il a ajouté: “Cela va apporter un temps largement beau, sec et lumineux.”

Le météorologue a déclaré qu’aucune vague de chaleur ne devrait frapper ce week-end, ajoutant: “Il fera un peu plus frais par rapport aux précédents épisodes installés cet été.”

Londres devrait avoir un maximum de 25 ° C aujourd’hui et demain, et 26 ° C dimanche et lundi, et d’autres régions du sud de l’Angleterre ne verront que des températures légèrement plus fraîches.

Aidan a déclaré qu’il pourrait y avoir de la pluie dans le dos du pays au cours du week-end, “mais elles seront rares”.

Il fera un peu plus frais par rapport aux précédents sorts installés cet été. Aidan McGivern

Il a ajouté: “Pour la grande majorité, il s’agit principalement de périodes sèches et ensoleillées, de vents légers et d’une sensation de chaleur au soleil.”

Mais, une brise devrait se développer sur la côte nord-est à partir de dimanche, Aidan avertissant que les températures pourraient chuter pour ceux qui se dirigent vers la plage.

Cette brise se renforcera lundi et les températures chuteront.

Aidan a déclaré: “Si vous vous dirigez vers la plage, gardez à l’esprit qu’il pourrait sembler un peu plus frais avec cette brise supplémentaire.”

Plus tôt cette semaine, l’AA a émis un avertissement de trafic orange pour les jours à venir, indiquant aux conducteurs de s’attendre à de graves embouteillages à partir d’aujourd’hui jusqu’au lundi férié.

Il a averti que le pire moment pour voyager serait le samedi entre 10h et 16h, avec le chaos et les embouteillages attendus.

Il y avait aussi déjà d’énormes files d’attente dans les aéroports ce matin alors que les Britanniques tentaient de s’échapper pour le long week-end.