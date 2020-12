Le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire – ALAIN JOCARD / AFP

La Grande-Bretagne sera le «grand perdant» du Brexit et son départ de l’UE ne coûtera à l’économie française que 0,1% du PIB l’année prochaine, a déclaré lundi le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

« Les Britanniques seront les grands perdants du Brexit », a-t-il déclaré à la radio France Info. «Le pays qui sortira le plus faible du Brexit est la Grande-Bretagne.»

«Le Brexit, pour reprendre l’expression de feu John Le Carré, est une folie politique, économique et historique», a-t-il poursuivi.

« Je regrette que nos amis britanniques paient le prix du populisme, des mensonges et des approximations de la campagne (Leave) », a-t-il déclaré dans un refrain français souvent répété. « Ils ont amené les Britanniques à croire qu’ils pouvaient quitter l’UE mais continuer à avoir accès au marché unique européen, qui est l’un des plus riches au monde. Et bien non. »

Il a ajouté: « Nous leur avons expliqué – et le président (Emmanuel Macron) a raison d’être ferme comme l’est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen – que vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger. »

«Vous ne pouvez pas dire: ‘Je pars, je suis indépendant mais en même temps, je vais conserver l’accès à l’un des marchés les plus riches du monde sans respecter les règles environnementales et sociales de ce marché’ , » il a dit.

Le revers de M. Le Maire est intervenu quelques heures après que l’UE a abandonné la date limite de négociation de dimanche, alors que les attentes croissantes qu’un accord pouvait désormais être conclu et que les négociations commerciales sur le Brexit puissent se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Michel Barnier, le négociateur du Brexit de l’UE, a déclaré aux ambassadeurs de l’UE qu’un accord sur le Brexit pourrait être conclu cette semaine si les deux parties trouvent un compromis sur la pêche.

Le Royaume-Uni, a-t-il déclaré, avait adopté des négociations sur des conditions de concurrence équitables et que désormais «l’architecture» du système devait être convenue, y compris un éventuel «mécanisme de rééquilibrage», qui redresserait la concurrence déloyale si le Royaume-Uni s’écartait trop de l’UE normes.

Mais les négociateurs britanniques s’étaient penchés sur le poisson et il n’y avait pas eu de mouvement substantiel là-bas, a-t-il ajouté.

Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier

La semaine dernière, la France a menacé de mettre son veto à un accord si trop de terrain était cédé au poisson.

M. Le Maire a déclaré que quelle que soit l’issue, la France avait «peu à perdre».

«Nous aurons quelques secteurs durement touchés en France et ils auront besoin de notre soutien. (Le président Macron) n’arrête pas de se battre pour nos pêcheurs. Il a raison. C’est fondamental pour nos côtes… nous sommes une culture de la pêche », a-t-il déclaré. « Nous avons 150 000 entreprises qui font des expertises au Royaume-Uni qui sont toutes touchées et que nous avons aidées ces derniers mois et qui devront remplir des procédures douanières qu’elles n’avaient pas à remplir auparavant. »

« Mais si on prend un peu de recul, ce n’est pas la France qui sera durement touchée, c’est le Royaume-Uni », a-t-il insisté.

Le ministre français des Finances a déclaré que le commerce de la France avec le Royaume-Uni était d’environ 33 milliards d’euros (30 milliards de livres sterling), ce qui, selon lui, n’était « pas grand-chose étant donné le commerce extérieur global de la France ».

Le commerce extérieur global de la France en 2019 était de 508 milliards d’euros, selon son autorité douanière. La France est le quatrième marché d’exportation du Royaume-Uni et le Royaume-Uni est le sixième plus grand de la France.

«Notre estimation est que l’impact du Brexit sur l’économie française sera de 0,1% de notre richesse nationale en 2021. C’est 0,1% de trop mais ce n’est pas grand-chose par rapport à ce qu’il coûtera aux Britanniques et surtout nous être en mesure de le gérer », a déclaré M. Le Maire.

Ce qu’il a omis de souligner, c’est que le Royaume-Uni représente le plus grand excédent commercial de la France, de l’ordre de 12 ou 13 milliards d’euros, selon les chiffres du gouvernement français.