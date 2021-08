La Grande-Bretagne sera frappée par un tourment atlantique de 400 milles de large apportant du vent et de la pluie avant que les températures de 30 ° C n’atteignent

La Grande-Bretagne devrait être battue par des vents de 60 mph et de fortes pluies avant une flambée de 30 ° C – le Met Office émettant un avertissement météo jaune.

Le temps humide et venteux continuera de fouetter le Royaume-Uni avec des pluies torrentielles et des orages provoquant des inondations dans certaines régions.

Un couple de personnes âgées a dû être secouru de sa voiture à cause des pluies torrentielles Crédit : Solent

Un avertissement météo jaune a été mis en place par le Met Office Crédit : MET Office

Mais après que la tempête Fleur ait frappé, les températures devraient monter en flèche pour une autre vague de chaleur avec des sommets de 30 ° C dans certaines parties du pays.

Le Met Office a émis aujourd’hui un avertissement météo jaune pour le sud et le sud-ouest du pays, car de fortes averses, des averses torrentielles et des orages peuvent perturber les voyages et provoquer des inondations.

Il anticipe jusqu’à deux pouces de pluie et couvre des parties du Pays de Galles, jusqu’à la côte sud, puis jusqu’à l’ouest de Londres – avec une zone de 400 milles qui est battue.

Le dernier radar de pluie du Met Office montre que 5 pouces de pluie sont déjà tombés près de Ventnor sur l’île de Wight.

Un couple de personnes âgées a dû être sauvé par les pompiers après s’être retrouvé bloqué dans près d’un mètre d’inondation à Nettlestone, sur l’île au large de la côte sud de la Grande-Bretagne.

Mais le mercure devrait monter en flèche dans la seconde quinzaine d’août, atteignant potentiellement environ 30 °C.

Tottenham Hale a profité du soleil avant la tempête ce matin Crédit : Alamy

Les méga températures seraient dues à l’air venant d’Afrique et à la haute pression des Açores.

La nation devra d’abord traverser une période d’averses et d’averses, avec un temps plus humide prévu au cours des deux prochaines semaines.

Entre mardi et jeudi cette semaine, les averses vont aller et venir, avec de longues périodes de fortes pluies attendues.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: «Les averses éparses deviennent plus fortes mercredi, avec jeudi venteux avec des pluies plus persistantes – et des conditions instables dominent la première moitié d’août. Des averses torrentielles sont probables par endroits.

« Du 15 au 29 août, des températures supérieures à la moyenne sont indiquées, et peut-être des conditions très chaudes dans le sud parfois. La plupart devraient voir un temps sec et beau.

La pluie torrentielle et des centimètres d’eau ont partiellement submergé certaines routes de la région, provoquant un chaos de la circulation.

Cela survient après que le Royaume-Uni a été battu par la tempête Evert la semaine dernière, avec des vents de 70 mph provoquant le chaos à travers le pays.

La tempête, qui a commencé jeudi soir, a produit ses vents les plus violents sur les Cornouailles et les îles Scilly.

Mais le temps n’a pas empêché les gens de faire la fête, avec des copains détrempés se réunissant dans les rues, les bars et les pubs pour profiter au maximum de leurs nouvelles libertés.

Les températures devraient à nouveau monter en flèche après les pluies torrentielles qui ont balayé le pays Crédit : Alamy