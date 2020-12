La Grande-Bretagne sera battue par les restes d’une tempête américaine cette semaine avec les averses torrentielles de ce week-end forçant l’Eden Project à Cornwall à fermer ses portes au milieu des informations faisant état d’un glissement de terrain.

Il y a actuellement 15 alertes d’inondation en place dans une grande partie du sud-ouest et des Midlands – certaines alertes s’étendant jusqu’au nord du Yorkshire.

Et il est peu probable que le temps s’améliore beaucoup au cours de la semaine à venir, car le pays sera frappé par la fin de la tempête nord-est des États-Unis, provoquant une chute des températures et entraînant de la pluie dans le sud.

De fortes averses au cours des deux derniers jours ont forcé le projet Eden – une attraction écologique pour les visiteurs à Cornwall de niveau 1 – à fermer.

Le Twitter officiel de l’organisme de bienfaisance a annoncé que le site avait été contraint de fermer du jour au lendemain «en raison d’inondations importantes».

Une source a déclaré à CornwallLive que la pluie avait entraîné un glissement de terrain « forçant une évacuation de l’ensemble du site ».

Il fait suite à un week-end de pluies torrentielles qui ont apporté un mois de pluie en 24 heures.

Le Devon a vu 5,4 pouces de pluie hier seulement – plus que la moyenne mensuelle de 3,4 pouces pour l’Angleterre. Carmarthenshire, dans le sud du Pays de Galles, a été battu avec 3,9 pouces en seulement 24 heures.

Des pluies ont provoqué un déversement de charbon dans la vallée de la Rhondda sur le flanc d’une colline hier après-midi, incitant les autorités locales à ordonner aux résidents voisins de se tenir à l’écart.

Et aux petites heures du samedi matin, 18 personnes ont été évacuées d’un parc de caravanes à Cornwall au milieu d’inondations massives.

Pendant ce temps, un chauffeur de camionnette de livraison DPD bloqué dans les eaux de crue à Newbridge sur Usk, au Pays de Galles, a été secouru par les services d’urgence qui ont utilisé un canot pneumatique pour traverser les eaux profondes.

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré: « La tempête américaine ne devrait pas perturber le Royaume-Uni, mais elle apportera de la pluie dans les régions du sud au cours des prochains jours. »

Le prévisionniste Marco Petagna a déclaré au Mirror: « Les restes de la tempête nord-américaine des États-Unis se dirigent vers nous.

« Ensuite, il fait plus froid à l’approche du grand jour – et le froid peut persister pendant la période des fêtes. »

À la suite de la chute de charbon hier, un porte-parole du conseil de la Rhondda a confirmé qu’il n’y avait aucun risque pour les maisons de la région – mais de nouveaux mouvements pourraient être imminents si la pluie continue.

Une déclaration disait: « À la suite des enquêtes sur le site menées après le glissement de terrain survenu ce matin à la pointe de Wattstown, le Conseil exhorte les résidents à rester à l’écart du site.

«Bien que le glissement de terrain ne présente aucun risque pour les propriétés, il reste la possibilité de se déplacer davantage sur le site et il est impératif que les membres du public continuent de rester à l’écart.

« Le Conseil est en pourparlers avec les gouvernements britannique et gallois depuis plusieurs mois à propos de ce site, après avoir identifié le conseil privé de Wattstown comme une priorité à la suite de l’examen effectué à la suite de Storm Dennis, et le site avait été placé sous un régime de surveillance renforcé en reconnaissance de cela.

« Le Conseil a eu des discussions urgentes avec le gouvernement gallois à la suite de l’événement et des options sont actuellement envisagées pour sécuriser le site. »

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré à Sky News que les chiffres de précipitations d’hier étaient « bien supérieurs à ce à quoi nous nous attendions » à Whitebarrow, Devon et Carmarthenshire, dans le sud du Pays de Galles.

Un total de 15 avertissements d’inondation sont actuellement en place, exhortant les Britanniques à prendre des « mesures immédiates » pour rester en sécurité.

Ces zones couvrent notamment le pont Notter à Cornwall, où un site de caravane a été évacué hier.

Certaines parties du Gloucestershire et du Hertfordshire ont également des avertissements, tout comme York et des sections du Lake District.

Et il est peu probable que la pluie s’atténue jusqu’à la semaine de Noël elle-même, l’ouest du pays étant le plus touché par les fortes averses – avec de la grêle et du tonnerre parfois prévus aujourd’hui.

Le sud-ouest verra ensuite des pluies plus persistantes plus tard dimanche avant de se propager dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles pendant la nuit, a confirmé le Met Office.

Le centre et le sud de l’Angleterre connaîtront de fortes pluies à intervalles réguliers lundi, l’après-midi apportant des périodes plus brillantes.

Le reste de la semaine verra une baisse des températures plus au nord alors que le temps deviendra «de plus en plus hivernal».

Jeudi, le Royaume-Uni sera frappé par un gel généralisé car il devient encore plus sec et plus froid.

«Vers 6 h 30, nous avons été appelés dans une propriété à la fin de Lostwithiel qui était inondée», a déclaré le pompier Steve Strauss.

« Deux personnes ont été emmenées de là-bas avec deux chiens, et nous sommes en train de pomper depuis », a-t-il ajouté.

Les alertes météorologiques ont fait craindre d’autres glissements de terrain après la chute de 600 tonnes de roches d’une falaise de 100 pieds sur la côte jurassique du Dorset près de Burton Bradstock – à 100 mètres de la maison de 2,4 millions de livres sterling de l’auteur-compositeur Billy Bragg et à 300 pieds d’un café.

Personne n’a été blessé.