Le chaos des voyages devrait s’emparer de la Grande-Bretagne pour un deuxième matin alors que les Britanniques se réveillaient avec plus de brouillard glacial et des températures à zéro à Londres – mais le temps devrait devenir doux d’ici la fin de la semaine.

Les températures glaciales de la nuit ont été suivies d’une couverture de brouillard, avec un avertissement météorologique pour perturbation des voyages s’étendant de la côte sud à la côte est, jusqu’au Lincolnshire.

Le départ à froid d’aujourd’hui survient alors que les chances de Noël blanc à Londres et dans d’autres régions du pays sont réduites à 3-1.

Les températures étaient sous le point de congélation à Norwich, Peterborough et Southampton ce matin alors que le mercure a atteint un minimum de -5,4 ° C à Tulloch Bridge en Écosse lundi.

Un avertissement météorologique reste en place pour les averses dans les Highlands écossais aujourd’hui, après que le Met Office prévoit que jusqu’à 50 mm de pluie pourraient tomber dans les 24 heures.

Le centre de Londres était enveloppé d’un épais brouillard lundi matin – avec un avertissement météorologique pour une faible visibilité qui devrait se poursuivre aujourd’hui. Cela vient alors que les chances d’un Noël blanc dans la capitale sont réduites à 4-1

Le brouillard et le gel devraient se dissiper au fur et à mesure que cette semaine se prolonge, le vent et la pluie devant être suivis d’un temps plus doux

DERNIÈRES CHANCES POUR UN NOËL BLANC Glasgow 3/1

Aberdeen 3/1

Édimbourg 3/1

Dundee 3/1

Londres 4/1

Dublin 4/1

Leeds 5/1

Liverpool 5/1

Birmingham 5/1

Belfast 5/1

Manchester 5/1

Bristol 6/1

Norwich 1/6

Cardiff 6/1

Le Met Office a prévu de la pluie dans le nord et du brouillard dans le sud-est aujourd’hui alors que les températures restent fraîches.

Ses prévisions indiquent: «Des flambées de pluie à travers l’Écosse, se déplaçant vers le sud pour affecter certaines parties de l’Irlande du Nord, du nord de l’Angleterre et du Pays de Galles. Quelques averses dans le sud-ouest et aussi l’extrême sud-est. Quelques périodes ensoleillées ailleurs, mais des plaques de brouillard lentes à se dissiper et une sensation de froid.

Le brouillard du soir devrait se dissiper dans le sud-est plus tard dans la journée avec des nuages ​​et de la pluie éparse.

Le gel peut s’installer dans les parties occidentales à l’approche du ciel plus clair.

Les températures devraient se stabiliser et devenir plus douces d’ici la fin de semaine, après un temps humide et venteux mercredi et jeudi.

Paddy Power a réduit les chances d’un Noël blanc en Grande-Bretagne.

Les chances à Londres sont maintenant de 4-1, contre 11-2 hier.

Un porte-parole de Paddy Power a déclaré: « Les chances de neige le jour de Noël se sont raccourcies dans quelques zones différentes en raison de la récente vague de froid.

« La bonne nouvelle est que cela pourrait signifier que vous êtes coincé dans votre maison le 25, la mauvaise nouvelle est que cela pourrait signifier que vous êtes aussi coincé avec des beaux-parents embêtants. Cela pourrait vous faire souhaiter un Noël dans un seul foyer après tout.

Les cotes les plus courtes sont en Écosse, avec des cotes de 3/1 à Glasgow, Aberdeen, Édimbourg et Dundee.

Il y a des cotes de 4/1 à Londres et Dublin et de 5/1 à Leeds, Liverpool et Birmingham.

Hier, des plaques de brouillard ont causé des ravages sur les routes britanniques, y compris dans le Wiltshire, où une camionnette « piège de la mort » a été laissée bloquée sur la M4.

Les conditions de brouillard ont ravagé les routes d’Angleterre hier, y compris dans le Wiltshire où une camionnette a été laissée sur son toit sur la M4, posant un « piège mortel » aux autres automobilistes.

Alors que les Britanniques se réveillaient à des températures glaciales ce matin, le Met Office a gardé ses avertissements météorologiques pour le brouillard et la pluie en Angleterre et en Écosse aujourd’hui.

La police de la circulation a déclaré qu’avec la visibilité réduite par la couverture de brouillard glacial et l’absence de plafonniers sur ce tronçon, les automobilistes n’auraient pas vu la camionnette transformée en tortue dans l’obscurité.

Étonnamment, les véhicules ont réussi à le contourner et une tragédie a été évitée de justesse – des voitures de police se sont précipitées sur les lieux pour descendre de la camionnette et arrêter la circulation.

Ailleurs sur les routes, un conducteur s’est échappé avec seulement des blessures mineures indemnes après avoir dévié d’une route brumeuse à Saltersgate Bank, près de Scarborough dans le Yorkshire du Nord.