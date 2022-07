La Grande-Bretagne se prépare pour une chaleur torride qui pourrait battre des records

LONDRES – La Grande-Bretagne se préparait dimanche pour ce qui pourrait être sa journée la plus chaude jamais enregistrée. De nombreuses écoles en Angleterre prévoyaient de fermer, les hôpitaux annulaient les procédures non essentielles et les maisons de retraite se préparaient à assurer la sécurité de leurs résidents vulnérables.

La Grande-Bretagne a déclaré une urgence nationale et émis son tout premier avertissement «rouge» pour chaleur exceptionnelle, ce qui signifie qu’il existe un risque potentiel pour la vie avec des températures pouvant atteindre 41 degrés Celsius (environ 106 degrés Fahrenheit) lundi et mardi. Ce serait la température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne. Le record actuel est de 101,6 degrés, établi en 2019, selon le Met Office, le service météorologique national britannique.

Les températures brûlantes sont de plus en plus courantes non seulement en Grande-Bretagne, mais dans le monde entier, et les climatologues ne doutent guère que la combustion de combustibles fossiles soit un moteur important de ce changement.