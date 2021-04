Les BRITS pourraient profiter de températures dans les 30 ° C « en semaines » alors que le temps frais du printemps est sur le point de se réchauffer.

Dans les mois à venir, les Britanniques pourraient connaître l’été le plus chaud « des dix dernières années », selon les experts.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré au Daily Express: «Il y aura certainement des pics de chaleur alors que nous entrons en été lorsque je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C bas.

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air nordique, devrait revenir et provenir d’une direction plus sud.

«Cela apportera plus de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été.

«Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable que l’un des plus chauds soit plus frais.»

Le planificateur d’urgence de trois mois du Met Office prédit un «impact plus important que la normale du temps chaud» à l’approche de l’été.

John Hammond, météorologue pour weathertrending.com, a déclaré: «Alors qu’à cette plage, il n’y a pas de signal évident de temps chaud, je serais surpris si les jours de 30 degrés sont si loin d’ici début mai.

«Ces jours-ci, il semble que très peu d’efforts soient nécessaires pour que les températures s’envolent.

«Tout soupçon de vent du sud fournirait cet encouragement.»

Le planificateur d’urgence du Met Office, conçu pour être un guide des tendances météorologiques possibles sur trois mois, indique que la période peut refléter des périodes plus chaudes similaires en 2011, 2014, 2017 et 2018, selon l’Express.

Pendant ce temps, les Britanniques pourront profiter d’un temps sec et doux le week-end prochain, car la haute pression apportera des températures plus stables.

Le temps plus chaud arrivera alors que les gens continueront de profiter de l’hospitalité en plein air depuis l’assouplissement du verrouillage le 12 avril.

Ladbrokes a réduit les chances de devenir le mois d’avril le plus chaud jamais enregistré.

Après avoir été un coup de 5/1 plus tôt cette semaine, les bookmakers en font maintenant juste 4/1 pour que cela entre dans le livre des records comme le mois d’avril le plus chaud de tous les temps, avec une mini-vague de chaleur qui devrait frapper ces côtes dans les jours à venir.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Le temps est sur le point de s’améliorer et il y a toutes les chances que cela devienne un mois d’avril record. »