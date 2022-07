La Grande-Bretagne se prépare à un temps “exceptionnellement” chaud

LONDRES – Mettez un chapeau. Badigeonnez-vous de crème solaire et buvez beaucoup d’eau.

C’était le conseil en Grande-Bretagne alors que les prévisions de cette semaine pour la chaleur extrême de l’été ont atteint des sommets peut-être record.

Les météorologues regardent avec méfiance les jours à venir, se préparant à un week-end qui pourrait se rapprocher dangereusement de températures jamais connues auparavant dans un endroit où les parapluies sont davantage utilisés comme abri contre la pluie battante que comme ombre contre le soleil battant.

La température la plus élevée officiellement enregistrée en Grande-Bretagne était de 38,7 degrés Celsius (101,6 Fahrenheit) le 25 juillet 2019, et la perspective que ce plafond soit brisé semblait si sombre que la Royal Meteorological Society a récemment tenté de deviner le pire des cas : « 40 C au Royaume-Uni ?