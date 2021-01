Les hôpitaux britanniques dans tout le pays sont confrontés à une situation périlleuse en janvier, ont averti les travailleurs médicaux vendredi au milieu de la flambée des infections à coronavirus attribuées à une nouvelle variante du virus.

Les autorités ont fait pression pour réactiver les hôpitaux de campagne précédemment mis en veilleuse juste pour gérer le béguin de nouveaux patients.

Les inquiétudes grandissent quant à la capacité du Service national de santé déjà sollicité à faire face à l’augmentation prévue du nombre de personnes recherchant un traitement pour les infections au COVID-19 au cours des prochaines semaines, qui pourrait être encore alimentée par les rassemblements de vacances à Noël et au Nouvel An.

Vendredi, le Royaume-Uni a enregistré 53 285 nouvelles infections, en légère baisse par rapport au record de 55 892 de la veille. Bien que les comparaisons avec le début de la pandémie soient difficiles étant donné que les tests étaient limités au printemps, le Royaume-Uni a enregistré ses quatre plus hauts nombres quotidiens de nouvelles infections au cours des quatre derniers jours – tous supérieurs à 50000 et environ le double du nombre quotidien d’il y a quelques semaines. .

Le pic de nouveaux cas serait dû à une nouvelle variante plus contagieuse du virus identifiée pour la première fois autour de Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

BALTIMORE – Le nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 20 millions, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

C’est presque deux fois plus que le deuxième pays, l’Inde, et près d’un quart des plus de 83 millions de cas dans le monde.

Les États-Unis ont continué de surpasser les autres pays dans les cas de COVID-19, atteignant 20 millions au début de la nouvelle année, selon les données conservées par l’Université Johns Hopkins.

Les décès dus au COVID-19 ont également augmenté dans le pays, totalisant désormais plus de 346000 personnes.

L’Inde et le Brésil sont derrière les États-Unis dans les cas de coronavirus à plus de 10 millions et 7 millions, respectivement.

L’augmentation survient alors que les fonctionnaires se précipitent pour vacciner des millions d’Américains, mais ont connu un début plus lent et plus compliqué.

Le président élu Joe Biden a critiqué mardi l’administration Trump pour le rythme de distribution des vaccins COVID-19 et s’est engagé à accélérer la vitesse actuelle des vaccinations. Cependant, Biden a reconnu qu’il «faudra encore des mois pour faire vacciner la majorité des Américains».

Dans le monde, plus de 83 millions de cas ont été confirmés.

WASHINGTON – Le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah s’attaque à la lenteur des vaccinations contre le coronavirus.

Il dit qu’il est «incompréhensible» et «inexcusable» que l’administration Trump n’ait pas développé un modèle de vaccination fédéral efficace pour les États.

Romney dit qu’il était irréaliste de supposer que les travailleurs de la santé déjà surchargés de soins pour les patients COVID-19 pourraient porter le poids du programme de vaccination ou que les grandes chaînes de pharmacies auraient les travailleurs pour inoculer des millions.

Il suggère que les autorités de santé publique cherchent à enrôler tous les professionnels de la santé à la retraite ou actifs qui ne sont pas autrement engagés dans les soins, ainsi que les vétérinaires, les médecins de combat, les étudiants en médecine et les premiers intervenants dans l’effort. Il dit qu’ils pourraient être facilement formés pour administrer les vaccins.

Les services de santé publique étatiques surmenés et sous-financés se démènent pour se mettre au courant des vaccinations, même pour les travailleurs de première ligne et les résidents des soins de longue durée qui ont reçu la priorité.

MILAN, Italie – L’Italie a ajouté vendredi 462 autres décès dus au virus pour un nombre connu de morts pandémiques de 74 621, le plus élevé d’Europe.

Le nombre quotidien de morts en Italie reste obstinément élevé plus de deux mois après l’adoption de mesures restrictives et au cours de la deuxième semaine d’un verrouillage modifié.

Le nombre de nouveaux positifs a diminué de 5% par rapport à la veille, à 22 211, tandis que 15% de tests en moins ont été administrés, selon les statistiques du ministère de la Santé. L’Italie lance sa campagne de vaccination et cible d’abord les résidents des maisons de retraite et le personnel médical.

PORTLAND, Oregon – Un agent de santé de l’Oregon a été hospitalisé après avoir eu une grave réaction allergique au vaccin Moderna COVID-19.

L’Oregon Health Authority a déclaré que l’employé de l’hôpital Wallowa Memorial avait subi une anaphylaxie après avoir reçu une première dose du vaccin cette semaine.

L’autorité sanitaire a déclaré que les vaccins contre le COVID-19 peuvent provoquer des effets secondaires légers à modérés chez certaines personnes. Cela peut inclure des douleurs et un gonflement du bras et parfois de la fièvre, des frissons, de la fatigue et des maux de tête. Dans de rares cas, certaines personnes ont présenté des réactions allergiques sévères.

Les responsables de la santé continueront de suivre les effets indésirables.

Jusqu’à présent, 38698 doses de vaccins COVID-19 ont été administrées dans l’État de l’Oregon depuis la semaine du 13 décembre.

FORT YATES, ND – La tribu Standing Rock Sioux du Dakota du Nord donne la priorité à la distribution de vaccins COVID-19 à ceux qui parlent les langues Dakota et Lakota.

Le président de Standing Rock Tribal, Mike Faith, a déclaré à KXMB-TV qu’il s’agissait de maintenir les coutumes en vie.

«C’est quelque chose que nous devons transmettre à nos proches, notre histoire, notre culture notre langue. Nous ne l’avons pas en noir et blanc, nous racontons des histoires. C’est pourquoi c’est si important », a déclaré Faith.

La réserve de Standing Rock chevauche la frontière entre le Dakota du Nord et le Dakota du Sud et abrite environ 8 000 personnes, dont plus de la moitié vivent dans le Dakota du Nord.

Faith a déclaré que seulement 300 personnes sur la réservation parlaient couramment la langue.

Les travailleurs de la santé de première ligne ont déjà commencé à recevoir le vaccin à l’hôpital de Fort Yates, mais à partir de la semaine prochaine, la priorité sera pour ceux qui parlent leur langue maternelle.

PARIS – Des ravers lors d’une fête clandestine du réveillon du Nouvel An qui a attiré au moins 2500 personnes dans l’ouest de la France ont attaqué des unités de police envoyées pour les arrêter, incendiant un véhicule et blessant des policiers avec des bouteilles et des pierres, ont annoncé vendredi des responsables.

Des centaines de véhicules transportant des fêtards ont commencé à converger vers des hangars à Lieuron, en Bretagne, jeudi soir, a annoncé vendredi le gouvernement régional dans un communiqué.

Des gendarmes et leurs véhicules ont été attaqués alors qu’ils tentaient d’empêcher les ravers d’installer leur équipement de fête. Certains officiers ont été légèrement blessés, selon le communiqué. Vendredi matin, 2500 ravers français et étrangers faisaient toujours la fête, encerclés par une présence policière renforcée.

Les secouristes distribuaient des masques et du gel pour les mains pour tenter de limiter les infections à coronavirus.

BANGKOK – La capitale thaïlandaise ferme des sites, notamment des écoles et des parcs de loisirs, alors que les cas de coronavirus continuent de se propager.

La Thaïlande a signalé 279 nouveaux cas vendredi, dont deux décès.

Sept provinces, dont Bangkok, ont été désignées comme des zones rouges où les lieux tels que les lieux de divertissement, les rings, les gymnases et les marchés aux puces sont fermés. Les restaurants ne sont autorisés à servir que des plats à emporter.

Les restrictions sont en place jusqu’à la mi-janvier.

La nouvelle épidémie s’est propagée à partir du plus grand marché de gros de fruits de mer du pays à Samut Sakhon au sud de Bangkok et de la salle de jeux de Rayong, et les deux endroits continuent d’enregistrer le plus grand nombre d’infections. Bangkok a signalé 180 cas au cours des dernières 24 heures.

Un porte-parole du centre COVID-19, le Dr Taweesilp Visanuyothin, a déclaré que le ministère de la Santé avait contacté Oxford-AstraZeneca pour acheter un deuxième lot de 26 millions de doses du vaccin. L’accord doublerait le nombre de doses fournies par le fabricant britannique de vaccins.

Les 2 premiers millions de doses sont attendues en février et mars et seront données au personnel médical.

BEIJING – Deux grands aéroports du nord-est de la Chine exigent que les passagers au départ présentent un test de coronavirus négatif effectué au cours des 72 heures précédentes avant de pouvoir embarquer dans leurs avions.

Les exigences du Shenyang et de Dalian interviennent dans un contexte de croissance modeste mais persistante des cas dans les deux villes situées dans la province du Liaoning, juste au nord de la capitale Beijing.

Quatre nouveaux cas ont été annoncés vendredi dans le Liaoning, ainsi que cinq autres cas à Pékin, où des tests d’urgence ont été ordonnés pour plus d’un million de personnes à la suite de la détection d’un petit groupe dans la banlieue nord-est.

Méfiant face à une autre vague d’infections, la Chine exhorte des dizaines de millions de travailleurs migrants à rester sur place pendant les vacances annuelles du Nouvel An lunaire du mois prochain, généralement la plus grande migration humaine annuelle au monde. Les cours sont également supprimés une semaine plus tôt que d’habitude et on dit aux touristes de ne pas venir en vacances à Pékin.

La Chine a signalé vendredi un total de 19 nouveaux cas de virus, dont 10 provenant de l’extérieur du pays. Depuis que le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan à la fin de 2019, la Chine a signalé un total de 87071 cas et 4634 décès, bien que certains se demandent si ces chiffres sous-indiquent toute l’étendue de l’épidémie en Chine dans le pays.

MIAMI – Les autorités sanitaires de Floride ont rapporté jeudi soir avoir trouvé des preuves du dernier cas américain de la nouvelle souche de coronavirus apparemment plus contagieuse observée pour la première fois en Angleterre, affirmant qu’elle avait été détectée chez un homme sans antécédents de voyage récents.

L’affaire, révélée dans un communiqué du Département de la santé de Floride tweeté sur son site HealthyFla, fait suite à des rapports ces derniers jours sur deux cas individuels de la souche britannique de Covid-19 découverts au Colorado et en Californie.

Selon le communiqué de santé de la Floride, la nouvelle variante du virus a été détectée chez un homme dans la vingtaine dans le comté de Martin, qui jouxte la côte atlantique au-dessus du sud de la Floride densément peuplé. Le département de la santé n’a pas donné plus de détails, tels que la divulgation de l’état de santé de l’homme ou la façon dont la souche a été détectée.

La Californie a annoncé mercredi le deuxième cas confirmé de la nouvelle souche virale dans le pays. L’annonce est intervenue 24 heures après la nouvelle de la première infection à variante américaine signalée, qui a émergé dans le Colorado – chez un garde national du Colorado qui avait été envoyé pour aider dans une maison de soins infirmiers aux prises avec une épidémie.

Les scientifiques britanniques pensent que la variante est plus contagieuse que les souches précédemment identifiées. Les cas ont soulevé des questions sur la manière dont la version en circulation en Angleterre est arrivée aux États-Unis et s’il est trop tard pour l’arrêter maintenant, les experts de haut niveau affirmant qu’elle se répand probablement déjà ailleurs aux États-Unis. ___

LATHAM, NY – Des responsables du nord de l’État de New York ont ​​déclaré que neuf religieuses d’un couvent étaient décédées de causes liées au COVID-19 en un peu plus d’un mois.

Un porte-parole du comté d’Albany a déclaré dans un communiqué au journal Times Union que les responsables étaient au courant du décès des sœurs de Saint-Joseph de Carondelet à Latham.

WNYT-TV a rapporté plus tôt en décembre que 22 sœurs avaient été testées positives. Le site Web du couvent indique qu’il abrite 140 religieuses.

Le diocèse catholique romain d’Albany a déclaré que le couvent n’était pas prêt à publier une déclaration.

GENÈVE – L’Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir autorisé le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech pour une utilisation d’urgence, ce qui signifie que les pays plus pauvres pourraient bientôt avoir accès au vaccin déjà disponible en Europe et en Amérique du Nord.

Chaque pays qui a une agence de réglementation pharmaceutique devra émettre sa propre approbation pour tout vaccin COVID-19, mais les pays avec des systèmes faibles comptent généralement sur l’OMS pour vérifier les vaccins.

L’organisme mondial a déclaré jeudi soir que la décision de délivrer sa première validation d’utilisation d’urgence d’un vaccin COVID-19 «ouvrait la porte aux pays pour accélérer leurs propres processus d’approbation réglementaire pour importer et administrer le vaccin.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré que son examen avait révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech, qui a déjà reçu l’autorisation aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et dans une douzaine d’autres pays, «répondait aux critères incontournables de sécurité et d’efficacité définis par l’OMS. . »

Le vaccin BioNTech-Pfizer doit être stocké à des températures ultra-congelées, un gros obstacle pour les pays en développement où les congélateurs nécessaires et une alimentation électrique fiable peuvent ne pas être disponibles.