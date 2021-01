LONDRES – Des millions de Britanniques ont fait face aux restrictions les plus sévères contre les coronavirus depuis une fermeture nationale en mars dernier, alors que l’Écosse a annoncé lundi un nouveau verrouillage pour contenir une augmentation spectaculaire des cas et que le Premier ministre Boris Johnson a également promis des mesures plus strictes pour l’Angleterre. Le jour où les premières doses d’un vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont été administrées, la bonne nouvelle a été noyée par la réintroduction inévitable du type de restrictions radicales utilisées au printemps dernier lorsque la pandémie a menacé pour la première fois de devenir incontrôlable. . Ces dernières semaines, une nouvelle variante hautement transmissible du virus s’est installée à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, provoquant une augmentation alarmante du nombre de cas et mettant les hôpitaux sous une pression aiguë. Dimanche, M. Johnson a admis que les contrôles actuels sur la vie quotidienne étaient insuffisants. Mais la première annonce d’un verrouillage à grande échelle n’est pas venue de lui, mais de l’Écosse, où le premier ministre, Nicola Sturgeon, s’est constamment déplacé plus loin et plus rapidement dans ses efforts pour tenter d’apprivoiser la pandémie.

S’exprimant à Édimbourg, Mme Sturgeon a déclaré que les habitants de l’Écosse continentale seraient tenus de rester chez eux et de travailler à partir de là lorsque cela est possible, tandis que les lieux de culte seraient fermés et les écoles fonctionneraient en grande partie grâce à l’apprentissage à distance.

M. Johnson devait prendre la parole lundi soir pour annoncer un resserrement des restrictions alors que la pression montait pour un verrouillage en Angleterre. «Des mesures supplémentaires doivent maintenant être prises pour arrêter cette hausse et pour protéger le service national de santé et sauver des vies», a déclaré le bureau de M. Johnson dans un communiqué, sans donner plus de détails, sauf pour ajouter que le Parlement serait rappelé avant la date prévue mercredi. . Auparavant, les ministres avaient célébré le déploiement du vaccin AstraZeneca, qui est non seulement moins cher mais aussi beaucoup plus facile à stocker que l’alternative autorisée de Pfizer, affirmant qu’il pourrait inverser la tendance dans la bataille britannique contre le coronavirus.