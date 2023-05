La Grande-Bretagne se prépare à envoyer des missiles Storm Shadow à longue portée à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

La Grande-Bretagne, qui se targue d’être en avance sur ses alliés occidentaux dans l’introduction de nouveaux systèmes d’armes en Ukraine, semble maintenant prête à envoyer à Kiev les missiles à longue portée que l’administration Biden lui a longtemps refusés. Dans un avis de passation de marché publié mardi dernier par le Fonds international britannique pour l’Ukraine, un groupe de pays d’Europe du Nord qui ont mis en place un mécanisme pour envoyer des armes sur le champ de bataille, le ministère britannique de la Défense a demandé des « manifestations d’intérêt » pour fournir capacités de frappe avec une portée allant jusqu’à 300 kilomètres, soit près de 200 milles. L’avis demandait des réponses dans les trois jours.

Aucune décision finale n’a été prise, selon un responsable britannique qui a refusé de confirmer le type, le moment ou la quantité d’armes envisagées. Mais l’avis est une étape importante vers la Grande-Bretagne elle-même fournissant de telles munitions, et les spécifications et capacités demandées correspondent étroitement à ses missiles de croisière Storm Shadow à lancement aérien.

L’Ukraine plaide depuis longtemps auprès des pays occidentaux pour des missiles à plus longue portée, arguant que de telles armes pourraient changer le cours de la guerre en permettant à ses forces de cibler les centres de commandement russes, les lignes d’approvisionnement, les décharges de munitions et de carburant profondément à l’intérieur de la Crimée et du territoire sous contrôle russe dans l’est Ukraine. Alors que Kiev se prépare à lancer une contre-offensive majeure dès les prochaines semaines, la capacité de frapper loin derrière les lignes de front russes aiderait à ouvrir la voie à un assaut terrestre avec des chars et des troupes d’infanterie.

Les Storm Shadows peuvent être montés sur les avions de fabrication soviétique ukrainiens et atteindre le territoire russe. Kiev recherche depuis longtemps cette capacité et a tenté d’apaiser les craintes d’une escalade occidentale en s’engageant à s’abstenir d’utiliser des armes données dans de telles attaques.

« Si nous pouvions frapper à une distance allant jusqu’à 300 kilomètres, l’armée russe ne serait pas en mesure de fournir une défense et devrait perdre », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov aux Européens plus tôt cette année. « L’Ukraine est prête à fournir toutes les garanties que vos armes ne seront pas impliquées dans des attaques sur le territoire russe. »

Moscou a accusé Kiev d’avoir adapté des drones pour une utilisation à longue portée lors d’attaques sporadiques au plus profond de la Russie. Kiev n’a revendiqué aucune des attaques, mais a revendiqué son droit de frapper des cibles internes russes avec ses propres armes.

La crainte que l’Ukraine ne tire des missiles sur des cibles en Russie est l’une des principales raisons pour lesquelles l’administration a rejeté à plusieurs reprises les demandes ukrainiennes de fournir des munitions américaines à longue portée.

Les États-Unis ont fourni des systèmes de fusées de précision à lancement multiple, dont le High Mobility Artillery Rocket System, ou HIMARS, mais uniquement avec des munitions dont la portée est limitée à environ 50 milles. Dans un paquet d’armes annoncé plus tôt cette année, le Pentagone a annoncé qu’il enverrait à l’Ukraine des bombes de petit diamètre lancées au sol (GLSDB) avec le double de cette portée. Ils peuvent également être renvoyés de HIMARS, mais la livraison n’est pas prévue avant la fin de l’année au plus tôt.

HIMARS a également la capacité de tirer le système de missiles tactiques de l’armée, ou ATACMS, une munition d’une portée égale à celle des 300 kilomètres du Storm Shadow. Mais l’administration Biden a été inflexible en refusant les appels ukrainiens pour ces armes, les responsables du Pentagone, en plus des craintes d’une escalade du conflit, citant des pénuries dans les arsenaux américains.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a rejeté les discussions entre les bienfaiteurs ukrainiens de leurs stocks épuisés. « S’il y a un moment dans ce conflit où nous pouvons faire la différence, pourquoi ne pas le saisir ? Qu’est-ce qu’on attend? » a-t-il demandé aux alliés européens lors de la conférence de Munich sur la sécurité en février. « À quoi servent ces stocks ? Si les armes dégradent les forces armées russes, cela augmente notre sécurité. »

Quelques semaines avant ces remarques, selon un dossier non rapporté précédemment inclus parmi les documents américains classifiés divulgués en ligne via la plateforme de messagerie Discord, les services de renseignement américains ont confirmé que la Grande-Bretagne avait l’intention d’envoyer à l’Ukraine un nombre indéterminé de missiles Storm Shadow, ainsi que du personnel britannique pour aider au ciblage.

« Le Royaume-Uni sera le premier pays à fournir à l’Ukraine des armes à plus longue portée », a déclaré Sunak dans son discours à Munich.

Être le premier est quelque chose que la Grande-Bretagne s’est efforcée de faire tout au long de la guerre, à commencer par l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne a été le deuxième fournisseur d’aide militaire à l’Ukraine, contribuant pour 2,5 milliards de dollars de munitions l’année dernière. Bien que ce ne soit qu’une fraction de ce que Washington a fourni, les Britanniques ont revendiqué l’avant-garde, en envoyant certaines des premières armes antiaériennes et antichars lancées à l’épaule pour combattre l’invasion russe de février 2022, et plus récemment en formant des pilotes sur des avions de chasse aux normes de l’OTAN.

À la mi-janvier, la Grande-Bretagne a surmonté la réticence alliée à envoyer des chars lourds en Ukraine en annonçant unilatéralement qu’elle enverrait 14 chars Challenger de fabrication britannique. Les États-Unis, l’Allemagne et d’autres en Europe ont finalement emboîté le pas en promettant d’envoyer leur propre armure lourde.

« C’est une position que le Royaume-Uni peut occuper de manière unique [since] La Russie ne nous aime pas beaucoup de toute façon », a déclaré le responsable britannique, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat sur les questions internes de l’alliance. « Nous savons que si nous donnons quelque chose, cela facilite légèrement la tâche des autres. »

« Il y a certainement une tolérance au risque différente selon les pays. Nous sommes souvent dans un endroit antérieur », a déclaré le responsable, citant la formation des pilotes, même si aucun pays n’a encore accepté de fournir les avions aux normes de l’OTAN, en particulier les F-16, que l’Ukraine a demandés.

Alors que la politique américaine reste inchangée, les responsables du Pentagone n’ont exprimé aucune inquiétude lorsqu’ils ont été interrogés sur la perspective que la Grande-Bretagne envoie des missiles à longue portée à l’Ukraine. « Chaque pays prend ses propres décisions souveraines sur les types d’assistance à la sécurité et les types d’équipements qu’il fournit », a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, Brig. Le général Patrick Ryder. « Nous saluons le soutien important que les alliés et partenaires du monde entier, y compris le Royaume-Uni, apportent à l’Ukraine. »

Les législateurs américains des deux partis qui soutiennent une position agressive ont exhorté à plusieurs reprises l’administration à fournir à l’Ukraine des ATACMS et des F-16. Dans une déclaration publiée après les annonces fin janvier de l’Allemagne et des États-Unis selon lesquelles eux aussi enverraient des chars, les sens démocrates Richard Blumenthal (Conn.) et Sheldon Whitehouse (RI), ainsi que le républicain Lindsey O. Graham (SC) a exhorté « l’administration Biden et nos alliés à envoyer plus d’artillerie à longue portée, comme l’ATACMS et les avions de combat ».

« Je pousse depuis longtemps pour la plus longue portée, ATACMS, par exemple », a déclaré le représentant Jason Crow (D-Colo.), un vétéran militaire qui a servi en Irak, dans des commentaires à l’Institut Hudson il y a deux semaines. « Je pense qu’il est temps de le faire. Nous entendons de moins en moins parler d’escalade », alors que le président russe Vladimir Poutine a franchi « toutes les lignes rouges », a déclaré Crow. « Les Ukrainiens se sont révélés être des partenaires responsables » et « ont tout intérêt » à respecter les restrictions sur l’utilisation des armes à longue portée, de peur de perdre le soutien occidental.

La distance entre le territoire sous contrôle ukrainien et Sébastopol, la plus grande ville de Crimée et le siège de la flotte russe de la mer Noire, est à la portée du Storm Shadow, qui a été initialement développé comme un projet anglo-français au début des années 1990 et se tient dans le arsenaux d’un certain nombre de pays d’Europe et du golfe Persique. Utilisé par la Grande-Bretagne en Irak en 2003, et par la Grande-Bretagne, la France et l’Italie en Libye en 2011, il a été adapté pour s’adapter à un certain nombre d’avions différents.

Les armes permettraient aux forces de Kiev d’adopter des tactiques déjà utilisées par la Russie, qui lance des « missiles de croisière [from aircraft] à l’intérieur de leur propre territoire pour être au-delà des défenses aériennes ukrainiennes », a déclaré Mark Cancian, conseiller principal du programme de sécurité internationale du Centre d’études stratégiques et internationales, spécialisé dans les systèmes d’armes utilisés pendant la guerre en Ukraine.

« Tout ce que vous avez à faire est de lui donner des coordonnées à dix chiffres », a déclaré Cancian à propos du ciblage du missile. « Il n’y a rien d’autre que vous devez faire intelwise. »