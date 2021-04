La Grande-Bretagne devrait profiter du soleil de 15 ° C ce week-end alors que les buveurs s’entassent dans les jardins en plein air de pub et lèvent un verre au prince Philip.

Le temps plus chaud est un énorme coup de pouce pour les boissons alcoolisées et les barbecues le premier week-end depuis que les restrictions relatives aux coronavirus ont été assouplies dans toute l’Angleterre.

Des amis apprécient une pinte de Stella Artois au Red Lion & Sun à Highgate, Londres Crédit: PA

Les jours heureux sont de retour au pub Royal Saracens Head à Beaconsfield, Bucks Crédits: Rex

Les gens se rassemblent dans le quartier londonien de Soho pour profiter d’une nuit à boire et à manger au restaurant Crédits: w8media

Alors que le temps devrait rester froid jusqu’à vendredi, les choses s’améliorent pour le week-end.

Les températures devraient atteindre le milieu de l’adolescence dans le sud-est de l’Angleterre samedi, le mercure oscillant entre 11 et 15 ° C.

Ailleurs, ce sera un peu plus frais mais toujours «fin, sec et lumineux» – juste à temps pour que les Britanniques assoiffés reviennent sur les sites extérieurs à travers le pays.

Et le dimanche sera « agréable au soleil », selon le Met Office.

Les conditions printanières arrivent quelques jours après que les lieux d’accueil aient été autorisés à rouvrir à l’extérieur après avoir été fermés pendant des mois pendant le verrouillage.

Des foules ont été photographiées dans des cafés en plein air, des bars en plein air et des restaurants en plein air à travers le pays malgré les températures froides – certaines personnes bravant même la neige lourde pour déguster une pinte.

Mais le temps devrait s’améliorer et d’ici le 23 avril, une grande partie du Royaume-Uni profitera du meilleur de la mini-vague de chaleur avec des températures allant jusqu’à 19 ° C, selon WXCharts.

Les gens prennent un verre au soleil au bar sur le toit Skylight à Londres Crédit: Reuters

Les buveurs à l’extérieur du pub White Horse à Beaconsfield, Bucks Crédits: Rex

Les températures grimpent lentement

Le changement de conditions intervient également à temps pour les funérailles du prince Philip, qui ont lieu samedi après-midi.

Les gens de tout le pays peuvent porter un toast au duc d’Édimbourg, décédé vendredi à 99 ans après plus de 70 ans aux côtés de la reine, sous un soleil radieux.

Les fans de football peuvent également profiter au maximum du temps doux alors que la Premier League a déplacé l’affrontement des Wolves avec Sheffield United en signe de respect pour le défunt duc.

Le match devait avoir lieu samedi à 15 heures – la même heure que ses funérailles au château de Windsor – mais débutera à 20h15.

Mais les personnes souffrant du rhume des foins font mieux attention car le Met Office met en garde contre l’augmentation des niveaux de pollen.

Le nombre sera modéré à élevé dans la plupart des régions du Royaume-Uni pendant le reste de cette semaine et pendant le week-end.

Chaud et ensoleillé à la station balnéaire de Lyme Regis. Crédit: Alamy

Les foules boivent à la terrasse du bar du Brighton Music Hall sur le front de mer Crédit: Reuters

Les amateurs de soleil profitent du temps chaud du centre-ville de Newcastle Crédit: NNP

Il ne semble pas que le soleil va nulle part, car plus tard ce mois-ci, les Britanniques profiteront de cinq jours solides de soleil à 20 ° C alors que le printemps commence à se réchauffer.

Le temps encore plus chaud débutera à partir de samedi 24 alors que les gens apprécieront les règles de verrouillage détendues à l’extérieur, selon les prévisionnistes de la BBC.

Ladbrokes a réduit les chances de ce mois-ci de devenir le mois d’avril le plus chaud jamais enregistré.

Alors que les températures se préparent à s’améliorer, les bookmakers ont réduit les cotes de 12/1 à seulement 5/1 sur ce qui se détériore comme un mois d’avril record.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: «Malgré la neige qui tombe plus tôt ce mois-ci, il y a maintenant une chance extérieure que cela devienne le mois d’avril le plus chaud de tous les temps avec des températures à la hausse.

En prévision, les Britanniques assoiffés ont effectué 14 millions de réservations de pub dans une bousculade pour sécuriser des tables de brasserie en plein air alors que les restrictions de verrouillage se lèvent.

De nombreuses salles en Angleterre sont réservées jusqu’en mai, avec un million de réservations effectuées pour juillet.

The Sun a constaté que la majorité des salles dans les plus grandes villes d’Angleterre sont bloquées pour les semaines à venir.

Boris Johnson a exhorté les Britanniques à être «prudents» après certaines scènes d’insouciance alimentée par l’alcool.

Le Premier ministre a déclaré qu’il était vital «de faire preuve de retenue» pour arrêter la propagation de Covid 19.

Frappant une note sombre, il a ajouté: «Au fur et à mesure que nous débloquerons, le résultat sera inévitablement que nous verrons plus d’infection, malheureusement, nous verrons plus d’hospitalisations et de décès. Les gens doivent juste comprendre cela.