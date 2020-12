La Russie et la Chine distribuent déjà largement leurs propres vaccins, même si elles ont été moins transparentes sur leur processus.

Les autorités de réglementation des médicaments au Royaume-Uni sont connues pour être fortes mais agiles. Ils ont refusé de confirmer les délais ambitieux fixés par certains responsables pour qu’un vaccin puisse être distribué pour utilisation dans les premières semaines de décembre. Dans tous leurs communiqués, ils promettent que «la sécurité du public passe toujours en premier».

Mais le gouvernement britannique et les développeurs de vaccins ont les pieds sur le gaz.

« Cela pourrait – si nous avons de la chance, si tout va bien – être disponible d’ici quelques semaines », a déclaré lundi le Premier ministre Boris Johnson lors d’une visite d’un laboratoire à Wrexham, au Pays de Galles, où le vaccin AstraZeneca est produit. .

Vendredi, le gouvernement a demandé à son régulateur de considérer le vaccin d’AstraZeneca pour approbation d’urgence. Pfizer, qui rapporte que son vaccin est efficace à 95%, a présenté plus tôt cette semaine ses propres données pour examen réglementaire.

«Nous avons déjà commencé notre analyse et nous nous efforcerons de prendre une décision dans les plus brefs délais sans compromettre la rigueur de notre évaluation», a déclaré June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé. dans un déclaration.

Le National Health Service du Royaume-Uni a informé les directeurs généraux qui supervisent les hôpitaux et les cliniques du système disent qu’ils pourraient recevoir des doses de vaccin dès «début décembre».

Ce serait un calendrier plus rapide qu’aux États-Unis ou dans l’Union européenne. La Food and Drug Administration des États-Unis a indiqué qu’elle ne prendrait pas de décision réglementaire avant le 10 décembre, et le régulateur européen a parlé de l’approbation la plus précoce « d’ici la fin de cette année ou au début de l’année prochaine ».

Les régulateurs britanniques envisagent également un vaccin de la société américaine Moderna, avec une efficacité rapportée de 94% dans les essais. Mais Des responsables britanniques ont déclaré le premier vaccin disponible en Grande-Bretagne et en Europe serait au printemps.

Penny Ward, professeure invitée de médecine pharmaceutique au King’s College de Londres, a déclaré qu’elle ne serait pas surprise si l’approbation du Royaume-Uni pour l’un des principaux vaccins était antérieure à l’approbation aux États-Unis.

Le régulateur britannique, a-t-elle déclaré, « a toujours été extrêmement efficace – et exigeant ». Elle a dit qu’en temps normal, « une fois que vous déposez un dossier, vous avez une réponse dans six semaines, donc ils sont rapides ». Elle a dit que le système d’approbation américain, d’après son expérience, est plus lent.

En plus d’encourager l’approbation rapide du vaccin, les responsables britanniques étaient étourdis que le vaccin AstraZeneca provienne de «l’équipe locale». Le Premier ministre a salué les «brillants scientifiques» de l’Université d’Oxford et a déclaré que leur travail avait «les mérites d’une merveilleuse réalisation scientifique britannique. ‘

Alors que la Grande-Bretagne a diversifié ses investissements dans les vaccins, son plus gros pari a été Oxford-AstraZeneca, avec 100 millions de doses pré-commandées. Le gouvernement a également commandé 40 millions de doses à Pfizer et à son partenaire allemand BioNTech. Il a passé une commande pour 7 millions de doses supplémentaires de Moderna.

Des trois, le vaccin Oxford est le moins cher et le plus facile à distribuer, car il ne nécessite aucun congélateur spécial et peut être conservé pendant de longues périodes à des températures de réfrigérateur standard. Mais il y a des questions quant à savoir si elle s’avérera aussi efficace.

AstraZeneca a déclaré la semaine dernière que les données provisoires montrent que le vaccin est globalement efficace à 70%, avec les résultats les plus prometteurs – un vaccin efficace à 90% – rapportés dans un groupe de moins de 3000 personnes prenant seulement la moitié de la dose initiale de reçu les deux doses. protocole. Le régime complet à deux doses, qui a été testé dans un vaste essai clinique aux États-Unis, était efficace à 62%.

Ces résultats – annoncés via un communiqué de presse et une conférence de presse sur Zoom – ont semé la confusion. Les scientifiques n’ont pas expliqué comment certains des volontaires ont reçu une demi-dose.

Par la suite, Mene Pangalos, responsable de la recherche et du développement non-oncologiques d’AstraZeneca, a déclaré à Reuters: « La raison pour laquelle nous avons obtenu la moitié de la dose est un hasard ».

Pangalos a déclaré que l’administration du régime à demi-dose était initialement « une erreur. «L’équipe d’enquête a immédiatement alerté les autorités et il a été décidé de poursuivre le procès.

Mais Sarah Gilbert, une dirigeante du programme de vaccination d’Oxford, a semblé repousser l’allégation d’erreur, ajoutant à la confusion. « Il n’y avait pas de confusion dans le dosage », a déclaré Gilbert vendredi au Financial Times. « Il est assez courant de regarder différents niveaux de dose lors des études de vaccins. »

Les chercheurs d’Oxford ont soumis leurs données à une revue médicale, disent-ils, et elles pourraient être publiées plus tard cette semaine.

Ward, du King’s College, a noté que même aux niveaux d’efficacité inférieurs, le jab d’Oxford dépasse le seuil de 50% fixé par les régulateurs de la santé en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Europe.

« L’objectif n’est pas la prévention complète d’une maladie quelconque », a-t-elle dit, « mais plutôt la prévention des maladies graves qui nécessitent un traitement hospitalier, entraînant une mortalité accrue. Et le vaccin Oxford le fait aux deux doses. «

Elle craignait que la suggestion d’une erreur dans les processus «ait été amplifiée en« cela ne fonctionne pas ». «

«C’était tout ce que tu pouvais faire pour ne pas mettre ta tête entre tes mains et soupirer», dit-elle.

On ne sait pas si les questions soulevées au sujet des résultats intermédiaires d’AstraZeneca atténueront l’enthousiasme pour retrousser les manches.

Samedi, la police du centre de Londres a affronté des manifestants anti-vaccination et anti-lock-out, dont la plupart ne portaient pas de masques. La vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des scènes chaotiques, avec des manifestants lançant des bouteilles et des bombes fumigènes. Plus de 150 personnes ont été arrêtées.

Les «vaccins hésitants», qui peuvent se méfier du tir, surtout lorsqu’ils craignent des menaces pour la sécurité, sont encore plus préoccupants pour les responsables de la santé publique que pour les opposants farouches aux vaccins.

Pour les convaincre, le National Health Service du Royaume-Uni envisage d’utiliser des célébrités « connues et aimées » et des « influenceurs » avec de grandes empreintes sur les réseaux sociaux pour convaincre les Britanniques de se faire vacciner, a rapporté le journal Guardian. Le journal a déclaré que les membres de la famille royale et les joueurs de football étaient considérés comme des «recrues idéales».

Till Bruckner, fondateur de TranspariMED, le groupe de transparence des essais cliniques, a déclaré que la publication de résultats partiels via un communiqué de presse était en partie à blâmer.

« Personne ne va commencer à vacciner sur la base d’un communiqué de presse, alors pourquoi cette folle envie de divulguer des résultats partiels dans un communiqué de presse? » Il a demandé. «Ensuite, vous avez des investisseurs, des journalistes, des professionnels de la santé qui posent des questions, une série de briefings. . . . Quelle est la valeur ajoutée? «