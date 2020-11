La Grande-Bretagne s’apprête à faire un bond en avant dans l’approbation des vaccins

LONDRES – La Grande-Bretagne a demandé vendredi à son régulateur des médicaments de considérer le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca pour approbation d’urgence, allant de l’avant face à une incertitude considérable sur l’efficacité du vaccin alors que le gouvernement tente de corréler une pandémie qui a tué plus de 66000 personnes dans le pays. La demande faisait partie d’une série de mesures que la Grande-Bretagne a prises pour se placer en tête du peloton de pays se dépêchant d’évaluer les candidats vaccins contre le coronavirus. Le pays le régulateur des médicaments a déclaré lundi qu’il entendait décider d’une approbation d’urgence pour un vaccin fabriqué par le géant pharmaceutique américain Pfizer et une société allemande, BioNTech, «dans les plus brefs délais». Cela le placerait potentiellement avant les régulateurs américains, qui prévoient de rendre une décision au plus tôt le 10 décembre. Dans un lettre la semaine dernière, Les responsables de la santé britanniques ont déclaré aux responsables de l’hôpital d’être «prêts à commencer à vacciner à partir de début décembre. coureur pour approbation – est sûr. Et les hôpitaux universitaires de Cambridge ont déclaré aux membres du personnel qu’ils commenceraient à les vacciner «à partir de la semaine prochaine en utilisant le vaccin Pfizer», selon un courrier électronique interne, décrivant un plan pour la prise de rendez-vous.

Son organisme de réglementation, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, détient les clés du calendrier de vaccination de la Grande-Bretagne, qui joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans l’évaluation des médicaments pour l’Union européenne et joue maintenant un rôle plus indépendant alors que la Grande-Bretagne se sépare du bloc. «Ils sont assez rapides dans le meilleur des cas, très honnêtement», a déclaré le Dr Penny Ward, professeur invité en médecine pharmaceutique au King’s College de Londres, à propos de l’agence. «Et dans cette situation, ils se sont vraiment préparés à le faire le plus rapidement possible.» Néanmoins, le travail d’évaluation du vaccin d’AstraZeneca pour une utilisation d’urgence placera l’agence au milieu d’un fourré de questions difficiles. Le vaccin a été développé par l’Université d’Oxford, ce qui en fait le principal vaccin britannique et le principal symbole du gouvernement de ses prouesses scientifiques pendant une pandémie qui a mis à nu bon nombre des faiblesses du pays. (Le bureau du Premier ministre est allé jusqu’à explorer l’impression du drapeau de l’Union Jack sur les kits d’injection de vaccins, HuffPost UK a rapporté vendredi.)

Après qu’AstraZeneca a annoncé cette semaine que le vaccin semblait être efficace à 90%, le Premier ministre Boris Johnson a célébré les résultats.

Mais depuis lors, AstraZeneca a reconnu une erreur de dosage clé. Les participants à l’étude chez lesquels le vaccin était efficace à 90 pour cent avaient reçu par erreur une demi-dose du vaccin, suivie un mois plus tard d’une dose complète. Parmi ceux qui ont reçu deux doses complètes, l’efficacité est tombée à 62%. Et les personnes qui ont reçu le plus petit schéma posologique étaient âgées de 55 ans ou moins, ce qui rend difficile de savoir si les résultats les plus prometteurs tiendraient chez les personnes âgées, qui sont particulièrement vulnérables au Covid-19. Cela a érodé la confiance de certains scientifiques et créé une incertitude quant à savoir si des tests supplémentaires confirmeraient les résultats apparemment spectaculaires. La société elle-même n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi les deux schémas posologiques fonctionnaient si différemment – une question à laquelle certains scientifiques ont dit qu’il fallait répondre avant une large distribution du vaccin. «Je peux comprendre pourquoi ils l’ont fait avancer; cela fonctionne toujours », a déclaré Stuart Neil, professeur de virologie au King’s College de Londres, à propos des régulateurs britanniques. «Mais nous ne savons toujours pas si cela fonctionne assez bien.» Aux États-Unis, qui ont commandé au moins 300 millions de doses du vaccin AstraZeneca, le processus réglementaire est au point mort. La société a déclaré qu’elle demanderait des conseils à la Food and Drug Administration pour savoir si elle devrait officiellement soumettre ses conclusions pour demander une autorisation d’urgence. Mais la Grande-Bretagne, qui a commandé 100 millions de doses du vaccin, accélère beaucoup plus rapidement la voie réglementaire.