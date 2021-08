La Grande-Bretagne s’apprête à cuire en août alors que le panache d’air chaud africain fera monter les températures et sauvera l’été terne

La GRANDE-BRETAGNE devrait cuire dans une vague de chaleur africaine plus tard ce mois-ci, car l’air chaud du continent pourrait faire monter les températures en flèche.

Le mercure devrait être plus chaud que d’habitude dans la seconde quinzaine d’août, apportant un réconfort aux Britanniques affamés.

Lyme Regis dans le Dorset est susceptible de nager avec les amateurs de plage Crédit : Alamy

Les méga températures – qui pourraient atteindre 30 ° C – seraient dues à l’air venant d’Afrique et à la haute pression des Açores.

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: «Il y a des signes provisoires d’amélioration au milieu du tiers d’août.

« Une pression élevée peut s’intensifier vers le Royaume-Uni depuis les Açores, mais il y a beaucoup d’incertitude à ce sujet. »

Il a déclaré que le temps le plus sec serait probablement dans le sud et l’est, mais un risque accru de fortes averses ou d’orages signifie que « les variations locales pourraient être importantes », rapporte The Mirror.

Il a ajouté : « Les températures devraient être supérieures à la moyenne, agrégées sur la période. En seconde période, les chances de périodes stables et très chaudes augmentent.

Les prévisions du Met Office prévoient « une période plus sèche et plus chaude que la moyenne à partir de la mi-août » avec « des températures supérieures à la moyenne ».

Filles paddle board dans la mer sur la plage de Brighton Crédit : Getty

Et le mercure pourrait monter à environ 30C.

La nation devra d’abord traverser une période d’averses et d’averses, avec un temps plus humide prévu au cours des deux prochaines semaines.

Le météorologue du Met Office, Dan Stroud, a déclaré: «C’est assez sombre, surtout cette semaine.

« Jeudi ne s’annonce pas comme une belle journée, presque automnale en termes de pluie.

«Mais il y a un signal du 10 au 11 août environ pour que les conditions plus sèches deviennent plus fréquentes. Les températures seront inférieures à la normale au début, mais auront tendance à être supérieures à la moyenne à partir du milieu du mois, en particulier dans le Nord. »

Entre mardi et jeudi cette semaine, les averses vont aller et venir, avec de longues périodes de fortes pluies attendues.

Le meilleur de tout beau temps probablement dans le nord mardi.

Cela survient après que le Royaume-Uni a été battu par la tempête Evert la semaine dernière, avec des vents de 70 mph provoquant le chaos à travers le pays.

La tempête, qui a commencé jeudi soir, a produit ses vents les plus violents sur les Cornouailles et les îles Scilly.

Mais le temps n’a pas empêché les gens de faire la fête, avec des copains détrempés se retrouvant dans les rues, les bars et les pubs pour profiter au maximum de leurs nouvelles libertés.

Les prévisions météorologiques à travers le Royaume-Uni lundi à 19 heures

Un groupe d’amis à Leeds a bravé la tempête Evert alors qu’ils profitaient de leur vendredi soir Crédit : NB PRESS LTD

Les Britanniques fêtards n’ont pas laissé la pluie ruiner leurs plans Crédit : LNP