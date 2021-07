La Grande-Bretagne risque la colère de la Chine en faisant naviguer le plus gros navire de guerre en mer de Chine méridionale malgré l’avertissement de Pékin de « punition »

Le différend porte sur des revendications juridiques sur des zones océaniques et deux chaînes d’îles, les Paracels et les Spratlys, qui sont considérées comme abondantes en ressources naturelles.

Chaque année, quelque 3 800 milliards de livres sterling de commerce transitent par la zone du différend et les États-Unis ont été rejoints par l’Australie, le Royaume-Uni et la France pour y faire passer des navires de guerre pour affirmer la liberté de navigation.

La Chine s’est engagée dans un renforcement militaire massif dans la région, créant un réseau d’îles artificielles, qu’elle utilise pour affirmer sa revendication territoriale.

Il prétend que celles-ci font partie de son littoral national, mais les États-Unis et les Philippines disent que cela ne s’applique pas aux îles artificielles.

La revendication de la Chine d’une limite territoriale de 12 milles autour des îles n’est pas internationalement reconnue.

Les navires de guerre des États-Unis et de la Chine ont été engagés dans des affrontements tendus qui ont menacé de dégénérer en conflit dans les mers contestées.

En janvier 2020, la Chine a réagi avec fureur après que les États-Unis ont envoyé un destroyer lance-missiles dans les eaux contestées pour défier directement Pékin.

La Chine a répondu en brouillant des navires de guerre et des avions pour intercepter le navire, qui a navigué à moins d’une douzaine de milles de la chaîne de plus en plus militarisée de l’île Paracel.