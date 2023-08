La Grande-Bretagne retire des migrants d’une barge après avoir trouvé des bactéries dangereuses dans le système d’eau

La Grande-Bretagne retire 39 demandeurs d’asile d’une barge amarrée dans le sud de l’Angleterre après que des échantillons environnementaux ont montré des bactéries légionelles dans le système d’eau.

Cette décision est intervenue quelques jours seulement après que les hommes ont été transférés dans l’auberge flottante dans le cadre des efforts du gouvernement pour réduire le coût de l’hébergement du nombre croissant de personnes demandant l’asile en Grande-Bretagne. Le gouvernement s’attend à ce que le Bibby Stockholm abrite jusqu’à 500 hommes adultes.

« Par mesure de précaution, les 39 demandeurs d’asile qui sont arrivés sur le navire cette semaine sont débarqués pendant que d’autres évaluations sont entreprises », a déclaré le ministère de l’Intérieur, qui s’occupe des questions d’immigration, dans un communiqué. « Aucune personne à bord n’a présenté présentant des symptômes de légionnaire (maladie), et les demandeurs d’asile reçoivent des conseils et un soutien appropriés. »

LE ROYAUME-UNI DÉPLACE LES DEMANDEURS D’ASILE SUR UNE BARGE POUR RÉDUIRE LES COÛTS D’ABRIGER LES MIGRANTS

Les projets d’utilisation du Bibby Stockholm comme hébergement pour les demandeurs d’asile ont été en proie à la controverse et aux retards, les opposants exprimant leur inquiétude quant à la sécurité et s’il était approprié de loger des personnes fuyant la guerre et la persécution dans des conditions aussi exiguës.