La Grande-Bretagne restera-t-elle une puissance mondiale?

À l’instar de la Chine et de la Russie, mais manifestement contrairement à l’Union européenne, la Grande-Bretagne peut également être considérée comme capable de se faire des amis et d’influencer les gens dans le monde entier, et de sauver des vies. Les récents conflits entre Londres et Bruxelles au sujet de l’approvisionnement en vaccins ont probablement rendu politiquement impossible les expéditions du Royaume-Uni vers l’Europe. Les vaccins sont dirigés vers les villages du Malawi plutôt que de Bavière, et il est difficile de dire que ce devrait être l’inverse.